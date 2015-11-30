مشکلات اقتصادی با بزک کردن قابل حل نیست/عزت ملت در گرو تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری که دوشنبه، ۹ آذرماه از شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روی آنتن رفت، ضمن بیان ارادت به ساحت مقدس امام حسین(ع)، اولاد و اصحاب باوفای ایشان که این روزها همه دل در گروی راه و مسلک ایشان دارند و افتخار مردم ایران تعشق در راه امام حسین(ع) است، گفت: همین امر رمز حرکت رو به جلوی ملت ایران بوده و که یکی از نشانه های ملت ایران است؛ همچنین درود می فرستیم به روح پرفتوح شهید راه آزادی آیت الله مدرس(ره) که اسوه یک نماینده واقعی در کشور ما بودند و در شرایط بسیار پر فراز و نشیب کشور، آن مرحوم با نقش آفرینی های خود توانست یک راه درست را پیش پای نمایندگان آینده کشور قرار دهد و نیز خسته نباشید می گویم خدمت همکاران و نمایندگان مجلس نهم و امیدوارم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود موفق باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص تجربه نمایندگی و ریاست دو دوره مجلس اظهار کرد: من ناآشنا با کار مجلس نبودم چون در طول سال های بعد از انقلاب در رسانه ملی بودم یا جاهایی که با مجلس در ارتباط بود فعالیت می کردم و کارکرد آن را می شناختم.

دو وظیفه مهم تقنین و نظارت همواره بر عهده مجلس است

وی افزود: در دوره های مختلف با فضایی که در کشور وجود داشت شأن مجلس و رویکرد آن متفاوت بود اما دو وظیفه مهم تقنین و نظارت همواره بر عهده مجلس است که تقنین یعنی تعیین راه حرکت بخش های مختلف حکومتی که این امر در دوره های مختلف حسب نیاز صورت می گرفت و از نظر قانون اساسی نیز مجلس مسئول قانونگذاری است.

لاریجانی در ادامه با اشاره به وظیفه نظارت در مجلس، عنوان کرد: نظارت و تقنین همواره بر اساس شرایط کشور صورت می گیرد؛ بر همین اساس مجلس نهم در بعضی از زمینه ها خوب عمل کرد و توانست وظیفه خود را درست انجام دهد.

۶۰۰ طرح و لایحه در مجلس نهم

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اهم حساسیت مجلس نهم بر مسائل اقتصادی بود، یادآور شد: در مجلس نهم حدود ۶۰۰ طرح و لایحه ارائه شد که تقریبا به ۴۰۰ طرح و ۲۰۰ لایحه تقسیم می شود که از این تعداد برخی در کمیسیون ها رد شد و بعضی هنوز در دست کمیسیون هاست و برخی دیگر آماده است تا در صحن مطرح شود؛ اما به طور کل حدود ۲۰۰ مورد تبدیل به قانون و به دولت ابلاغ شد که نقطه ثقل آن قوانین اقتصادی بوده است و در کنار آن مسائل فرهنگی، سیاست خارجی و بقیه هم هست.

تسهیل فضای کسب و کار، رونق تولید، جلوگیری از رکود و برجام؛ مهمترین مصوبه های مجلس

وی در ادامه با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سالانه یکی از مسائل مهمی است که در مجلس مطرح می شود، بیان کرد: تسهیل فضای کسب و کار یکی از موضوعاتی بود که در کنار بودجه در سال های اخیر خیلی به آن حساس بودیم و قوانینی در این زمینه مطرح شد و یا بحث رونق تولید یا جلوگیری از رکود که لایحه دولت بود و در مجلس به آن افزوده شد و برای ایجاد فضای رقابت آمیز قانون مهمی بود همچنین یکی از قوانین مهم برجام بود و قبل از آن نیز قانونی در حوزه هسته ای که به تصویب رسید.

طرح افکار مختلف در مجلس نشانه دموکراسی است

لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه کار با همکاران نماینده سختی و عصبانیت حین کار خیلی عجیب نیست، بیان کرد: گاهی مسائلی بین همکاران پیش می آید و گفتگویی صورت می گیرد اما از مسائل مهمی که در مجلس تصویب شد بحث مربوط به جلوگیری از رکود بود که روی آن حساسیت داشتیم چون یکی از مشکلات عمده کشور بود از سوی دیگر موضوعی که برای سرنوشت کشور با اهمیت بود موضوع برجام بود چرا که ۳ سال در کشور روی آن کار شد و چالش هم داشت که طبیعی بود همچنین اینکه در مجلس خیلی این بحث داغ شد نشان می دهد دموکراسی در کشور ما اهمیت دارد و اختلاف نظر در مجلس طبیعی است.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: البته برخی نظر بر رد برجام داشتند که البته طبیعی و تلقی آنها بود اما به هر حال مجلس بخشی از لذت بخش ترین بخش های کشور است که افکار مختلف در آن مطرح می شود چرا که مطرح شدن یک صدا درست نیست و اینکه افکار مختلف مطرح می شود اوج دموکراسی در کشور است.

با بخش های مختلف کشور ارتباط دارم

وی در ادامه با بیان اینکه ارتباط من با بخش های مختلف کشور کم نیست، بیان کرد: امروز با گروه های مختلفی از مردم ارتباط داشتم که نمونه آن بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که مشکلات بیمه خود از نظر تکمیلی بودن را مطرح کردند یا پولی که به عنوان بازنشستگی به آنها داده می شود با وضعیت فعلی تطبیق ندارد همچنین ملاقاتی با گاوداران داشتم که مشکل شیر را مطرح کردند و مدتی است آن را دنبال می کنیم از این روغالبا به استان ها می رویم مشکلات مردم را می بینیم و مشخص است مشکلات کجاست لذا ارتباطات کم نیست و علاقمندم با بدنه مردم هم در ارتباط باشم تا مسائل آنها را بشناسم.

