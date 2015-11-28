حزب مخالف مهاجران، استعفای مرکل را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رهبر حزب مخالف مهاجران آلمان در بیانیه ای علیه دولت این کشور، خواهان استعفای آنگلا مرکل صدراعظم شد. بر این اساس حزب AfD آلمان دولت را متهم کرد که شهروندان آلمانی را به مخاطره انداخته است.

فروک پتری رهبر حزب ضدمهاجر آلمان در جمع حدود ۶۰۰ نفر از طرفداران این حزب در هانوفر آلمان گفت مرکل به خاطر سیاست های اشتباه برای ورود مهاجران به کشور باید استعفا دهد.

وی با اشاره به شعار «ما می توانیم» آنگلا مرکل افزود: دولت با این شعار یک میلیون مهاجر سوری را به کشور راه داده که این تصمیم امنیت شهروندان آلمان را با خطر مواجه خواهد کرد.

رهبر این حزب مخالف دولت آلمان تصمیم مرکل برای ورود مهاجران به کشور را غیر دموکراتیک خواند. آنگلا مرکل قرار است در نشستی مشترک با مقامات ترکیه درباره اسکان مهاجران در خاک ترکیه بحث و گفتگو کند.

حزب مخالف مهاجران در نشست خود در شهر هانوفر ورود مهاجران به آلمان را موجب هرج و مرج در این کشور دانست. این در حالی بود که بیرون از این نشست، بسیاری از فعالان چپ گرای آلمان با برگزاری تظاهراتی تصمیم این حزب را نژادپرستانه خطاب کردند.