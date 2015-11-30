برنامه های راهبردی مراکز پژوهشی علوم انسانی بررسی می شود

خسرو پیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی روز گذشته با حضور روسای مراکز پژوهشی علوم انسانی و روسای دانشگاه های مرتبط با این حوزه برگزار و بررسی برنامه های راهبردی و اولویت های مراکز علوم انسانی آغاز شد.

وی بیان کرد: در جلسات این شورا برنامه ها و اولویت های مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی توسط متخصصان و نخبگان این حوزه بررسی می شود و در صورت لزوم و پس از جمع بندی ها در راهبردهای این مراکز تجدید نظر خواهد شد.

عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی گفت: هدف از تشکیل این شورا تدوین سیاست گذاری برای علوم انسانی کشور است که این سیاست ها باید ماموریت گرا و در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری باشد.

پیری بیان کرد: همچنین موضوع تقویت پژوهش های علوم انسانی نیز از برنامه های مهم این شورا است و درحال برنامه ریزی برای این موضوع هستیم.

وی بیان داشت: شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی یک شورای عالی بشمار می رود و متشکل از دو کمیسیون فناوری و پژوهشی است.