وضع اقتصادی کشور خوب نیست

لاریجانی در ادامه صحبت های خود در خصوص وضعیت اقتصادی کشور گفت: علاقه ندارم مردم را مأیوس کنم اما وضع اقتصادی کشور ما خوب نیست و اگر بپرسید مهم ترین مسأله برای تمرکز چیست می گویم مسأله اقتصادی است و اینکه رهبری ابتدای سال فرمودند کار تولید در کشور مثل کار مجاهدانه است حرف بلند و دقیقی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر به وضعیت ایران نگاه کنیم چه از نظر جایگاه بین المللی آنجا که چالش داریم حوزه اقتصادی است که مشکل اصلی آن رکود است هم چنین بخش های تولیدی فعال نیستند و برخی جاها ۳۰ درصد خوابیده و بیکاری هم مشکل دیگری است که با بزک کردن قابل حل نیست لذا باید توجه کنیم عزت ملت ما و آینده کشور در گرو رونق تولید است از این رو فکر می کنم دولت، مجلس و بقیه بخش های کشور امروز یک مأموریت بیشتر ندارند که در اقتصاد مقاومتی تمرکز کنند و اگر می خواهیم بیکاری حل شود و درآمد مردم بالا رود که از سختی درآید باید به تولید توجه کنیم حتی بعضی از آسیب های اجتماعی که امروز در کشور ما وجود دارد باز هم بخشی از آن به خاطر عدم رونق تولید است که البته تحریم ها نیز بر آن اثر داشته است با این حال تحریم تمام مسأله نیست.

رئیس مجلس مجبور به لغو بسیاری از مصوبات دولت قبل میشد

وی ادامه داد: البته اینکه دولت‌ها باید قوانین را به موقع عمل کنند امر دیگری است؛‌ فرض کنید مصوبات دولت باید به رئیس مجلس ارائه شود و در هیات تطبیق مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که این هیات، مصوبات را با قوانین تطبیق می‌دهد. این در حالی است که در دولت قبل بسیار خلاف قانون عمل می‌شد، تا جایی که مشاهده می‌شد رئیس مجلس مجبور به لغو بسیاری از آنها می‌شد. گرچه روش ما این بود که ابتدا نظر مشورتی به دولت می‌دادیم که اکنون هم چنین روشی را پیش گرفته‌ایم که اگر دولت خود علاجی برای آن بیاندیشد دیگر مصوبه‌ای لغو نخواهد شد.

دولت یازدهم توجه بیشتری به قانونمداری دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت فعلی این موضوع کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که در این دولت توجه به قانون بیشتر شده است، اما در اینکه برخی مسائل قانونی به موقع انجام نمی‌شود دارای اشکال است. به‌عنوان مثال در قانون برنامه پنجم توسعه هنوز برخی از آیین‌نامه‌ها تصویب نشده در حالی که زمان اجرای برنامه پنجم در حال اتمام است و در این زمینه باید دولت آیین‌نامه آن را بنویسد و مجلس نیز از بُعد نظارتی خود بارها تذکراتی را به دولت داده است.

لاریجانی افزود: از مجموع آیین‌نامه‌هایی که دیوان محاسبات احصا و برای مجلس شورای اسلامی فرستاد حدود ۲۰ درصد آن هنوز نوشته نشده بود؛ که ما این موضوع را به دولت منعکس کرده و خواستار تعیین تکلیف این آیین‌نامه‌ها شدیم. البته در قانون بودجه مجلس فشارهایی را به دولت وارد کرد که در نهایت دولت دستورالعمل و آیین‌نامه‌هایش را نوشت.

مجلس اختیار واگذاری طرح‌های متورم به بخش خصوصی را به دولت داده است

وی افزود: از سوی دیگر بخشی از قوانین به موقع اجرا نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال در بودجه امسال و سال گذشته، مجلس اختیاری به دولت داد که بتواند طرح‌های عمرانی متورم را با بخش خصوصی واگذار کند که البته این اقدام موضوع بسیار مهمی بود که در مجلس صورت گرفت، اما متاسفانه این موضوع نه در سال گذشته و نه در سال جاری به اجرا درآمد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی ورود مجلس نسبت به دیر اجرا شدن برخی قوانین گفت: ما در این‌خصوص چندین بار با دولت مکاتبه کردیم و صحبت‌هایی نیز در این‌خصوص انجام دادیم تا به نتیجه برسد، چرا که معتقدیم این قوانین باید اجرایی شود.

حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زده داریم

لاریجانی تصریح کرد: ما در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زده داریم که البته از ابتدا کار غلطی بود اما به هر حال صورت گرفت. این در حالی است که بودجه عمرانی ما ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست که البته اگر با احتساب تورم در نظر گرفته شود، ۲۰ تا ۳۰ سال طول می‌کشد که این پروژه‌ها محقق شوند و زمانی که ۳۰ سال طول بکشد تا پروژه‌ای نتیجه دهد.

وی یادآور شد: از اقداماتی که در مجلس انجام دادیم این بود که ابتدا پروژه‌ها را به صورت تشویقی به مردم واگذار کردیم که در این زمینه باید دستورالعمل‌های آن نوشته می‌شد. بر این اساس پیگیری‌هایی برای بررسی مشکلات آنها انجام دادیم که متوجه شدیم یکی از این مشکلات بحث سیستم‌های نظارتی است که آنقدر سخت گرفته می‌شود که مدیران شجاعت خود را از دست می دادند،‌ به گونه‌ای که این مدیران معتقد بودند که اگر این پروژه‌ها واگذار شود، ممکن است در صداوسیما و رسانه‌ها جور دیگری عنوان شده و به‌عنوان مثال یک "ب.ز" یا "ب.م" جدید به‌وجود می آید که در این شرایط مدیر احساس ترس می‌کند.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: مدیری که شجاعت را از دست دهد، ابتکاراتش محدود می‌شود، لذا این مدیران معتقد بودند که ما باید دست به عصا راه رویم و باید سیستم‌های نظارتی به ما اجازه دهند در حالی که به نظر می‌رسد این معضل باید در کشور علاج می شد تا مدیران شجاعت خود را از دست ندهند.

