به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشرفی در پنل «الزامات تحقق دستور موکد رهبر معظم انقلاب درباره توسعه عدالت آموزشی کودکان مهاجر» دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی گفت: در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ پس از دستور رهبر انقلاب انتظار داشتیم تا جمعیت قابل توجهی از دانش‌آموزان افغانستانی جذب مدارس شوند اما همچنان با موانعی مواجه هستیم.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ادامه داد: در یک تحقیق بر روی ۹۶۴ کودک افغانستانی در تهران، مشهد و سمنان، عمده‌ترین دلایل عدم ثبت‌نام آنها به مدرسه بررسی شد که اطلاع‌رسانی نامناسب، ناتوانی از پرداخت شهریه، تکمیل ظرفیت مدارس دولتی، بالا بودن سن و نقص مدارک هویتی از جمله عوامل موثر بود.

وی با بیان اینکه دولت ملزم به رعایت حقوق کودکان افغانستانی شده است، افزود: در قوانین و مقررات داخلی از جمله قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش شاهد این امر هستیم.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده گفت: در مقطعی از تاریخ با عوامل بازدارنده در مسیر تحصیل دانش‌آموزان اتباع مواجه شدیم. جدی‌ترین قانونی که دسترسی همگانی کودکان افغانستانی به تحصیل را با چالش مواجه کرد، مصوبه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در سال ۸۲ و ابلاغ آن در سال ۸۳ بود که مقدمه‌ای شد برای اینکه کودکان افغانستانی از مدارس دور بمانند.

وی با بیان اینکه بازماندن کودکان افغانستانی از مدرسه چالش‌هایی را ایجاد کرد، گفت: یکی از این چالش ها تبدیل آنها به کودکان کار و خیابانی و ازدواج زودرس در میان دختران به دلیل عدم امکان ادامه تحصیل بوده است.

وی با بیان اینکه هیچگاه وزارت آموزش و پرورش اعتبارات آموزش کودکان افغانستانی را از ایرانی جدا نکرده است، گفت: اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌ای که آموزش و پرورش در بحث تحصیل مهاجران افغان اعلام می‌کند جای ابهام دارد. آیا این ۵۰۰ میلیارد تومان خارج از اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که برای دانش‌آموزان افغانستانی اختصاص یافته است؟ این در شرایطی است که هیچگونه خدمات اضافه‌تری به دانش‌آموزان افغانستانی ارائه نمی‌شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده عنوان کرد: از دانش‌آموزان افغانستانی چند شهریه متفاوت در کنار هزینه ثبت‌نام اخذ می‌شود. هزینه ثبت‌نام در دوره ابتدایی ۲۴۰ هزار تومان، راهنمایی ۲۸۰ هزار تومان و دبیرستان ۳۰۰ هزار تومان است اما مدیران مدارس با نظرات شخصی خود هزینه‌های دیگری نیز از خانواده‌های افغانستانی دریافت می کنند.

اشرفی با بیان اینکه امسال شاهد تهدید دانش‌آموزان به اخراج از مدارس بودیم بیان کرد: دانش آموزان را مجبور به پرداخت شهریه در یک مدت زمان کوتاه کرده‌اند و بسیاری از خانواده‌های افغانستانی با گذشت ۳۰ سال از حضور آنها در ایران همچنان با مشکلات دسترسی به آموزش مواجه هستند.