محسن پاک‌آیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن کوه کلنگ، اظهار داشت: تهدیدات آمریکایی‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران، به‌عنوان کشوری عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، هیچ مبنای قانونی ندارد و با هیچ‌یک از موازین بین‌المللی همخوانی ندارد.



وی افزود: متأسفانه این تهدیدات به دلیل سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر فشارهای آمریکا و همچنین ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله با تهدیدات این کشور ادامه پیدا کرده است.



سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست؛ موضوعی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آن را تأیید کرده است.



پاک‌آیین ادامه داد: اقدام آمریکایی‌ها نه از منطق عقلانی برخوردار است و نه دارای مبنای قانونی و بین‌المللی است و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد.



وی گفت: اگر حمله به مراکز هسته‌ای به یک رویه تبدیل شود، قطعاً این آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که متضرر خواهند شد؛ چراکه این کشورها دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند و چنین اقداماتی می‌تواند تبعات خطرناکی برای امنیت منطقه و جهان به همراه داشته باشد.



سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان افزود: تاکنون هر اقدامی که آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، در نهایت به ضرر خودشان تمام شده است.



وی با تأکید بر اینکه ایران از تأسیسات هسته‌ای خود مراقبت خواهد کرد، اظهار داشت: حمله به یک منطقه یا تأسیسات، موجب نمی‌شود ایران توانایی خود را برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای در مسیر صلح‌آمیز از دست بدهد.



سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در کوه کلنگ تأسیسات یا برنامه هسته‌ای وجود ندارد و طرح چنین ادعاهایی بر اساس اطلاعات نادرستی است که آمریکایی‌ها مطرح کرده‌اند.