ظهور افرادی مانند "ب.ز"، محصول جسورانه رفتار کردن بود، نه شجاعت مدیرانه

لاریجانی با بیان اینکه مدیران موتور محرک دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌روند، تصریح کرد: این افراد شجاعت را به مجموعه‌های زیردست خود القا می‌کنند، لذا در این صورت ابتکارات جدید به دست می‌آید که این موضوع نباید از بین برود.

وی در پاسخ به این سوال که گاهی شجاعت زیاد منجر به بروز و ظهور افرادی مانند "ب.ز" است، گفت: به این موارد شجاعت نمی‌گویند بلکه این اقدامات نوعی جسورانه عمل کردن است؛ در شجاعت، عقلانیت و اعتدال نهفته است، یعنی کسی که با شجاعت، خردمندانه گام برمی‌دارد و کسی که جسورانه عمل می‌کند قطعاً گام غلطی برمی‌دارد. بدون شک مبنای حکمرانی خوب،‌ عقلانیت است که باید این موضوع با حضور کارشناسان و متخصصان بررسی شود. به ویژه آنکه در شرایط فعلی لازم است برای گذر از این شرایط رکودی ابتکارات جدید به دست آید.

مجوز مجلس به بانک‌ها برای واگذاری ۱۰ هزار میلیارد از طرح‌های خود

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری اینکه قوانین باید در کشور اجرا شوند، افزود: لازم است آیین‌نامه‌های این قوانین تهیه شود؛ ما در مجلس به بانک‌ها اجازه دادیم تا بتوانند ۱۰ هزار میلیارد از طرح‌ها را واگذار و آن را به افزایش سرمایه خود تبدیل کنند که البته متاسفانه تاکنون این اقدام نیز صورت نگرفته است.

باید با همفکری کشور را از رکود نجات دهیم

لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما اکنون در شرایط مناسب اقتصادی نیستیم و حال سهم دولت و مجلس در این‌خصوص چه میزان است، بیان کرد: من نمی‌خواهم به عملکرد دستگاهها در این موضوع نمره‌ای بدهم، اما به هر حال ما بخش‌هایی از حکومت هستیم و امروز نیازمندیم با همفکری کشور را از این گردنه عبور دهیم. اگر چه معتقدیم که کشور با مشکلاتی روبرو است، ولی باید به دولت کمک کرد تا از این مرحله عبور کند.

وی ادامه داد: حتی لوایحی نبوده که دولت به مجلس ارائه داده و در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته باشد. از سوی دیگر مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی کمک ویژه‌ای به دولت کرد. به‌عنوان مثال در زمان بررسی لایحه خروج از رکود مجلس کمک ویژه‌ای به دولت کرد. یا درخصوص صنعت برق نیز مجلس همکاری‌های خوبی با دولت داشت.

عبور از گردنه هسته ای فضای بهتری برای سرمایه گذاری و رونق تولید فراهم می کند

وی یادآور شد: در بحث اصل ۴۴ ، هم سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ از سوی رهبری که بسیار دقیق بود، و هم قانون مجلس که مثبت بود، به درستی اجرا نشد، به گونه‌ای که اکنون احساس می‌شود یک رقابت جدی در بازار وجود دارد. الان زمانی است که این موضوعات باید تصحیح شود؛ البته تا جایی که اطلاع دارم دولت به دنبال تصحیح است یعنی فضای دولت به سمت رفع این اشکالات است. من فکر می‌کنم اگر از گردنه مشکلات هسته‌ای عبور کنیم، به نظر می‌رسد فضای کشور فضای آماده‌تری برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد و لذا به این شرایط نیز امیدوارم.

تحریم‌ها مانند سنگی در نهر آب جریان اقتصادی کشور بود

لاریجانی با بیان اینکه تحریم‌ها بندهای جلوی پای تولید کنندگان بود، اظهار داشت: زمانی که سیستم بانکی قفل شده بود،کسی که کارخانه‌ای داشت و می‌خواست برای آن مواد اولیه وارد کند برای ورود آن به زحمت می‌افتاد که البته این مسائل با لغو تحریم‌ها لغو می‌شود، اما نکته این است که تحریم‌ها مانند سنگی بود که در نهر آب که جریان اقتصادی کشور است افتاده بود. اگر آب نهر شدت دار داشته باشد سنگ مانع آن می‌شود و در غیر این صورت مانعی ایجاد نمی‌کند.

دولت علاقمند به فعال کردن اقتصاد است/ مجلس کمک می کند

وی با اشاره به اینکه چطور می‌توان جریان اقتصادی کشور را پر رونق کرد، افزود: مردم باید امیدوار باشند و فضا برای حضور مردم در اقتصاد فراهم شود، همه بخش‌ها مخصوصا رسانه‌ها باید ثقل کار خود را برای ایجاد صحنه فعال اقتصادی بگذارند که البته این امیدواری کاذبی نیست و با برداشته شدن تحریم‌ها شرایط برای حرکت اقتصادی باز می‌شود. دولت علاقمند به فعال کردن اقتصاد است که مجلس نیز در این رابطه کمک‌های مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

مدیریت فرهنگی ما به اندازه تراز کشور نیست

رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره اوضاع فرهنگی کشور اظهار داشت: در کشور ما یک زیر بنای فرهنگی بسیار خوب وجود دارد؛ نمی‌گویم که در کشور معضلات فرهنگی وجود ندارد اما زیر بنای فرهنگی کشور به دلیل اینکه مردم آورده قوی دارند و اینکه محب اهل بیت هستند و نسبت به اهل بیت در قلبشان عشق وجود دارد آورده قوی‌ای است. روز گذشته در بازدیدی که از مرز داشتم پیر و جوان با روحیه‌ای سرشار از عشق به اهل بیت به پیاده‌روی برای رسیدن به حرم امام حسین (ع) می‌پرداختند که این یک آورده بزرگ و امر ساده‌ای نیست و یک روزه هم به وجود نمی‌آید.

یکی از مولفه‌های افزایش طلاق، مسائل اقتصادی است

وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت فرهنگی ما به اندازه تراز کشور نیست، اظهار داشت: در کشور ما آسیب‌های اجتماعی متعددی وجود دارد، طلاق رو به رشد است و یکی از مولفه‌های آن مسائل اقتصادی است. در نشستی که امروز با روانشناسان داشتم عامل طلاق را در ابتدا بیکاری و پس از آن اعتیاد دانستند که وزارت کشور نیز به همین عوامل رسیده است که بعد اقتصادی در این رابطه قوی است. ریشه اقتصادی در بروز اعتیاد قوی است و فرد بیکار با مستولی شدن یأس به سمت آن گرایش پیدا می‌کند.

روند حاشیه نشینی، صعودی است

لاریجانی با اشاره به اینکه مسئله حاشیه نشینی از موضوعات مهم دیگر در کشور است که روند آن صعودی است، افزود: بحث حاشیه نشینی به مشکلات موجود در روستاها برمی‌گردد، زمانی که تولید در روستاها به اندازه‌ای نباشد که چرخه اقتصادی مطلوب ایجاد کند افراد مهاجرت کرده و مجبور به اسکان در حاشیه شهرها می‌شوند.

طرح مدیریت صحیح در روستاها به صحن علنی می آید

وی با اشاره به اینکه یکی از طرح‌هایی که در مجلس مطرح است و به زودی به صحن علنی می‌آید، مسئله مدیریت صحیح در روستاها است، ادامه داد: یکی از معضلات کشور در حال حاضر این است که مدیریتی که دل مشغولی برای تولید در روستاها داشته باشد وجود ندارد، در گذشته جهاد سازندگی متولی این امر بود و پس از آن به چیز دیگری تبدیل شد و این مدیریت از سکه افتاد. در حال حاضر در مجلس در زمینه مدیریت روستاها کار می‌کنیم و طرح آن آماده شده است.

لاریجانی افزود: مرکز پژوهش‌ها با بررسی‌هایی که از کشورهای مختلف انجام داد، گزارش خوبی ارائه کرد که اگر انجام شود تحول بزرگی ایجاد می‌کند که امیدوارم به عمر مجلس نهم برسد و اصلا شاید به صورت اصل ۸۵ تصویب شود.

خلاءهای قانونی الزاما به مجلس مربوط نمی شود

وی درباره وجود قانون‌های ناکارآمد و خلاء‌های قانونی برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، بیان کرد: یک اصطلاحی در کشور است که زمانی که از خلاء قانونی نامبرده می‌شود همه تصور می‌کنند این موضوع مربوط به مجلس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی از این قوانین مربوط به مقررات و دستورالعمل‌ها بوده و به مجلس ارتباطی ندارد؛ مثلا در مورد جمع آوری معتادان در سطح شهر، آیا اگر شهرداری اقداماتی انجام دهد، کسی آن را مؤاخذه می‌کند؟

وی در ادامه با بیان اینکه قانونی که مجلس در این خصوص مطرح کرده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، قانون سخت و سنگینی است، افزود: افرادی که معتقد به اشکالات در این قانون هستند پیشنهاد دهند که آن را چگونه تغییر دهیم تا بهتر شود. برخی معتقدند که این نگاه که ما معتادان را مجرم بدانیم ایراد دارد. البته در این قانون این بحث مطرح بود که معتاد را بیمار یا مجرم بدانیم.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ثقل این قانون برای قاچاقچیان است، تصریح کرد: این افراد که اعتیاد را در جامعه گسترش می‌دهند برای آن‌ها مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. برخی از کشورها معتادان را بیمار دانسته و مجرم نمی‌دانند که این افراد مشکلات خود را از داروخانه‌ها دریافت می‌کنند.

اقدام دولت قبل در افزایش تعداد پرسنل و بودجه جاری، اشتباه بود

وی در پاسخ به این سوال که آیا نباید بودجه لازم برای آن در نظر گرفت و شرایط نگهداری آن را فراهم کرد، اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم در این رابطه کمبود بودجه وجود داشته باشد و این موضوع ربطی به قانون ندارد. مثلا صدا و سیما و بخش‌های فرهنگی کشور کمبود بودجه دارند؛ نکته اصلی آن است که در کشور ما ۹۰ درصد بودجه خرج ادارات می‌شود و بقیه بودجه در مسیر فعالیت‌های عمرانی خرج می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی می‌گوید که بدنه دولت باید کوچک باشد، افزود: در دولت قبل تعداد پرسنل و بودجه جاری را افزایش دادند که این اقدام اشتباه است.

رئیس قوه قانونگذاری اظهار داشت: مجلس در این اموذ نظارت وجود دارد و ما از این مطلع هستیم که کمبود بودجه وجود دارد؛ اما برای حل آن باید گشایشی از لحاظ اقتصادی رخ دهد.

فساد از مشکلات سیستم های تنومند دیوانسالار است

لاریجانی با اشاره به این مطلب که در کشور فساد وجود دارد، گفت: برخی نمونه های فساد صورت گرفته، رسانه ای و برجسته شده؛ این فسادها عجیب و غریب است و نشان می دهد سهل انگاری هایی رخ داده برای مثال با موردی که اخیرا در تلویزیون هم منعکس شد، معلوم می شود این تصمیم گیری که مبلغ بالایی در اختیار یک فرد قرار دهند خلاف قانون است و طبیعی است که فساد ایجاد می کند و اینکه قانون می گوید این امر با شرایطی صورت پذیرد نیز به خاطر همین مسأله است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه فسادهای خرد هم در کشور داریم که مثال آن رشوه گیری در ادارات است، عنوان کرد: فساد، از مشکلات سیستم های تنومند از نظر دیوانسالاری است که اگر حیثیت دولت را تبدیل به هدایت و نظارت کنیم و مقداری مکانیزه نیز شود حتما فساد کاهش پیدا می کند.

