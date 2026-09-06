فرستادگان ترامپ وارد اوکراین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه‌های محلی گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا روز یکشنبه وارد اوکراین شدند.

این سفر پس از دیدار سه‌ساعته آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در مسکو انجام می‌شود و هدف آن بررسی راه‌های ازسرگیری مذاکرات و دستیابی به توافق برای پایان جنگ اوکراین است.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهوری روسیه اعلام کرده که مذاکرات پوتین با ویتکاف و کوشنر سازنده و بسیار صریح بوده است.

وی افزود که ویتکاف و کوشنر متعهد شدند از ارزیابی‌های پوتین درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین در مذاکرات خود در کی‌یف استفاده کنند.

دستیار رئیس‌جمهوری روسیه همچنین اعلام کرد که پوتین بر عزم خود برای ورود به گفتگویی سازنده با آمریکا درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین تأکید کرده است.

به گفته اوشاکوف، پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ بر ضرورت رسیدگی به تمامی علل ریشه‌ای مناقشه اوکراین تأکید کرد.

وی بدون ذکر جزییات تنها گفت که ویتکاف و کوشنر پیشنهادهای خود را برای حل‌وفصل مناقشه در اوکراین ارائه کردند.