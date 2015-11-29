تولید و تجارت نیازمند حمایت و امنیت است

عباس رویان در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: وقتی سخن از حمایت و تقویت تولید و سرمایه ملی به میان می‌آید بدون شک، پای بسیاری از ریسک‌ها در این حوزه باز می‌شود و حتی ریسک‌های روانی در مسیر این فرآیند قرار خواهند گرفت گرچه در دوران تحریم اقتصادی، ریسک‌ها فراتر از حد معمول و مانند خوره گریبان گیر تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری می‌شوند، چون‌که کشور ما از سوی دشمنان همواره در معرض تهدید قرار دارد ضرورت بیشتری دراین‌ارتباط احساس می‌شود.

وی افزود: ایجاد امنیت به موارد مختلفی برمی‌گردد و مراحل گوناگونی را در شرایط مقتضی طلب می‌کند اما یکی از موارد مهم و حیاتی آن پیش‌بینی از فعالیت کارخانه‌ها و بنگاه‌ها در مواقع خطر و حوادث غیرمنتظره و غیرمترقبه است که بعضاً غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌کنترل است.

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: صنعت بیمه کارش حمایت از خطرپذیری است وبیمِه فرصت کسب موفقیت و کاهش تهدید شکست را فراهم می‌آورد.

وی افزود: پایه‌ریزی بیمه، وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی است و یکی از بهترین روش‌ها، برای مقابله با این ریسک‌ها و کاهش اثرات استفاده از بیمه است.

رویان بابیان اینکه صنعت بیمه و بازار سرمایه و تولید، نهاده‌های اصلی و اساسی اقتصاد هستند افزود: با توجه به وجود ریسک فراوان در فعالیت‌های اقتصادی، بیمه می‌تواند پوشش حمایتی مطمئن برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند و می‌توان گفت بیمه بهایی است که برای رهایی از عدم اطمینان می‌پردازیم و در میان مباحث مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری شاید هیچ‌یک به پیچیدگی مسئلهٔ نا اطمینانی و راهکارهای غلبه بر آن نباشد.

نایب‌رئیس انجمن صنایع کانی غیرفلزی افزود: شرکت‌های بیمه ایجاد ثبات می‌کنند و اضطراب را از راه جبران خسارت کاهش می‌دهند، همچنین بیمه تضمین‌کننده آرامش و آسایش کارگر، تولیدکننده و سرمایه‌گذار است و اگر این‌ها زیر چتر بیمه قرار می‌گیرند برای این است که با اطمینان، قدم در عرصه کسب‌وکار بگذارند.