بانک ها محافظه کارانه عمل می کنند

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر بانک ها هم نظارت حاکمیت و هم نظارت درونی وجود دارد، گفت: با این حال مشکلات اقتصادی کشور ما به هم پیچیده شده و تک عاملی نیست؛ برای مثال سراغ بانک که می روید می گوید دولت به من بدهکار است و زمانی که می گوییم چرا به واحدهای تولیدی که مشکل دارند وام نمی دهید می گوید سرمایه من کفاف نمی دهد از این رو مشخص است به نحوی از بانک ها استفاده شده که قدرت سرمایه گذاری زیاد ندارد البته بانک ها قدری محافظه کارانه هم عمل می کند و برخی قسمت ها را درست عمل نمی کند.

تقسیط یا بخشودگی معوقات تولیدکنندگان اجرایی نمی شود

لاریجانی ادامه داد: مثلا ما در قانون برنامه اجازه داده ایم اگر تولیدکننده معوقه داشت بانک بتواند آن را تقسیط کند یا بخشودگی داشته باشد اما این کار اجرا نمی شود و آنها تصور می کنند کار درستی می کنند که من فکر می کنم هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد باید در این مورد به بانک ها سخت گیری کند.

افزایش ناگهانی قیمت ارز از هزار به ۳هزار تومان باعث تورم سرمایه در گردش تولیدکنندگان شد

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تقسیم افرادی که به بانک ها معوقه دارند به دو قسمت، اظهار کرد: برخی از این بدهکاران خلاف می کنند یعنی از بانک پول می گیرند تا کار تولیدی کنند اما کار خلاف می کنند که البته دادگاه با آن برخورد می کند؛ اما بسیاری از تولیدکنندگان به خاطر افزایش ناگهانی قیمت ارز از هزار به ۳ هزار تومان سرمایه در گردش متورمی پیدا کرده و در نتیجه آن معوقه پیدا کردند لذا باید زیر بغل تولیدکننده را گرفت.

بیشتر از اینکه دلمشغولی فسادها را داشته باشیم باید به رونق تولید توجه کنیم

وی در ادامه به قانونی که در این خصوص در مجلس به تصویب رسید، اشاره و بیان کرد: قانونی تصویب کردیم مبنی بر اینکه اگر وزارت صنایع تولیدکننده واقعی را تشخیص داد باید معوقه آن را تقسیط کند همچنین به این نکته تأکید می کنم بیش از اینکه دلمشغولی راجع به مسائل فسادها داشته باشیم باید به رونق تولید توجه کنیم و فساد را باید مکانیزم های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه رسیدگی کند.

لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه نگاه به آبادانی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، اذعان کرد: امام علی(ع) به مالک اشتر سفارش کردند بیشتر از اینکه دلمشغولی برای گرفتن مالیات داشته باشی به آبادانی کشور توجه کن که اگر مملکت آباد شود مالیات افزون می شود لذا این مسأله در همه جهات است و در وهله اول باید فضای آبادانی کشور و مسابقه در تولید را به وجود بیاوریم و بعد مالیات را سخت بگیریم و مبارزات دیگر را انجام دهیم.

فضای اقتصاد، امنیتی نشود/ قوا و رسانه ها فساد را بر فضای کشور حاکم ندانند

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر فضای کشور نباید در حوزه اقتصاد امنیتی شود یعنی در کاری که قوا و رسانه ها انجام می دهند نباید این فضا را به وجود بیاوریم که فساد حاکم است چرا که این مسأله جامعه را نگران می کند و باعث می شود کسی که ثروت دارد به جای اینکه آن را روی زمین بگذارد که هم مالیات از او گرفته شود و هم همگان از سرمایه او بهره ببرند، بی دغدغه ملک می خرد و می فروشد و از زیر بار مالیات نیز می تواند شانه خالی کند و کسی نیز مچ او را نمی گیرد؛ این در حالی است که این کار سرمایه را افزون نمی کند و باعث ایجاد اقتصاد زاینده نمی شود لذا باید ضمن اینکه مبارزه را جدی بگیریم، فضای اقتصاد را نباید امنیتی کنیم.

غرب به موضع ایران درخصوص سوریه ایراد می گرفت ولی اکنون آن را قبول کرده است

وی در ادامه با اشاره به سیاست خارجی ایران در سطح منطقه گفت: آنچه من می بینم این است که جمهوری اسلامی در مسائل منطقه ای بسیار داهیانه عمل کرده و تصمیمات آن بسیار سنجیده و دقیق بوده است و شاید این موضوع به دلیل این بود که اصولا مسائل استراتژیک در کشور ما زیر نظر رهبری معظم بحث و تصمیم گیری می شود که از پختگی برخوردار است.

لاریجانی در ادامه به موضع ایران در خصوص کشور سوریه اشاره و بیان داشت: زمانی که ما در سوریه موضع خاصی داشتیم بسیاری از کشورها این موضع را نداشتند مثل غربی ها و کشورهای منطقه که دائما به ما خرده می گرفتند و گاهی حتی برخی افراد در داخل انتقاد می کردند ولی امروز همه این مسأله را قبول کردند که ایران مسیر درستی را دنبال کرده است؛ زیرا پدیده شوم تروریسم بخشی از همین رفتار نسنجیده کشورهای منطقه ای و غربی و مخصوصا آمریکایی ها بود که به وجود آمد و اکنون خود آنها نیز گرفتار آن شده اند.

