۹ آذر ۱۳۹۴، ۹:۲۶

پویش مردمی«عشاق الحسین» با عکاسی/ با دوست اربعینی‌تان سلفی بگیرید

مسابقه «من و دوست اربعینی ام» در مسیر پیاده روی اربعین توسط فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود که در این مسابقه زائران می توانند با میزبان عراقی یا دوستان غیر ایرانی خود عکس سلفی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه «من و دوست اربعینی ام» با هدف ثبت لحظه های ناب میزبانی مردم عراق از زائران حسینی در مسیر پیاده روی اربعین توسط فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

در این مسابقه که در قالب پویش مردمی «عشاق الحسین» برگزار می شود، زائران اربعین حسینی می توانند با میزبان عراقی یا دوستان غیر ایرانی خود عکس سلفی بگیرند و با ارسال آن به نشانی https://telegram.me/arbaeen_selfi به این پویش بپیوندند تا گوشه هایی از تجمع عظیم اربعین حسینی به ثبت برسد.

برگزیدگان این مسابقه از طریق رای هیات داوران و نظرات مخاطبان در شبکه مجازی اینستاگرام انتخاب می شوند البته ۷ نفر از ۱۰ برنده این مسابقه با آرا داوران و سه نفر بر اساس نظر کاربران شبکه اینستاگرام برگزیده می شوند.

هر شرکت کننده می تواند با ارسال حداکثر سه عکس در این مسابقه شرکت کند، این در حالی است که تصاویر بی کیفیت و تکراری در صفحه منتشر نمی شود.

علاقمندان برای شرکت در مسابقه بزرگ عکس سلفی «من و دوست اربعینی ام» تا ۲۱ آذر برای ارسال آثار مهلت دارند. به برگزیدگان این مسابقه بزرگ با اهدا تندیس، لوح تقدیر، پنج سفر کربلای معلا و پنج عدد آی پد تقدیر خواهد شد. چنانچه میزبانان عراقی در این جشنواره شرکت کنند می توانند از جایزه زیارت حرم رضوی بهره مند شوند.

علیرضا سعیدی

