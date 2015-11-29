به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از روند احیا مجتمع کشت و صنعت لرستان اظهار داشت: تا کنون برای احیای مجتمع کشت و صنعت استان بیش از ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی مجتمع کشت و صنعت لرستان را گنجی برای سرمایه گذاری در استان لرستان خواند و عنوان کرد: در این راستا مدیریت ارشد لرستان پیگیری های فراوانی را برای احیای این گنج در استان داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه تا کنون برای احیا مجتمع کشت و صنعت لرستان بیش از ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است تصریح کرد: با این میزان سرمایه گذاری اکثر زیرساختهای مورد نیاز برای این مجتمع ایجاد شده است.

هادی چگنی از فعالیت ۴۰۰ نفر در مجتمع کشت و صنعت لرستان خبر داد و گفت: میزان سرمایه گذاری احیا این مجتمع به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه جای جای استان لرستان وجود واحدهای راکد و تعطیلی است که باید احیا شوند گفت: شاخص بیکاری در لرستان طی سال ۹۱ حدود ۲۰ درصد، سال ۹۲ حدود ۱۷ درصد و در سال گذشته به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با تاکید بر اینکه اگر زمینه برای احیا واحدهای تولیدی راکد لرستان فراهم شود در آینده شاهد توسعه یافتگی استان خواهیم بود ادامه داد: در این راستا رسانه ها نقش بسزایی برای رشد و توسعه استان در ابعاد مختلف دارند.

هادی چگنی بر لزوم فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان لرستان تاکید کرد و گفت: تنها راه نجات استان از توسعه نیافتگی ورود بخش خصوصی است و دولت تنها باید اقدام به ایجاد زیرساختهای لازم برای سرمایه گذاری این بخش در استان کند.