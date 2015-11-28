  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

معاون پیشگیری و درمان بهزیستی خراسان شمالی:

فقر و بیکاری مهمترین علت گرایش زنان به مواد مخدر است

فقر و بیکاری مهمترین علت گرایش زنان به مواد مخدر است

بجنورد - معاون پیشگیری و درمان اداره کل بهزیستی خراسان شمالی گفت: فقر، بیکاری و فساد اجتماعی از مهمترین علت گرایش زنان به مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاجر پاکدین پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به فعالیت دو مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد کلبه سبز در شهرستان شیروان و مهرآفرین شهرستان بجنورد افزود: پذیرش در این مراکز به صورت خود معرف و یا به صورت ارجاعی از سوی نیروی انتظامی، دادسرا و دفتر زنان آسیب دیده اجتماعی است.

وی گفت: افراد ارجاعی پس از دوره درمان ۲۱ روز به مرکز مداخله بهزیستی منتقل و خدمات مشاوره و روانشناسی دریافت و اقدامات لازم در خصوص بازگشت آنان به اجتماع صورت می گیرد.

پاکدین در خصوص برنامه های معاونت پیشگیری و درمان بهزیستی استان در بحث پیگیری اشتغال نیز اظهار کرد: پیگیری طرح پرورش قارچ، پیگیری طرح کارگاه خیاطی و پیگیری جهت اشتغال بهبودیافتگان در کارگاه تولیدی شهرداری، از جمله برنامه های مرکز اقامتی میان مدت کلبه سبز شهرستان شیروان است.

وی افزود: برای مرکز مهرآفرین شهرستان بجنورد نیز اشتغالزایی از طریق ارجاع به مرکز حرفه آموزی و مراکز کاریابی، پیگیری طرح پرورش قارچ و پیگیری طرح بسته بندی حبوبات در برنامه کاری قرار گرفته است.

پاکدین همچنین گفت: علت گرایش به مواد مخدر با توجه به ویژگی های شخصیتی، خانوادگی، اقتصادی و ... در افراد متفاوت است.

وی به برخی دلایل گرایش زنان به مواد مخدر اشاره کرد و افزود: عوامل تربیتی، رسانه های گروهی، اوقات فراغت، فساد اجتماعی، فقر اقتصادی، بیکاری، سودجویی از طریق تهیه و فروش مواد مخدر، فقر فرهنگی، عوامل روانی، بی سرپرستی، بیماری و درمان سرخود از جمله عوامل مهم گرایش به مواد مخدر است.

پاکدین اضافه کرد: آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر در حوزه های فردی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب خود را برجای می گذارد.

معاون پیشگیری و درمان بهزیستی استان با بیان اینکه با اعتیاد زنان اولین قشر آسیب دیده خانواده است، گفت: طلاق، خشونت در خانواده شامل کودک آزاری، غفلت از فرزندان، اختلالات روانی و خودکشی فرزندان، نابسامانی خانواده، محدودیت در روابط سالم خارج از خانواده و ... از جمله آسیب های این حوزه است.

وی گفت: آسیب های اجتماعی نیز به سلامت و بهداشت جامعه وامنیت اجتماعی لطمه وارد می کند.

پاکدین افزود: خسارت ناشی از کاهش نیروی مولد و افزایش نیروی مصرف کننده جامعه، هزینه های تحمیل شده به نیروی انتظامی، صرف وقت دادگاه ها و مراجع قضایی، هزینه نگهداری مجرمین مواد مخدر و معتادان در زندانها و ... از آسیب های اقتصادی استفاده از مواد مخدر محسوب می شود.

معاون پیشگیری و درمان اداره کل بهزیستی استان گفت: طی شش ماه نخست امسال ۳۲۷ نفر در رده های سنی ۱۸ تا ۵۵ سال در دو مرکز کلبه سبز و مهرآفرین پذیرش شدند.

پاکدین افزود: همچنین طی شش ماه نخست امسال ۳۵۹ نفر در مراکز سرپایی درمان و بازتوانی شده‌اند.

کد مطلب 2981551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها