درآمد داعش از نفت چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو»، گروه تروریستی داعش قادر است روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت تولید کند و پرداخت حقوق به عوامل خود را که سالانه ۳۶۰ میلیون دلار است تامین نماید.

همچنین در جولای سال جاری میلادی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: درآمد سالانه داعش از فروش نفت ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می شود که به راحتی می تواند کل دستمزد پرداختی اعضای خود را که سالانه ۳۶۰ میلیون دلار است، تامین کند.

در همین حال، نفت تولید شده توسط این گروه تروریستی در قسمتی از ترکیه به قیمت بازار سیاه فروخته می شود.

پیش از این در سپتامبر سال ۲۰۱۴ میلادی سفیر اتحادیه اروپا در عراق به این نکته اشاره کرده بود که شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نفت تولید شده توسط داعش را از طریق ترکیه خریداری می کنند.

بر همین اساس «دیوید باتر» یکی از تحلیلگران اقتصادی، سیاسی آمریکا می گوید: منطقه تحت تصرف داعش می تواند روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت برای این گروه تروریستی در بر داشته باشد.