آمریکایی ها یک پای مهم گسترش تروریسم در منطقه هستند

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به موضع ایران در قبال عراق نیز عنوان کرد: در مسأله عراق نیز بسیاری از کشورها اشتباه کرده و به موضوع تروریسم و گسترش آن در عراق کمک کردند که در این راستا خود آمریکایی ها یک پای مهم برای گسترش تروریسم بودند که البته به نظر من یکی از عوامل مهم ظهور گروه های تروریستی، جنگ های دهه های اخیر و اشغال افغانستان بود که از دل آن جریان تروریستی گسترش پیدا کرد و بعد عراق و سوریه اشغال شد و از دل آن جریان تروریستی دیگری بروز پیدا کرد.

ایجاد سکته در قیمت نفت، بازی برخی کشورها در جریان مذاکرات ایران بود

وی در ادامه با تأکید بر اینکه رفتار ایران از یک پختگی در مسائل منطقه ای برخوردار بود ضمن اینکه بسیاری از مسائل را تحمل کرده و خرده گیری ها را به جان خریدیم، گفت: اما در نهایت نتیجه آن این شد که ایران در حال حاضر در منطقه از وزانتی برخوردار است که همین غربی هایی که تا کنون مرتب علیه ما صحبت می کنند اذعان دارند بدون ایران نمی توانند مشکلات منطقه را حل کنند و فهمیدند برخی متحدان آنها در منطقه، آنها را فریب داده اند.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه مسأله برجام مختص کشور ایران بوده و به کشور های دیگر مربوط نبود، بیان کرد: با این حال آنها بازی درآوردند و با غربی ها پشت پرده داشتند؛ چنانکه در میان مذاکرات، سکته ای در قیمت نفت ایجاد کردند که البته خود آنها نیز ضرر کردند.

غرب به جای مهار تروریسم مشغول بازی با آن است

وی تاکید کرد: مسائل منطقه ای ما به دلیل وضعیتی که اکنون در منطقه داریم از شرایط حساسی برخوردار است و به نظر می رسد ما و اکثر کشورهای منطقه دچار یک پدیده به هم ریختگی امنیتی در منطقه شده ایم که این موضوع تبدیل به یک آفت شده است و عوامل مختلفی دارد چنانچه کشورهای قدرتمند بین المللی، کشورهای منطقه ای با احوال مختلف و تروریست ها در این زمینه نقش داشتند لذا اکنون می خواهیم این پدیده را مهار کنیم چرا که مدتی است غربی ها به جای مهار تروریسم مشغول بازی با آن هستند.

وضعیت روسیه در مبارزه با داعش، متفاوت از غرب است

وی ادامه داد: به نظر می رسید ائتلاف شخصی که به وجود آمد عامل گسترش تروریسم شد چراکه یکسال است می گویند ما میخواهیم با داعش مبارزه کنیم که البته تاکنون کار مهمی نیز نکردند؛ یکسری بمباران کردند ولی بیشتر ژست بود تا یک مبارزه واقعی؛ لذا تروریست ها احساس کردند که این ها نیز کاری نمی توانند انجام دهند؛ البته در این چند ماه اخیر وضعیت روسیه را کمی متفاوت می بینم و آنها جدی تر در حال مبارزه هستند.

مشخص است کدام کشور به دست تروریست ها موشک داده است

لاریجانی افزود: یک بخشی هم مربوط به کشورهای منطقه است که همین الان هم در پشت صحنه کمک می کنند مثلا فرض کنید در سوریه مقدار زیادی موشک تاو وجود دارد، این موشک را که درخیابان نمی فروشند این موشک مشخص است که بر اساس شماره سریال ساخت کدام کشور است و به چه کشوری نیز فروخته شده لذا این موشک هایی که دست تروریست ها است مشخص است که کدام کشور به آنها داده است.

رفع معضل سوریه نیازمند راه حل سیاسی است

رئیس مجلس با بیان اینکه نقش برخی کشورهای منطقه ای بسیار مخرب بوده است، افزود: شرایط تغییر کرده که در اینجا باید این سوال را پرسید که آیا می توان یک راه حل سیاسی برای مسایل سیاسی پیدا کرد که باید پاسخ داد حتما می شود.

نقش اول با مردم سوریه است، نقش بقیه کشورها تسهیل کنندگی است

وی ادامه داد: ما از ابتدا درمساله سوریه عنوان کردیم که رفع این معضل راه حل سیاسی می خواهد چراکه این معضل راه حل نظامی ندارد؛ در حالی که برخی کشورهای منطقه اصرار به راه حل نظامی داشتند، حال اگر راه حل سیاسی بخواهد، حتما نقش اول را خود ملت سوریه خواهد داشت.

وی افزود: به عنوان مثال در طرح مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند که بر اساس آن باید به آرای مردم فلسطین رجوع کنیم، راه حلی دموکراتیک وجود داشت که آنها این نکته را گوش نکردند؛ در مورد مساله سوریه نیز از ابتدا به راه حل سیاسی معتقد بودیم که نقش اول را باید ملت سوریه داشته باشند و کشورهای دیگر میتوانند تسهیل کننده باشند.

کنفرانس وین برای حل مساله سوریه، تواند یک دورنمای مثبت داشته باشد

لاریجانی گفت: میتوان با یک مذاکره چند جانبه، جلوی کشورهایی که مساله ساز هستند را گرفت، حال که کشورهای غربی این مشکلات را لمس کرده اند و علی الظاهر می گویند ما می خواهیم این مشکلات را حل کنیم -که البته من نمی گویم همه واقعیت را می‌گویند اما به هر حال خودشان این درد را حس کرده اند- لذا می توان مذاکرات چند جانبه در این خصوص انجام داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال کنفرانسی که در وین تشکیل شد و ایران نیز در آن شرکت داشت می تواند یک دورنمای مثبت داشته باشد البته اگر در این زمینه دوگانه برخورد نشود ممکن است به یک راه حل سیاسی دست یافت که تسهیل کننده باشد.

