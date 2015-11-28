به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری این همایش بین المللی، مانور آمادگی در برابر زلزله نیز با هدف بررسی میزان آمادگی سازمان های تخصصی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران در تهران برگزار خواهد شد.

مهندس اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جلسه هماهنگی مانور ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی با اشاره به اهمیت تدوین سناریویی کامل برای ایجاد حساسیت در جامعه با درنظر گرفتن تاثیرات روانی آن گفت: برای ایجاد هماهنگی در این زمینه نیازمند ایجاد ساختار صحیح هستیم که این ساختار به قانون و دستورالعمل مناسب نیاز دارد.

وی در ادامه بر اهمیت مشارکت شهروندان در این زمینه تاکید کرد و گفت: همچنین برای افزایش آمادگی و اجرای مانور گسترده ملی نیاز به نقشه راه ، برنامه ریزی و هماهنگی کارگروه های تخصصی داریم.

احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت تمرکز روی موضوع زلزله به عنوان مهمترین دغدغه شهر تهران در حوزه سوانح، بر لزوم برگزاری مانوری دورمیزی در ابعاد ملی برای بررسی میزان آمادگی سازمان های مختلف و ایجاد تمرکز در برنامه ریزی برای اجرای این مانور ، تاکید کرد و گفت: هدف اصلی از برگزاری این مانور دغدغه مند کردن مدیریت عالی کشور است.

وی با اشاره به سناریوی پیشنهادی تدوین شده از سوی سازمان برای اجرای مانوری در این سطح افزود: در قالب برگزاری این مانور می توان سناریوهای زلزله تهران را با محوریت کارگروه های تخصصی شورای هماهنگی مدیریت بحران تدوین و برای دریافت پاسخ مناسب و نقشه عملیاتی مدیریت بحران به هیات وزیران ارسال کرد.

مهندس سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم افزایش هماهنگی بیشتر برای اجرای این مانور، برنامه ریزی با در نظر گرفتن شرایط واقعی با حضور سازمان های مختلف اجرایی و اهمیت طراحی آژیر خطر برای آگاه سازی شهروندان در مواقع اضطراری تاکید کرد.

در ادامه مهندس محسن نادی مشاور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز به بررسی سناریوی تدوین شده برای اجرای مانور پرداخت و با اشاره به ایجاد هماهنگی و وحدت فرماندهی به عنوان بخشی از اهداف برگزاری این مانور گفت: تدوین سناریویی بر اساس خطر محتمل و بالا یعنی زلزله در شهر تهران، باعث می شود تا ارزیابی دقیق تری از توان اجرایی و نقش کارگروه های تخصصی در این زمینه داشته باشیم.

وی از تمرین عملی مدیران و ستادهای ذی ربط آنها در شهر تهران به منظور مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی، تمرین عملی سازمان های تخصصی برای چگونگی مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی، عیان سازی مشکلات، نارسائی ها و کمبودها، ارزیابی نحوه مدیریت بر منابع و امکانات موجود و ایجاد هماهنگی و وحدت فرماندهی بین مدیران بحران و عوامل اجرایی به عنوان بخشی از اهداف برگزاری مانور پیشنهادی نام برد و به تشریح آن پرداخت و درباره عناصر شرکت کننده در این مانور توضیح داد.

در ادامه این جلسه حاضران به بحث و بررسی درباره ابعاد مختلف برگزاری مانور آمادگی در برابر زلزله، نقش و سهم سازمان های مختلف و میزان دربرگیری آن پرداختند.