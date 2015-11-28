جزئیات رونمایی از ۳۰ میلیارد دلار مناقصه نفتی ایران

رکنالدین جوادی امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه هدف از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در ایران در دوران پساتحریم، انتقال دانش و جذب سرمایهگذاران خارجی است، گفت: پیشبینی میشود تا ۶ هفته آینده از پروژهها و فرصتهای جدید سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز به طور رسمی رونمایی شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه تا ژانویه ۲۰۱۶ میلادی فرصتهای جدید سرمایهگذاری و مناقصات جدید نفتی ایران برای مشارکت شرکتهای نفت و گازی جهان به طور رسمی معرفی خواهد شد، اظهار داشت: از این رو، ۱۸ پروژه جدید اکتشاف نفت و گاز و ۱۰ پروژه جدید توسعهای در صنعت نفت به شرکتهای نفتی خارجی معرفی خواهند شد.
معاون وزیر نفت، ارزش سرمایهگذاری در این ۲۸ طرح جدید توسعهای و اکتشافی را حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد و خاطرنشان کرد: در صورتی که پیشنهاد کمتری از سوی شرکتهای نفتی خارجی برای حضور در مناقصات نفتی ایران ارائه شود، قطعا در مدت زمان کوتاهتری، لیست مناقصات جدید نفتی ایران عرضه خواهد شد.
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