توضیحات شفاف در خصوص پی ام دی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بحث اجرایی شدن برجام به موضوع پی ام دی گره خورده است، این موضوع در زمان مسئولیت شما در شورای عالی امنیت ملی شروع شد و در آن زمان به نتیجه نرسید الان با این شرایط به کجا می رسد، افزود: ابتدا باید یک توضیحی از پی ام دی داشته باشیم؛ آژانس به ایران بر سر مسایل هسته ای یک فهرستی را ارایه کرده بود که آن زمان یک طبقه بندی صورت گرفت و قرارشد که یک به یک این مشکلات مطرح شده و رفع گردد؛ بر این اساس 6 موضوع حل شد و پرونده های آن بسته شد و ورقه هایی از آژانس گرفتیم که موید آن باشد که این موضوعات با ایران به نتیجه رسید؛ اما هنوز یک موضوع باقی مانده بود.

لاریجانی تاکید کرد: یک موضوع این بود که برخی از کشورها دعوایی را مطرح کردند مبنی بر آنکه بر اساس برخی اطلاعات موجود ایران در دانش هسته ای منحرف شده و به سمت سلاح رفته است؛ البته اطلاعاتشان ناقص بود و ما نیز عنوان کریم که استنادات خود را مطرح کنید که این استنادات ضعیف بود و البته به آن نیز پاسخ داده شد و این پرونده هم چنان بین ما و آژانس ادامه داشت؛ حال که این پی ام دی را می گویند همین موضوع است.

وی افزود: در مذاکرات هسته ای اخیر به این موضوع نیز پرداخته شد چراکه اگر این مهم حل نشود همیشه می توانند یک دعوای جدیدی ایجاد کنند؛ البته به نظرم کارخوبی دردیپلماسی برجام صورت گرفت که این موضوع نیز می بایست حل می شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قرار شد آژانس به ما بگوید که چه چیزهایی از ما میخواهد تا ما اطلاعات مرتبط را در اختیارش قرار دهیم که یکی از آن این بود که آقای آمانو به تازگی از یکی از مراکز ما بازدید چند دقیقه ای داشت و زمانی که این کارها انجام شد، قرار بود آنها به هر نتیجه ای رسیدند بلاخره باید پرونده را ببندند که این مهم در مذاکرات سیاسی به نتیجه رسید و در برجام نیزمطرح شد و قرار شد تا گزارشی از سوی آژانس به شورای حکام ارائه شود و این شورا تکلیف این پرونده را روشن کند.

گام های بعدی را زمانی برمیداریم که تکلیف پی ام دی مشخص شده باشد

لاریجانی گفت: در بحث هایی که ما در شورای عالی امنیت ملی داشتیم این نکته را مطرح کردیم که گام های بعدی را زمانی برمی داریم که این پرونده روشن شده باشد؛ در بیانیه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ابلاغ کردند دو موضوع را منوط به همین مهم کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیچ مساله ای از سوی آژانس به ما ارایه نشد که ما پاسخ آن را نداده باشیم؛ حال اکنون زمان آن رسیده تا آنها به وعده خود عمل کنند و اگر این وعده ها عملیاتی شود راه برای سایر اقداماتی که ما درمورد برجام باید انجام دهیم باز می شود مانند اقداماتی که باید روی رآکتور اراک انجام دهیم یا درمورد مسایلی که مربوط به مواد غنی شده است.

گام های طرف مقابل نیز دور از اصولی که در برجام دیده شده بود، نیست

وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما چیست گفت: من نگاهم مثبت است و به نظرم می رسد اکنون گام هایی که ایران و آنها برداشته اند دور از اصولی که در برجام دیده شده بود، نیست و آنگونه هم که درمورد شوراهای مربوط به مساله هسته ای بحث شد تا اینجا ما به وعده خود عمل کردیم و اقداماتی هم که آنها انجام داده اند نزدیک به اصولی بود که در برجام است؛ لذا می توان یقین کرد که ما در هردو شکل آن فکر کرده و سناریو داریم لذا امیدواریم مسیر همانگونه که پیش بینی شده پیش رود.

استراتژی غربی‌ها این است که جایگاه ایران را در منطقه تقلیل دهند

لاریجانی در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث "نفوذ" که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، اظهار داشت: استراتژی غربی‌ها این است که جایگاه ایران را در منطقه تقلیل دهند و به دنبال روحیات استعماری گذشته خود بروند زیرا هوشیاری سیاسی که در منطقه به وجود آمده تا حد زیادی متاثر از رفتار عزتمندانه ملت ایران است و تاثیرات خود را گذاشته است.

وی با بیان اینکه غربی‌ها این تاثیرات را درک کرده‌اند، افزود: آن ها تلاش می‌کنند صحنه را عوض کنند لذا تا جاییکه ممکن است فشار می‌آورند و قصد آشفته کردن منطقه را دارند و تلاش می‌کنند که حرکت رو به جلو در منطقه به جایی نرسد، همانطور که در بیداری اسلامی در برخی کشورها نیز عملا موفق شدند انحراف‌هایی به وجود آورند؛ در مسئله تروریسم و آشفتگی امنیتی نیز که در منطقه ایجاد کردند به این منظور بوده که بیداری اسلامی به ثمر ننشیند؛ لذا حساسیت داهیانه مقام معظم رهبری که مطرح شده و بارها تذکر داده‌اند مبنی بر اینکه دستاورد مهم امت اسلامی هدر نرود، در همین رابطه است.

اگرغربی ها توانایی براندازی ایران را داشتند تاکنون انجام می‌دادند

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه مسئله مهم بعدی بحث "نفوذ" است، افزود: وقتی کشوری از یک قابلیتی برخوردار باشد که غربی‌ها توان مقابله سخت با آن را نداشته باشند و آن کشور از یک قدرت بازدارندگی برخوردار است، غرب تلاش می‌کند راه دیگری را انتخاب کند.

