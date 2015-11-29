به گزارش خبرگزاری مهر، در ۷ ماهه نخست امسال ۲۹ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۳۴۴ مسافر با ۲۳۶ هزار و ۸۰۱ پرواز داخلی و خارجی در ۵۴ فرودگاه کشور جابه جا شدند؛ حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته میزان اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۵۶ نفر بود و این تعداد مسافر از طریق ۲۲۹ هزار و ۳۹۲ پرواز جابجا شدند. این آمار از رشد ۳ درصدی نشست و برخاست‌ها و ۲ درصدی تعداد جابجایی مسافران در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، از فرودگاه بین المللی مهرآباد که ۴۰ درصد از پروازهای کل کشور را شامل می‌شود ۶۵ هزار و ۳۱۴ سورتی پرواز انجام شد که از طریق آن ۸ میلیون و ۴۱ هزار و ۲۷۲ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۲ درصد کاهش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۸ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۹۷۷ مسافر با ۶۶ هزار و ۹۸۶ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور در ۷ ماهه نخست امسال ۳۶ هزار و ۸۹۰ پرواز بود که ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۶۰۶ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۶ درصد و ۴ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ هزار و ۶۸۲ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۵ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۶۲۷ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲۶ هزار و ۴۸۲ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی به ۳۰ هزار و ۸۴۶ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۳ میلیون و ۸۵۳ هزار و یک مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۱۹ درصدی در سال جاری به ۴ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۷۲۵ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه بین المللی شیراز، ۱۶هزار و ۹۳۵ پرواز انجام شد که از طریق آن یک میلیون و ۶۵۷ هزار و ۵۳۵ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۸ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۱۲۷ مسافر با ۱۴ هزار و ۳۱۰ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی اهواز در ۷ ماهه نخست امسال ۱۱ هزار و ۹۳۶ پرواز بود که یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۰۹ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۲ درصد افزایش و ۴ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۱۹ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۰۶ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی اصفهان نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۱۰ هزار و ۹۲۴ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۲ درصدی به ۱۱ هزار و ۹۹ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۸۳ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش یک درصدی در سال جاری به یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۸۳۵ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه بین المللی تبریز، ۶ هزار و ۴۳۷ پرواز انجام شد که از طریق آن ۸۷۲ هزار و ۸۵۴ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه صفر درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۸۶۶ هزار و ۲۸۰ مسافر با ۶ هزار و ۴۲۶ پرواز جابجا شدند.

تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی بندرعباس در ۷ ماهه نخست امسال ۴۰ هزار و ۸۱۰ پرواز بود که ۵۲۳ هزار و ۹۳۸ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۶ درصد و ۹ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۵ هزار و ۷۱۸ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۵۷۷ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه آبادان نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲ هزار و ۳۴۵ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۳۶ درصدی به ۳ هزار و ۱۹۱ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۲۶۴ هزار و ۴۹۸ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی در سال جاری به ۳۶۰هزار و ۲۲۱ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه بین المللی یزد ۲ هزار و ۸۳۰ پرواز انجام شد که از طریق آن ۳۱۶ هزار و ۲۸۸ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱ درصد کاهش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۳۲۳ هزار و ۳۴ مسافر با ۲ هزار و ۸۴۶ پرواز جابجا شدند.

بر اساس این گزارش تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی کرمان در ۷ ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۶۰۳ پرواز بود که ۴۳۷ هزارو ۸۸۵ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۷۹۳ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۴۷۰ هزار و ۲۶۳ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی زاهدان نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲ هزار و ۵۱۴ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۶ درصدی به ۲ هزار و ۳۵۱ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۲۵۹ هزار و ۴۳ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۴ درصدی در سال جاری به ۴ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۶۲ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه کرمانشاه ۲ هزار و ۲۷۲ پرواز انجام شد که از طریق آن ۲۴۰ هزار و ۶۹۷ جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۷ درصد کاهش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۲۸۵ هزار و ۹۸۲ مسافر با دو هزار و ۷۳۳ پرواز جابجا شدند.

اما تعداد پروازهای فرودگاه بین‌المللی رشت در ۷ ماهه نخست امسال هزار و ۸۳۷ پرواز بود که ۱۸۴ هزار و ۷۳مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۴ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۲۱۵ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۲۱۳ هزار و ۸۱۹ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه دشت ناز سازی نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲ هزار و ۳۰ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش۱۳ درصدی به هزار و ۷۶۱ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۳۲۹ هزار و ۱۱۵مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۲۶ درصدی در سال جاری به ۱۶۸ هزار و ۹۴۵ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه ارومیه ۱۷ هزار و ۱۵ پرواز انجام شد که از طریق آن ۲۰۵ هزار و ۵۰۲مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۴ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۱۹۴ هزار و ۹۱۳ مسافر با هزار و ۴۹۹ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه بوشهر در ۷ ماهه نخست امسال هزار و ۶۲۰ پرواز بود که ۱۹۱ هزار و ۴۴۰ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته هزار و ۸۶۷ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۲۲۴ هزار و ۷۳۱ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه گرگان نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از هزار و ۴۲۹ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۴ درصدی به هزار و ۳۶۷ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۱۱۸ هزار و ۲۶۶مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۱۴ درصدی در سال جاری به ۱۰۱ هزار و ۹۸۶ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه لارستان هزار و ۲۰۴ پرواز انجام شد که از طریق آن ۹۵ هزار و ۷۱۵ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۷ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۸۵ هزار و ۵۳۲ مسافر با هزار و ۲۶ پرواز جابجا شدند.

