حجتالاسلام سیدعلی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم تجمعات مردمی در شهرستان نورآباد با محوریت گفتمان خونخواهی، گفت: ما تلاش کردهایم مفهوم خونخواهی را در یک چارچوب تمدنی و فکری تعریف کنیم.
وی افزود: خونخواهی صرفاً به معنای کشتن افرادی مانند ترامپ یا نتانیاهو نیست، بلکه آن را تلاش حداکثری برای رفع موانع حاکمیت الهی در دنیا میدانیم و هر زمان این هدف محقق شود، میتوان گفت خونخواهی به نتیجه رسیده است.
تداوم تجمعات مردمی در نورآباد
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ممسنی با اشاره به برگزاری مستمر تجمعات مردمی در نورآباد، گفت: این تجمعات با قدرت در حال برگزاری است و اکنون به حدود ایستگاه ۱۹۰ رسیدهایم.
گودرزی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که با گذشت زمان، حضور مردم در این برنامهها نهتنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به گذشته نیز افزایش پیدا کرده و نوجوانان، جوانان، پیشکسوتان و اقشار مختلف مردم در این عرصه حضور دارند.
وی با بیان اینکه مسئولان و دولتمردان نیز همراهی خوبی با این جریان داشتهاند، افزود: این تجمعات با هدفگذاری مشخص و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره «وحدتی که دشمن را میشکند» و ضرورت «ایران هرچه قویتر» دنبال میشود.
تجمعات مردمی؛ فرصتی برای تربیت نیروهای تمدنی
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ممسنی گفت: تجمعات نورآباد تنها به همان شب برگزاری محدود نمیشود، بلکه برای آن یک فرآیند پیش و پس از تجمع نیز تعریف کردهایم.
وی افزود: تلاش ما این بوده که از دل این تجمعات، افراد مستعد و توانمند را شناسایی کنیم و سپس در دورههای فکری و مباحث مرتبط با مسائل انقلابی و تمدنی، زمینه تربیت و توانمندسازی آنان را فراهم کنیم.
گودرزی با اشاره به تغییر محل برگزاری تجمعات در نورآباد، گفت: پیش از این برنامهها در دو نقطه برگزار میشد، اما پس از محرم، تجمعات را در میدان امام خمینی (ره) متمرکز کردیم که این میدان نیز از نظر تاریخی و اجتماعی دارای معنای خاصی برای مردم شهر است.
وی ادامه داد: امروز این میدان به محلی برای حضور گسترده مردم و برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
روستاهای محروم ممسنی پای کار گفتمان خونخواهی
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ممسنی با اشاره به برگزاری این برنامهها در بخشها، شهرها و روستاهای شهرستان، گفت: در برخی مناطق محروم و صعبالعبور نیز مردم با وجود همه محدودیتها، بهصورت جدی پای کار آمدهاند.
گودرزی افزود: در منطقه پرشکفت که از مناطق محروم استان فارس محسوب میشود و ۱۴ روستا را دربرمیگیرد، مردم هر شب در یکی از روستاها گرد هم میآیند و این برنامه را با شور و اشتیاق برگزار میکنند.
وی گفت: این حضور در منطقهای دورافتاده و صعبالعبور و تداوم برنامهها طی حدود ۱۹۰ شب، نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی و عمق این جریان در میان اقشار مختلف جامعه است.
انحصاری عمل نکردن، رمز تداوم تجمعات است
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ممسنی با تأکید بر اینکه در این تجمعات علاوه بر مباحث حماسی، موضوعات تربیتی و معرفتی نیز دنبال میشود، گفت: از ظرفیت نگاهها و سلیقههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برگزاری این برنامهها استفاده کردهایم.
گودرزی افزود: به اعتقاد من، یکی از مهمترین عوامل تداوم و استقبال مردم از این تجمعات، انحصاری عمل نکردن است و تلاش کردهایم میدان را برای حضور همه جریانها و سلیقههای دلسوز و پای کار انقلاب باز بگذاریم.
وی تصریح کرد: همین نگاه موجب شده است که امروز این تجمعات با حضور گسترده مردم و مشارکت اقشار مختلف جامعه همچنان با قوت ادامه داشته باشد.
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