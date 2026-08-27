برخورد قانونی با مداخلات غیرمجاز پزشکی در قاینات

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عبداله‌زاده صبح پنج شنبه در نشست با اعضای هیئت نظام پزشکی شهرستان قاینات با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی و حقوق شهروندان، اظهار کرد: هرگونه مداخله در امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت و مجوز قانونی، علاوه بر نقض مقررات، می‌تواند سلامت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کند و با موارد احراز شده، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به بررسی موارد مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی در شهرستان قاینات، افزود: در مواردی که تخلف احراز شده است، اقدامات قانونی لازم انجام و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قاینات تصریح کرد: فعالیت در حوزه درمان و ارائه خدمات پزشکی باید توسط افراد دارای صلاحیت و در مراکز مجاز انجام شود و اجازه نخواهیم داد اشخاص فاقد مجوز با ورود غیرقانونی به این حوزه، سلامت شهروندان را به خطر بیندازند.

وی همچنین از پلمب واحدهای متخلف در چارچوب ضوابط قانونی خبر داد و گفت: برخورد با این‌گونه موارد با همکاری دستگاه‌های متولی و پس از انجام بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی متناسب انجام خواهد شد.

رسیدگی کارشناسی به قصور پزشکی

عبداله‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع قصور پزشکی، اظهار کرد: رسیدگی به موارد احتمالی قصور پزشکی باید با رعایت حقوق بیماران و جامعه پزشکی و با استفاده از ظرفیت کارشناسی مراجع تخصصی انجام شود.

وی افزود: در صورت طرح ادعای قصور پزشکی، موضوع باید از مسیر قانونی و کارشناسی بررسی شود تا ضمن احقاق حقوق افراد، از ایجاد برداشت‌های نادرست و تضییع حقوق هر یک از طرفین جلوگیری شود.

رصد تبلیغات پزشکی و دارویی در فضای مجازی

دادستان عمومی و انقلاب قاینات با اشاره به گسترش تبلیغات خدمات پزشکی و دارویی در فضای مجازی، بر ضرورت نظارت جدی بر این حوزه تأکید کرد و گفت: تبلیغات غیرمجاز، ادعاهای درمانی غیرواقعی، معرفی فرآورده‌های فاقد مجوز و ارائه خدمات یا توصیه‌های پزشکی از سوی افراد فاقد صلاحیت باید مورد رصد و بررسی دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی ادامه داد: فضای مجازی نباید به بستری برای فریب شهروندان، عرضه غیرمجاز دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور یا ارائه خدمات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت تبدیل شود و در صورت احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

تقویت همکاری نظام پزشکی و دستگاه قضایی

عبداله‌زاده بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، هیئت نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های متولی حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: تبادل اطلاعات، اعلام به‌موقع موارد تخلف، اقدامات پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و صیانت از سلامت عمومی داشته باشد.

در این نشست همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به دریافت خدمات پزشکی از مراکز و افراد دارای مجوز، خودداری از اعتماد به تبلیغات درمانی غیرمعتبر و توجه به صلاحیت و مجوز ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تأکید شد.