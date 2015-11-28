امیدواریم ۱۵دسامبر پرونده پی ام دی بسته شود/گزارش آژانس سفید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما حمید بعیدی نژاد، درباره گزارش و بیانیه روز پنجشنبه مدیرکل آژانس درباره ایران گفت: در گزارشی که آژانس به شورای حکام در اجلاس اخیر ارائه کرد و بیانیه آمانو، مباحثی مطرح شد که انتظارش می رفت و در چارچوب مواضع سنتی آژانس و دیدگاه های مدیرکل آژانس بود و مساله غیرعادی نیست.

وی افزود: با روندی که در بحث ها وجود دارد و قرار است آژانس گزارش کامل خود را در مورد فعالیت های گذشته و حال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران ارائه کند به زودی در یک شرایط متفاوتی قرار خواهیم گرفت.

بعیدی نژاد ابراز امیدواری کرد که این نشست آخرین نشست عادی شورای حکام در مورد برنامه هسته ای ایران باشد و گفت: این نشست همچون نشست های گذشته بود و براساس آن مدیرکل آژانس اقداماتی را که ایران در این مدت درخصوص ارائه اطلاعات و اقدامات مربوط به آن انجام داده را به شورای حکام ارائه کرد و بیانیه یوکیا آمانو نیز در همان مسیر معمول بیانیه های مدیرکل بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که اظهارات روز پنجشنبه آمانو مبنی بر اینکه گزارش ارزیابی آژانس درباره ایران سیاه و سفید نخواهد بود به چه معنا است؟ گفت: این نکته در بیانیه های پیش از این آمانو هم بوده است که گزارش نهایی آژانس در مورد بحث پی. ام. دی یک گزارش سیاه و سفید نخواهد بود. مشخص است که سیاه نخواهد بود به این علت که ایران با آژانس همکاری کاملا مثبتی داشته است و ما با اجرای نقشه راهی که بین ایران و آژانس توافق شده، یک مسیر جدیدی را برای حل موضوع پی. ام. دی شروع کرده ایم و این مسیر به خوبی پایان پیدا کرده است.

بعیدی نژاد گفت: آمانو درباره اینکه این گزارش کاملا سفید نخواهد بود هم توضیح داد که پرونده پی. ام. دی پرونده بسیار پیچیده ای است که قریب به ۱۲ سال است که این موضوع در آژانس درحال بررسی است. در واقع در سال ۲۰۱۱ یک نقطه محوری در پرداختن به موضوع پی. ام. دی در آژانس شروع شد که البته از نظر ما تحول بسیار منفی تلقی می شود و آن گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس بود که در واقع بحث پی. ام. دی را در قالب یک گزارشی که متشکل از ۱۲ بخش متفاوت بود، طبقه بندی کرد و در آن گزارش ادعاها و اتهامات بسیار زیادی علیه برنامه هسته ای ایران مطرح شد.

وی افزود: می توان گفت که پاسخ قاطع دادن به تمام آن ادعاها که قریب بیش از چند صد ادعا و اتهام علیه ایران هست عملی نیست. به خاطر اینکه بسیاری از این ادعاها و اتهامات در حوزه مسایل نظامی و دفاعی ایران است و این امکان وجود ندارد که از نظر ماهوی ایران بتواند تمام این سوالات و ابهامات را به طور کامل توضیح دهد و رد بکند. به این علت که ایران صلاح نمی داند اطلاعات و دسترسی هایی را که برای پاسخگویی به این ابهامات نیاز است در اختیاز آژانس قرار دهد و در میان بگذارد. طبیعی است که نمی شود انتظار داشت آژانس در این مقطع به یک گزارشی دست پیدا بکند که تمام آن سوالات و ابهامات پاسخ داده شود، اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین اینکه امانو می گوید این گزارش کاملا سفید نخواهد بود به این معناست که به تمام این سوالات و ابهامات قرار نیست پاسخ روشن و قطعی داده شود.

بعیدی نژاد گفت: آژانس به دنبال آن است که ارزیابی نهایی و کامل خود را درباره کلیت برنامه هسته ای ایران ارائه کند و براساس اطلاعات و دسترسی هایی که در این مدت از ایران به دست آورده است ارزیابی خود را در قالب گزارش نهایی منتشر کند و اگر اکنون در برخی از موارد و برخی از سوالات و ابهامات، آژانس نتواند جواب قطعی آن سوالات را پیدا کند، با توجه به کلیت تصویری که با دریافت این اطلاعات به دست می آورد ارزیابی خود را ارائه خواهد کرد. یعنی نداشتن جواب قطعی برای برخی از سوالات ضربه ای به اینکه بتواند یک ارزیابی نهایی را ارائه کند وارد نخواهد آورد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آژانس قادر است تصویر کاملی از موضوع پی. ام. دی ارائه کند یا این موضوع، باز خواهد ماند، گفت: قطعا این موضوع نمی تواند باز بماند چرا که براساس توافقی که با آژانس در چارچوب نقشه راه کردیم قرار این شد که با ارائه اطلاعات و دسترسی هایی که به آژانس ارائه خواهیم کرد تا در نهایت بتواند به یک تصویر کاملی از برنامه هسته ای ایران برسد و آن ارزیابی نهایی که آژانس خواهد کرد بتواند تمام ابهامات و مسایل گذشته و حال را حل کند و فکر می کنیم قطعا این ارزیابی نهایی که آژانس خواهد داد ارزیابی ای خواهد بود که منتج به حل مسایل گذشته و حال خواهد بود.

بعیدی نژاد درباره اینکه آیا گزارش آینده آژانس پرونده پی. ام. دی را خاتمه خواهد داد و به طور صریح این مساله در گزارش آژانس خواهد بود، گفت: آن چیزی که ما از گزارش آژانس انتظار داریم این است که این گزارش ارزیابی نهایی کاملی از برنامه هسته ایران ارائه کند، ارزیابی نهایی آژانس در قبال موضوع پی. ام. دی که یک مساله قدیمی شده است و ابعاد پیچیده ای دارد. ارزیابی آژانس باید بتواند روشن کند که آژانس تمام پاسخ های خود را در قبال مساله پی. ام. دی از ایران به دست آورده است و می تواند این ارزیابی نهایی را به جامعه بین المللی ارائه کند.

وی گفت: انتظار نداریم در این زمینه آژانس تصمیم آخر را بگیرد چون آژانس یک نهاد بین المللی و تخصصی است و وظیفه اش براساس ماموریتی است که شورای حکام و کشورها به او می دهند و آن این است که با همکاری با کشورهای عضو و کشوری که در رابطه با برنامه هسته ای اش با آن همکاری دارد، اطلاعات لازم را به دست آورد و آنها را در قالب یک گزارش کامل به شورای حکام ارائه کند. در واقع تصمیم آخر را باید کشورها اتخاذ کنند. آقای آمانو فقط گزارش خود را به شورای حکام می دهد اما در نهایت این شورای حکام است که باید تصمیم نهایی را درباره خاتمه این موضوع اتخاذ کند.

وی گفت: خوش بین هستیم با تحولاتی که در جریان است و با گفتگوهایی که در سطح سیاسی با کشورهای مختلف انجام شده است بعد از ارائه ارزیابی نهایی آقای آمانو به آژانس که قرار است اول دسامبر انجام شود کشورهای عضو دو هفته فرصت دارند این ارزیابی را مطالعه کنند و امیدواریم شورای حکام بتواند در فضایی سازنده با قطعنامه ای که در ۱۵ دسامبر تصویب خواهد کرد کل موضوع پی. ام. دی را خاتمه دهد.