جزئیات دومین جایزه داستان تهران/ جایزه «رمان تهران» در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین دوره جایزه داستان تهران پیش از ظهر امروز یکشنبه ۸ آذر با حضور مینا فرشیدنیک دبیر این جایزه و سردبیر ماهنامه داستان همشهری در سالن کنفرانس موسسه همشهری در تهران برگزار شد.

فرشیدنیک در ابتدای این نشست خبری هدف از پایه گذاری جایزه داستان تهران را ثبت تصاویری از شهر تهران در داستان‌های نویسندگان معاصر ایران عنوان کرد و گفت: اولین دوره این جایزه سال گذشته با استقبال مناسب داستان نویسان کشور در برج میلاد برگزار شد. دومین دوره این جایزه هم تیرماه امسال با انتشار فراخوان، کلید خورد.

به گفته وی دانشگاه تهران سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، اداره کل آموزش های شهروندی، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، رادیو تهران و برج میلاد با تعیین و طراحی جوایزی برای برگزیدگان، در برپایی دومین دوره جایزه داستان تهران با ماهنامه داستان همشهری همکاری کردند.

دبیر جایزه داستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ملاک‌ها و محورهای مورد ارزیابی در داستان‌های ارسالی به دومین دوره این جایزه و تفاوت احتمالی این داستان‌ها و دیگر داستان‌های شهری گفت: ما برای این موضوع محورهایی محتوایی را طراحی کردیم که براساس آن در داستان های ارسالی، شهر تهران باید نقشی محوری داشته باشد. به این معنا که داستان، چنان با مولفه‌های شهری تهران گره خورده باشد که در مکان‌های دیگری جز این شهر قابل تصور نباشد.

فرشید نیک مولفه هایی از قبیل ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی، ادوار و وقایع تاریخی شهر تهران، اماکن تاریخی پایتخت، داستان های فرهنگی و هنری، ورزشی و ...، نمادهای شهری و اماکن منحصر به فرد شهر تهران، اماکن متبرکه و زیارتگاه های تهران، سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری، چهره معماری تهران و سبک زندگی شهروندان تهرانی را از جمله مواردی برشمرد که در ارزیابی داستان ها در جایزه داستان تهران مد نظر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به دریافت ۱۳۶۲ اثر تا پایان مهلت فراخوان دومین دوره جایزه داستان تهران در آخر مهرماه سال جاری این تعداد را ۱۰ درصد بیشتر از آثار دوره نخست عنوان کرد و گفت: به علاوه، آثار امسال از نظر کیفی هم یک سر و گردن بالاتر از آثار دوره نخست است و داستان ها به این سمت رفته که روح شهر تهران در آنها انعکاس یابد.

دبیر جایزه داستان تهران همچنین با اشاره به اینکه در دوره نخستین این جایزه ۴۰ اثر به مرحله نیمه نهایی راه یافته بود، از راهیابی ۷۵ اثر به این مرحله در دوره دوم این جایزه خبر داد و گفت: هیات داوران ما شامل علی خدایی، محمد حسن شهسواری، علی موذنی، بلقیس سلیمانی و فرخنده آقایی طی دو تا سه هفته آینده منتخبین بخش های مختلف جایزه را تعیین و به دبیرخانه اعلام خواهند کرد که از این برگزیدگان در مراسم اختتامیه جایزه که سوم دی ماه در یکی از تالارهای شهر برگزار می شود، با اهدای جوایز تجلیل به عمل می آید.

فرشید نیک سپس جوایز دومین دوره جایزه داستان تهران را به شرح زیر اعلام کرد: بخش اصلی مجموعه ۸ جایزه شامل رتبه نخست ۷ میلیون تومان، رتبه دوم ۵ میلیون تومان، رتبه سوم ۳ میلیون تومان و تقدیر از ۵ اثر برتر هر یک به مبلغ یک میلیون تومان. بخش های جنبی مجموعا ۱۲ جایزه شامل: جایزه ویژه دانشگاه تهران ۵ میلیون تومان، جایزه ویزه بازار تهران دو اثر هر یک ۵ میلیون تومان، جایزه ویژه خط سفید ۵ میلیون تومان، جایزه ویژه تهران شهر همدلی دو اثر هر یک ۵ میلیون تومان. جایزه ویژه رادیو تهران رتبه نخست دو میلیون تومان و رفته دوم یک میلیون تومان، جایزه ویژه حقوق و تکالیف شهروندی ۳ نفر هر کدام ۵ میلیون تومان و جایزه ویژه برج میلاد اثر برگزیده ۵ میلیون تومان.

وی همچنین با یادآوری انتشار ۱۰ اثر برگزیده دوره نخست این جایزه در شماره های مختلف ماهنامه داستنان همشهری از انتشار مجموع این آثار در قالب یک کتاب و توضیح آن در اختتامیه دومین دوره این جایزه خبر داد و گفت: علاوه بر این ما چهره های جوان داستان نویس را که در این جایزه حائز رتبه برگزیده می شوند، برای فعالیت در تحریریه ماهنامه داستان همشهری، دعوت به فعالیت می کنیم کمااینکه در حال حاضر چند نفر از برگزیدگان دوره نخست این جایزه با این ماهنامه همکاری دارند. این اتفاق در دوره جاری هم خواهد افتاد و برگزیدگان جایزه داستان کوتاه تهران هم به تحریریه این مجله دعوت به همکاری می شوند.

دبیر جایزه داستان تهران با اشاره به اینکه ما جایزه داستان تهران را با این اعتقاد پایه گذاری کردیم که شهروندان تهرانی میزبانی شهروندانی از نقاط مختلف کشور در شهرشان هستند و همه این جمعیت با فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف در کنار هم زندگی می کنند که یکی از راه‌های برقراری ارتباط و تعامل سازنده بین آنها، آشنایی آنها با داستان همدیگر است. این جایزه موجب شکل‌گیری این گفتگو خواهد شد و همه ما می دانیم که بسیاری از معضلات تهران با گفتگو و تعامل نزدیک و سازنده آسان تر می شود.

فرشید نیک همچنین از افزوده شدن به بخش جدید به جایزه داستان تهران در دوره دوم خبر داد و گفت: امسال با همکاری دانشگاه تهران، کتاب مستند نگاری تهران با تعدادی از کارشناسان حوزه مستند نگاری در دست تهیه داریم که در همین زمینه دانشگاه تهران به عنوان نماد این دوره از جایزه داستان تهران انتخاب و معرفی شده است. بخش افزوده شده دیگر روایت‌های داستانی که منطبق با مستندهای داستانی از تهران است. ما همچنین امیدواریم سال آینده بخش رمان تهران را هم به جایزه داستان تهران اضافه کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۶۸ درصد شرکت کنندگان دوره دوم این جایزه ساکن تهران و ۳۲ درصد ساکن شهرهای غیر از تهران هستند این مسئله را نشان دهنده اهمیت پایتخت برای تمامی شهروندان ایران ذکر کرد.