تعداد پروازهای فرودگاه اردبیل نیز در ۷ ماهه نخست امسال هزار و ۶۳ پرواز بود که ۱۳۲ هزار و ۵۹۵ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب یک درصد و ۲ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته هزار و ۵۷ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۱۲۹ هزار و ۴۸۳ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه ایلام نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۹۴۲ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی به ۸۰۴ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۷۹ هزار و ۹۹۶ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۱۰ درصدی در سال جاری به ۴ میلیون و ۷۲ هزار و ۲۳۹ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه خرم آباد ۶۵۹ پرواز انجام شد که از طریق آن۴۸ هزار و ۱۵۸ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه یک درصد کاهش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۵۱ هزار و ۳۴۱ مسافر با ۶۶۴ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه بیرجند در ۷ ماهه نخست امسال ۶۵۶ پرواز بود که ۶۱ هزار و ۶۷۲ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۴ درصد و ۸ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۶۸۲ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۶۶ هزار و ۹۴۴ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه سنندج نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۵۰۴ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۱۳ درصدی به ۴۳۸ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۴۰ هزار و ۳۱۲ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۱۱ درصدی در سال جاری به ۳۵ هزار و ۹۱۴ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه سیرجان ۳۹۲ پرواز انجام شد که از طریق آن ۲۱ هزار و ۵۹۴ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۲۶ درصد کاهش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۴ مسافر با ۵۳۲ پرواز جابجا شدند.

تعداد پروازهای فرودگاه زابل در استان سیستان و بلوچستان در ۷ ماهه نخست امسال ۳۸۴ پرواز بود که ۱۸ هزار و ۹۵۹ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۸ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۷ هزار و ۴۸۱ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بجنورد نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲۸۱سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی به ۳۵۶ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۲۱ هزار و ۷۵۹ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۱۱ درصدی در سال جاری به ۲۴ هزار و ۲۰۴ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه رامسر ۳۳۸ پرواز انجام شد که از طریق آن ۱۷ هزار و ۶۴۵ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۳ درصد رشد و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۱۸ هزار و ۴۵۷ مسافر با ۳۲۸ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه همدان در ۷ ماهه نخست امسال ۳۲۱ پرواز بود که ۲۵ هزار و ۲۳۱ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۷۵ درصد و ۲ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۳سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۲۴هزار و ۶۶۷ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه نوشهر نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۱۹۳ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۶۱ درصدی به ۳۱۱ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۲۰ هزار و ۲۴۳ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی در سال جاری به ۲۵ هزار و ۵۸۴ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه یاسوج ۳۰۲ پرواز انجام شد که از طریق آن ۱۵ هزار و ۸۵۷ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۰۰ درصد رشد و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۵ هزار و ۵۴۷ مسافر با ۱۰۷ پرواز جابجا شدند.

تعداد پروازهای فرودگاه لامرد در استان فارس نیز در ۷ ماهه نخست امسال ۲۹۶ پرواز بود که ۱۱هزار و ۴۵۱ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۴ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۳۴۶ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز۱۶ هزار و ۳۶۹ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه ابوموسی نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲۲۷ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۷ درصدی به ۲۱۰ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۲۱ هزار و ۴۸۸ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۶ درصدی در سال جاری به ۲۰ هزار و ۲۶۳ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه بندر لنگه ۱۹۴ پرواز انجام شد که از طریق آن ۱۱ هزار و ۴۲۹ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۳۹ درصد کاهش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۲۶ مسافر با ۳۲۰ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه رفسنجان در ۷ ماهه نخست امسال۱۸۴ پرواز بود که ۱۲ هزار و ۸۳ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۳ درصد و ۱۱ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۹ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز۱۰ هزار و ۸۹۶ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه ایرانشهر نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۱۷۶ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۲ درصدی به ۳۰ ۱۸۰ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۲ هزار و ۷۰۷ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۶ درصدی در سال جاری به ۲ هزار و ۸۶۶ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه شاهرود ۱۵۵ پرواز انجام شد که از طریق آن ۲ هزار و ۹۵۶ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۰۰ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته هزار و ۱۵۰ مسافر با ۴۷ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه زنجان در ۷ ماهه نخست امسال ۱۴۸ پرواز بود که ۱۲ هزار و ۶۵۷ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۰ درصد و ۳۳ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز۱۸ هزار و ۸۱۵ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه شهرکرد نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۱۶۹ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۲۹ درصدی به ۱۲۰ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از۸ هزار و ۵۰۲ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۲۳ درصدی در سال جاری به ۶ هزار و ۵۳۱ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه خوی ۱۱۶ پرواز انجام شد که از طریق آن ۷ هزار و ۹۴۵ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۱۰۰ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۲۱۹ مسافر با ۴ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه بم در ۷ ماهه نخست امسال ۱۱۰ پرواز بود که ۵ هزار و ۷۷۳ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۵ درصد و ۴ درصد کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز۶ هزار و ۳۹ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه ارک نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۶۴ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۵۹ درصدی به ۱۰۲پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۴ هزار و ۱۳۱ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی در سال جاری به ۴ میلیون و ۱۲ هزار و ۹۳۹ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه طبس ۹۸ پرواز انجام شد که از طریق آن ۳ هزار و ۸۹۹ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۴ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۲ هزار و ۶۸۳ مسافر با ۹۴ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه جیرفت در ۷ ماهه نخست امسال ۹۶ پرواز بود که ۴ هزار و ۶۵۳ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز هزار و ۲۲۷ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه سبزوار نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲۰۰ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با کاهش ۵۳ درصدی به ۹۴ پرواز کاهش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از۱۵هزار و ۱۹۱ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با کاهش ۵۲ درصدی در سال جاری به ۷هزار و ۲۴۴ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال فرودگاه کلاله در استان گلستان تنها ۲ پرواز داشت اما طبق آمار هیچ مسافری از این فرودگاه جابجا نشده است؛ البته این فرودگاه در ۷ ماهه نخست سال گذشته هیچ پروازی نداشته است.

