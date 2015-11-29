۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

رئیس تبلیغات اسلامی شبستر به مهر خبر داد:

اعطا ۱۲۰ گواهینامه پایان دوره طرح صحیح خوانی در شهرستان شبستر

شبستر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شبستر گفت: همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، ۱۲۰ گواهینامه پایان دوره طرح صحیح خوانی قرآن کریم توزیع به قرآن آموزان شهرستان اعطا شد.

حجت‌الاسلام رامین حسینی خورنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان دارالقرآن الکریم در راستای توسعه کمی وکیفی آموزش های قرآن کریم و تربیت نیروی انسانی متخصص، طرح آموزش صحیح خوانی قرآن کریم را بامحوریت روخوانی، روانخوانی وصحت قرائت نماز وفصیح خوانی درسال جاری با همکاری موسسات و خانه های قرآنی شهری وروستایی اجرا کرد.

وی ایجاد علاقه، توانایی ومهارت در خواندن صحیح وفصیح قرآن کریم با رعایت لهجه و مخارج حروف زبان عربی، قرائت صحیحی حمد و سوره و اذکار نماز از نظر اعراب و تلفظ حروف و زمینه سازی جهت نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی را از جمله اهداف طرح صحیح خوانی قرآن کریم عنوان کرد.

 گفتنی است طرح صحیح خوانی قرآن کریم شهرستان شبستر شامل ۳۰ جلسه حضوری و دارای ارزش آموزشی ۶۰ ساعت و در ۱۳سر فصل آموزشی در مدت سه ماه در بین بیش از ۴۰۰ نفر از قرآن آموزان توسط اساتید و مربیان قرآنی این شهرستان برگزار شده است.

