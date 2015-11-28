به گزارش خبرنگار مهر، سید علی فتح میرمحمدی عصر شنبه در جلسه کمیته ها و اعضای ستاد اربعین استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به این حدیث پیامبر اسلام که فرمود «در شهادت امام حسین(ع) گرمایی است که هیچگاه سرد نخواهد شد»، افزود: امروز این آتش و عشق به اهل بیت را در قلب همه مسلمانان جهان می توان به عینه مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه تا امروز حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از مرزهای ایران به سمت نجف و کربلا اعزام شده اند، اظهار داشت: این حرکت ها می تواند زمینه ای برای ظهور امام زمان(عج) باشد.

میرمحمدی تأکید کرد: باید از این ظرفیت عظیم برای پیشبرد اهداف معنوی، فرهنگی و سیاسی کشور بهره برد.

وی با اشاره به جمعیت صد در صد شیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد: این استان نیز همگام با سایر نقاط کشور زائران را به کربلای معلی اعزام کرده است.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان نسبت به جمعیت آن دومین استان از لحاظ جمعیت سادات در کشور است، اضافه کرد: با بضاعت اندکی که در این استان وجود دارد تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر از مردم این استان برای سفر به عتبات عالیات ثبت نام کرده اند.

میرمحمدی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد اربعین در این استان، یادآور شد: در جلسات برگزار شده مصوب شد که کمیته های ستاد تشکیل و کمک های نقدی و غیرنقدی از طریق برخی دستگاه ها و مردم برای خدمات رسانی به زائران جمع آوری شود.

وی با بیان اینکه کمک های جمع آوری شده در حد مطلوب نیست و انتظار می رفت نسبت به دیگر استان ها کمک های بیشتری جمع آوری شود، علت این امر را عدم تبلیغ و اطلاع رسانی مطلوب عنوان کرد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه بر لزوم آمادگی همه دستگاه های مرتبط امنیتی و خدماتی برای بازگشت زائران تأکید کرد.