آمادگی انتقال تکنولوژی تولیدگوشت مرغ به استان حلبچه کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار حلبچه صبح امروز یکشنبه به همراه هیئتی از مرزباشماق مریوان وارد کردستان ایران شد و قرار است طی سه روز علاوه بر بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی استان نشست هایی هم با مسئولان و خبرنگاران کردستان داشته باشد.

یکی از برنامه های این سفر که بعدازظهر امروز انجام شد بازدید از زنجیره طیور تعاونی مرغداران مریوان بود.

تولید ۷۵ هزارتن گوشت سفید در کردستان

رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان در این بازدید با بیان اینکه کردستان یکی از استان های موفق کشور در زمینه تولید گوشت سفید است، گفت: حدود ۸۰۰ واحد مرغ گوشتی با تولید ۷۵ هزارتن گوشت در استان کردستان وجود دارد.

کریم دوالفقاری بیان کرد: تولید گوشت مرغ در استان ما براساس استانداردهای روز دنیا و با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۱۱ هزار نفر در کردستان در عرصه تولید گوشت سفید مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه زنجیره تولید گوشت مرغ در ایران تکمیل است، افزود: در کردستان هم سه زنجیره کامل تولید مرغ وجود دارد که یکی از این زنجیره ها در شهرستان مریوان واقع شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان با بیان اینکه زنجیره تولید مرغ حاوی سه سیکل تولید مرغ است، ادامه داد: زنجیره تولید گوشت مرغ مریوان دارای سیکل هایی از جمله کارخانه خوراک کنسانتره طیور، واحد مرغ مادر به ظرفیت ۳۸ هزار و ۵۰۰ قطعه در دوره است.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه این واحد در سال توان تولید ۴ میلیون تخم مرغ را هم دارد، افزود: زنجیره تولید در بخش توزیع در مریوان و سروآباد هم فعال است و ۵۷ مرکز در این دو شهرستان هم اقدام به عرضه مرغ می کنند.

وی نزدیکی مریوان وسروآباد به مرز باشماق را یکی از مزیت های ارزشمند برای تولیدکنندگان خواند و اظهارداشت: وجود مرز باشماق امکان صادرات گوشت مرغ را فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: برای تامین گوشت مرغ استان حلبچه اقلیم کردستان عراق و انتقال دانش و تکنولوژی صنعت تولید مرغ به این استان آمادگی کامل داریم.

استاندار حلبچه هم در این بازدید، وجود زنجیره تولید مرغ مریوان را نشان از توانمندی موجود در کردستان ایران خواند و گفت: امیدواریم در مباحث و جلساتی که تشکیل می شود مقدمات همکاری بیشتر فی مابین فراهم شود.

عبدالله محمد عبدالوهاب بیان کرد: ما هم آمادگی تسهیل تمامی موانع موجود بر سرراه صادرات به ویژه صادرات گوشت مرغ را داریم.

سالانه ۴۰ هزار تن خوراک طیور در مریوان تولید می شود

کارخانه خوراک طیور یکی از واحدها وسیکل های زنجیره تولید مرغ مریوان از دیگر واحدهایی بود که مورد بازدید استاندار حلبچه و هیئت همراه او و همچنین استاندار کردستان قرار گرفت.

به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی مریوان این کارخانه ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن خوراک طیور را در سال دارد و خوراک ۳۱ واحد مرغداری در مریوان را هم تامین می کند.

هاشمی اظهارداشت: از میزان کل تولید این کارخانه ۲۰ هزار تن آن در مریوان مصرف می شود و مابقی آن به واحدهای خارج از شهر مریوان و حتی خارج استان و اقلیم کردستان عراق صادر می شود.

وی با بیان اینکه ۶۵ واحد مرغداری فعال به ظرفیت ۶۰۰ هزارقطعه در دوره در مریوان وجود دارد، بیان کرد:در مجموع ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه مرغ در سال در مریوان تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۱۱ هزار تن تولید گوشت مرغ در مریوان است، اظهارداشت: میانگین مصرف این گوشت در مریوان ۷ هزار و ۵۰۰ تن در سال است.