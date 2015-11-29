تلاش۱۴۰ خادم درموکب احباب الرضا(ع) ورامین

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم شهرستان ورامین برای دومین سال متوالی با برپایی موکب احباب الرضا(ع) در مسیر کربلا، میزبان زائران و ارادتمندان به اهل‌بیت عصمت و طهارت هستند.

سال گذشته و با همدلی و اتحاد مردم شهرستان ورامین، موکب احباب الرضا(ع) باهدف پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مسیر کربلا برپا و مورد استقبال هزاران زائر امام حسین(ع) قرار گرفت.

شهرستان ورامین از معدود شهرستان‌های کشور است که اقدام به راه‌اندازی موکب در مسیر کربلا برای پذیرایی از زائران سید و سالار شهیدان کرده و این مهم بار دیگر عمق ارادت مردم دیار ۱۵ خرداد را به ارزش‌های اسلامی نشان می‌دهد.

در موکب امام رضا(ع)، زن و مرد، پیر و جوان، مسئول و غیرمسئول در کنار یکدیگر به‌صورت شبانه‌روزی برای خدمت‌رسانی به زائران امام حسین(ع) تلاش کرده و برگ زرین دیگری را از باورهای دینی مردم ورامین به نمایش می‌گذارند.

موکب احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین از دوم آذرماه امسال با راه‌اندازی چادرهای اسکان موقت، کار پذیرایی از زائران و ارادتمندان به اهل‌بیت را آغاز کرده و روزانه از هزاران نفر در وعده‌های مختلف غذایی پذیرایی می‌کند.

موکب احباب الرضا(ع) در عمود ۸۴۰ در مسیر کربلا دایر شده است و روزانه حدود ۱۴۰ خادم در بخش‌های مختلف این موکب، کار پذیرایی از کاروان‌های پیاده عزاداران حسینی را بر عهده‌دارند.

فضای داخلی موکب احباب الرضا(ع) بیش از ۳۰۰ متر بوده اما ۶۰۰ متر نیز به‌صورت پوشیده با چادر در نظر گرفته‌شده و برای اسکان موقت در اختیار زائران حسینی قرار می‌گیرد.

بر اساس برخی آمارهای اولیه، حدود ۱۷ هزار پرس غذا در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام بین زائران حسینی توزیع می‌شود.

همچنین با حضور برخی از جوانان، ایستگاه ماساژ زائران حسینی در موکب احباب الرضا(ع) راه‌اندازی شده که با استقبال پرشور مردم مواجه شده است.

خادمانی که تلاش می‌کنند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند

امیر جعفری یکی از خادمان حاضر در موکب احباب الرضا(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام کسانی که در موکب احباب الرضا(ع) مشغول به فعالیت هستند در طول شبانه‌روز تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی به زائران انجام می‌دهند.

وی افزود: تقسیم‌بندی وظائف در موکب احباب الرضا(ع) انجام‌شده و هر کس از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب تلاش دارد تا وظیفه خود را به نحو مطلوبی انجام دهد.

جعفری که به‌عنوان آشپز در آشپزخانه موکب احباب الرضا(ع) ورامین مشغول به فعالیت است، ادامه داد: هرروز سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام در بین زائران حسینی توزیع می‌شود که تلاش شده از بهترین مواد اولیه تهیه شود.

وی متذکر شد: همچنین در طول روز میان وعده‌های مختلفی نظیر شربت و نان و پنیر و غیره در میان زائرانی که از موکب امام رضا(ع) عبور می‌کنند، توزیع می‌شود.

مشارکت خوب مردم ورامین برای راه‌اندازی موکب احباب الرضا(ع)

سید رضا احمدی مسئول موکب احباب الرضا(ع) نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ماه‌های قبل فعالیت ستادی ایستگاه صلواتی احباب الرضا(ع) با حضور دستگاه‌ها مختلف شهرستان ورامین آغاز شد.

وی افزود: ستاد مرکزی ایستگاه صلواتی احباب الرضا(ع) شهرستان ورامین نیز در مقابل گلزار شهدای سید فتح‌الله، وظیفه هماهنگی ستادی را بر عهده داشت.

احمدی ادامه داد: تلاش شد تا با فعالیت‌های تبلیغی و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در میادین اصلی شهر نظیر میدان امام خمینی(ره)، زمینه مشارکت مردم ورامین را در این امر خداپسندانه فراهم کنیم.

انجام فعالیت‌های فرهنگی در موکب احباب الرضا(ع) ورامین

وی اضافه کرد: خوشبختانه مردم ورامین که همواره در موضوعات دینی و ارزشی، پیشگام و پیش‌قدم بودند، حمایت‌های خوبی را برای راه‌اندازی موکب احباب الرضا(ع) انجام دادند و قسمت عمده‌ای از اقلام خریداری‌شده در این موکب با کمک‌های مردمی به ثمر نشسته است.

احمدی متذکر شد: تلاش شده تا از فرصت به‌دست‌آمده، نهایت استفاده برده شود و برخی فعالیت‌های فرهنگی در کنار پذیرایی از زائران حسینی انجام گیرد.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین یادآور شد: توزیع کتب جیبی و برشورهای ویژه اربعین، مشارکت در ختم قرآن و توزیع برگه‌های ختم قرآن و صلوات در بین علاقه‌مندان، برپایی ایستگاه عکاسی با تمثال حرم مطهر امام رضا(ع)، برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا، توزیع سربندهای مذهبی و پرچم عزاداری، عرضه اینترنت رایگان برای اطلاع‌رسانی زائران در طول مسیر پیاده‌روی ازجمله اقدامات فرهنگی انجام‌شده طی روزهای اخیر است.