در حالی که تعداد پروازهای فرودگاه سهند در ۷ ماهه سال گذشته ۱۲ سورتی پرواز و جابجایی ۳۰۶ مسافر از طریق آن بوده است اما این فرودگاه در ۷ ماهه نخست سال جاری هیچ پروازی نداشته است.

براساس این گزارش، در بین ۴۷ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌های کشور در مجموع طی ۷ ماهه نخست سال جاری ۲۱۵ هزار و ۱۳۷ پرواز داخلی و خارجی انجام شد که ۲۶ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۲۲۹ مسافر از طریق آن جابجا شدند.

همچنین در طی مدت هفت ماهه سال گذشته ۲۶ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۱ مسافر از طریق ۲۰۸ هزار و ۳۳۹ سورتی پرواز داخلی و بین‌المللی اعزام و پذیرش شدند که این آمار حاکی از رشد ۳ درصدی تعداد پروازها و ۲ درصدی تعداد مسافران جابجا شده از طریق حمل و نقل هوایی طی هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

افزایش ۳ درصدی پروازهای پنج فرودگاه اختصاصی

و اما آمار پروازی و مسافری پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر نیز به شرح زیر است:

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی کیش نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشت به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۱۳ هزار و ۳۸۱ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۳ درصدی به ۱۳ هزار و ۷۷۴ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۶۰۰ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش یک درصدی در سال جاری به یک میلیون و ۵۵۴ هزار و ۷۸۳ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه عسلویه ۳ هزار و ۴۱۵ پرواز انجام شد که از طریق آن ۴۶۲ هزار و ۶۸۳ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۷ درصد افزایش و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است به طوریکه در ۷ ماهه سال گذشته ۴۲۳ هزار و ۴۷۳ مسافر با ۳ هزار و ۱۸۹ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای فرودگاه چابهار در ۷ ماهه نخست امسال ۷۵۵ پرواز بود که ۷۰ هزار و ۱۴۳ مسافر از طریق آن جابجا شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال گذشته به ترتیب ۲۱ درصد کاهش و ۱۸ درصد افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه در مدت مشابه سال گذشته ۹۵۴ سورتی پرواز و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگان نیز ۵۹ هزار و ۲۴۶ نفر بوده است.

تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه قشم نیز در ۷ ماهه نخست سال جاری نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه تعداد پروازهای این فرودگاه از ۲ هزار و ۴۸۲ سورتی پرواز در ۷ ماهه نخست سال گذشته با رشد ۴ درصدی به ۲ هزار و ۵۷۵ پرواز افزایش یافت. همچنین تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نیز از ۱۸۶ هزار و ۶۹۷ مسافر در ۷ ماه اول سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی در سال جاری به ۲۰۶ هزار و ۱۳۲ مسافر رسید.

در ۷ ماهه نخست امسال از فرودگاه ماهشهر هزار و ۱۴۵پرواز انجام شد که از طریق آن ۱۰۵ هزار و ۳۷۴ مسافر جابجا شدند. تعداد پروازهای این فرودگاه ۹ درصد رشد و تعداد جابجایی مسافران از این فرودگاه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است چراکه در ۷ ماهه سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۳۷۹ مسافر با هزار و ۴۷ پرواز جابجا شدند.

همچنین تعداد پروازهای و جابجایی مسافران از ۵ فرودگاه اختصاصی نهادها و مناطق آزاد کشور در هفت ماهه امسال رشد داشت. به این ترتیب که تعداد پروازهای این پنج فرودگاه در این مدت نسبت به ۷ ماهه سال گذشته ۳ درصد و تعداد مسافران نیز ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد