به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش صبح شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: آرامستان وادیالرحمه یکی از نقاط پرتردد شهر بهویژه در روزهای پنجشنبه است، اما جاده خروجی این آرامستان خاکی و در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
وی افزود: بارها درباره ضرورت آسفالت این مسیر تذکر داده شده است، در حالی که شهرداری بهصورت روزانه نسبت به آسفالت کوچهها و معابر اصلی اقدام میکند، اما این مسیر همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به وضعیت جمعهبازار نیز گفت: شرایط این بازار بهویژه از نظر بهداشت و نظافت مناسب نیست و چنین وضعیتی در شأن شهروندان بوشهری نیست.
ساماندهی جمعهبازار
آسایش خواستار ساماندهی هرچه سریعتر جمعهبازار شد و تأکید کرد: لازم است شهرداری نسبت به بهبود شرایط بهداشتی، نظافت و وضعیت عمومی این بازار اقدام جدی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به موافقت شورای اسلامی شهر بوشهر با لایحه شهرداری برای بهسازی سنگفرش معابر در مناطق یک و دو، اظهار کرد: با وجود تصویب این لایحه، تاکنون خبری از آغاز عملیات اجرایی توسط پیمانکاران نیست.
وی ادامه داد: تا زمان آغاز عملیات اجرایی، انتظار میرود شهرداری دستکم بهصورت موقت نسبت به پر کردن چالهها و رفع خرابیهای معابر با مصالح مناسب اقدام کند تا مشکلات تردد شهروندان کاهش یابد.
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