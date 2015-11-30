نخستین جلسه قرارگاه کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پیشنهاد شهردار تهران در جلسه سه شنبه گذشته شورا مبنی بر تشکیل دبیرخانه ای با حضور مسئولان مربوطه برای کاهش آسیب های اجتماعی؛ اولین جلسه قرارگاه کاهش آسیب های اجتماعی روز گذشته-هشتم آذرماه ۹۴- با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ، غلامعلی اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سید هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های اجتماعی، عیسی فرهادی فرماندار تهران، احمد دلبری مدیر کل بهزیستی استان تهران و جمعی از مدیران استانداری، بهزیستی کل کشور، دادستانی و شهرداری تهران برگزار شد.

طی این جلسه مهم ترین آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، تکدی گری، کارتن خوابی و کودکان کار و خیابان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مسئولیت تمامی ارگان ها و سازمان های مسئول در امر کاهش آسیب های اجتماعی از جمله قوه قضائیه، بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری تهران تشریح شد.

وزیر کشور در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در راستای کاهش آسیب های اجتماعی بر آمادگی این وزارتخانه برای اجرای هرچه بهتر طرح تاکید کرد.