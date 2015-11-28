به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حتی در صورت سقوط قیمت نفت، مشکلی برای امضای قراردادهای جدید نفتی در ایران وجود ندارد، گفت: هزینه تولید نفت و گاز در ایران فوقالعاده پایین بوده و حتی در صورت سقوط قیمت نفت، مشکلی در بازپرداخت قراردادها و افزایش سودآوری طرحهای نفت و گازی ایجاد نمیکند.
وی با اعلام اینکه هم اکنون متوسط هزینه تولید هر بشکه نفت خام در ایران کمتر از ۱۰ دلار به ازای هر بشکه است، تصریح کرد: حتی اگر قیمت نفت به کمتر از بشکهای ۳۰ یا ۲۰ دلار هم کاهش یابد، محدودیتی برای تولید نفت و گاز ایران نخواهد بود.
این عضو کابینه دولت در پاسخ به مهر درباره افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکهای تولید نفت و میعانات گازی ایران در دوران پساتحریم اظهارداشت: برای امضای قراردادهای جدید نفتی، علاوه بر لغو تحریمها، باید فضای عمومی کشور هم برای جذب شرکتهای بزرگ خارجی نفتی فراهم شود، زیرا در کنار ابزارهای مدرن قراردادی، باید شرایط عمومی هم برای مشارکت شرکتهای بزرگ نفتی خارجی و داخلی فراهم گردد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر مهر از احتمال امضای ۲۵ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در ایران در دوران پساتحریم خبر داد و افزود: این قراردادها در بخش توسعه فازهای پارس جنوبی، حفظ و نگهداشت تولید و حتی افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی امضا خواهد شد.
زنگنه با اشاره به اظهار تمایل و آمادگی اکثر شرکتهای نفتی اروپایی و آسیایی برای حضور در طرحهای صنعت نفت و گاز ایران، یادآور شد: علاوه بر شرکتهایی همچون توتال فرانسه، اِنی ایتالیا، شرکتهایی از مالزی، چین و ژاپن هم برای امضای قراردادهای نفتی با ایران اعلام آمادگی کردهاند.
ایران آماده ازسرگیری سهمیهبندی در اوپک
وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه بازگشت نظام سهمیهبندی در بین کشورهای عضو اوپک، نیاز به اجماع تمامی کشورها دارد، گفت: برخی از کشورها مخالف بازگشت سهمیهبندی هستند اما ایران سهمیهبندی در اوپک را لازم میداند.
این مقام مسئول افزود: با این وجود پیشبینی میشود در نشست پیشروی اوپک هیچگونه نتیجهای به منظور از سرگیری سهمیهبندی حاصل نشود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش مهر درباره احتمال سقوط نقش جهانی نفت در بازار، بیان کرد: درباره آینده قیمت نفت در بازار نمیتوان اظهارنظری کرد زیرا قیمتها قابل پیشبینی نیستند.
محدودیتی برای بازگشت آمریکاییها وجود ندارد
وزیر نفت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت شرکتهای نفتی آمریکایی به صنعت نفت و گاز ایران در دوران پساتحریم، اظهارداشت: هیچگونه محدودیتی برای مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای نفتی آمریکایی در صنایع نفت و گاز ایران وجود ندارد.
نظر شما