لاریجانی با بیان اینکه اگر آنها توانایی براندازی ایران را داشتند تاکنون انجام می‌دادند، ادامه داد: غربی‌ها نمی‌توانند و قدرت براندازی ایران را ندارند، ایران از یک ظرفیت مهم و پشتیبانی ملی برخوردار است که نمی‌توانند با آن برخورد سخت کنند؛ نه اینکه دشمنی نمی‌کنند، بلکه دشمنی دارند اما با یک صخره مواجه هستند زیرا ایران به یک دژ مستحکم تبدیل شده و در شرایطی که در منطقه آشفتگی امنیتی وجود دارد، اما با یاری خداوند ایران از یک امنیت پایدار برخوردار است.

غربی ها برای ایجاد فساد در داخل کشور تلاش می کنند/ طراحی شبکه‌های جاسوسی برای نفوذ

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دغدغه رهبری بحث نفوذ بوده است، تصریح کرد: وقتی دشمن با یک صخره سخت برخورد می‌کنند و توانایی مصاف با آن را نداشته باشند باید به داخل آن رخنه کرده و فساد را از داخل ایجاد کنند. همانگونه که ارسطو می‌گوید هر وقت بخواهی یک شیء را خراب کنی، عامل خارجی توانایی انجام چنین کاری ندارد و فقط می‌تواند به آن ضربه بزند و عامل از بین بردن شیء قوی، فساد در درونش است.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه ایران از یک قدرتی برخوردار است که مصاف بیرونی با آن جواب نمی‌دهد، افزود: پس آن‌ها تلاش می‌کنند در درون آن رخنه کنند، باید برای جلوگیری از نفوذ مراقبت کنیم که این نفوذ وجوه مختلف دارد و ممکن است برای ایجاد نفوذ شبکه‌های جاسوسی همانگونه که در گذشته وجود داشته ایجاد کنند.

بخش‌های امنیتی کشور باید دقیق باشند

لاریجانی ادامه داد: چون احساس می‌کنند نمی‌توانند با ایران نبرد کنند، شبکه‌های خود را وسیع‌تر می‌کنند که در این زمینه بخش‌های امنیتی کشور باید دقیق و قوی باشند و در موارد حساس بیشتر مراقبت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش مهم دیگر در رابطه با نفوذ، تاثیرگذاری در تصمیم گیری‌ها است، تصریح کرد: زمانی که تحلیل‌های دقیق از مسائل بین المللی، منطقه‌ای و داخلی وجود نداشته باشد و سهل انگاری رخ دهد تاثیرگذاری در تصمیم گیری‌ها در این نقطه وجود دارد که البته در تمام نهادها می‌تواند وجود داشته باشد.

اگر همبستگی وجود داشته باشد نفوذ به راحتی شکل نمی‌گیرد

لاریجانی با بیان اینکه بخش مهم‌تر زمانی است که شکاف‌ها در کشور و در داخل به وجود آید، افزود: نفوذ ممکن است در این شکاف‌ها رخ دهد اما اگر همبستگی وجود داشته باشد نفوذ به راحتی شکل نمی‌گیرد. اینکه رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال فرمودند سال همدلی و همزبانی، تشخیصی برای آینده کشور داشتند.

وی با بیان آنکه آنچه که به نفوذ پاسخ می‌دهد، همبستگی ملی است، ادامه داد: همبستگی ملی باید افزایش یافته و اختلاف‌ها کاهش یابد. اخیرا مقام معظم رهبری در بیانات خود به این موضوع اشاره کردند که حاشیه‌سازی‌ها عاملی برای نفوذ در کشور است که بیان بسیار دقیقی بود. وقتی ذهن‌ها متفرق به مسائل حاشیه‌ای می‌شود نفوذ شکل می‌گیرد.

عده‌ای درتبدیل اختلاف‌ها به شکاف پروفسور هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کشوری که دموکراسی وجود دارد اختلاف نظر نیز طبیعی است، اظهار داشت: اما نباید این اختلاف نظرها به دشمنی تبدیل شود، عده‌ای در اینکه اختلاف‌ها را به شکاف های عمده تبدیل کنند پروفسور هستند، اما اگر همبستگی و روحیه اخوت وجود داشته باشد با حفظ اختلافات از نفوذ جلوگیری می‌شود.

فعالیت اصولگرایان و اصلاح طلبان برای کشور مفید است

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی تلاش می‌کنند بگویند دکتر لاریجانی سعی در ایجاد جریان جدید در جبهه اصولگرایی و شاخه‌ای متفاوت دارد، افزود: مهم‌ترین مسئله در کشور ما این است که بدانیم یک مجلس کارآمد چگونه شکل می‌گیرد، باید از تمام این سلایق و گروه‌های مختلف که تشکل ایجاد می‌کنند قدردانی کرد. چه در جریان اصولگرایی و چه اصلاح طلبی اینکه مردم را در بستری می برند که عقایدشان را مطرح کنند برای کشور مفید است.

مجلس باید با نهادهای دیگر رفتار برادرانه داشته باشد ولی مستقل باشد

وی با تاکید بر اینکه باید قبول کرد که مجلس باید یک نهاد مستقل باشد، ادامه داد: ایرادی ندارد که گرایشات مختلف در مجلس وجود داشته باشد اما هر نماینده باید احساس کند که نماینده کل ملت ایران و وظیفه آن حمایت از حقوق تمامی مردم ایران است و اینکه مجلس مستقل باشد امر مهمی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه مجلس با نهادهای دیگر رفتاری برادرانه داشته باشد امر مطلوبی است اما به معنای این نیست که استقلال خود را از دست دهد که روح قانون اساسی این موضوع را مطرح می‌کند.

نماینده‌ها باید به مسائل نگاه ملی داشته باشند

وی با بیان اینکه نماینده‌ها باید به مسائل نگاه ملی داشته باشند، اظهار داشت: هر چقدر نگاه کامل باشد کارآمدی بیشتر می‌شود و نگاه خرد از کارآمدی می‌کاهد. ورزیدگی ذهنی هر نماینده سبب می‌شود تجربه مسائل کلان را داشته باشد تا بتواند با مسائل به طور صحیح مواجه شود. نمایندگانی که از سابقه اجرایی برخوردار هستند مواجه‌شان با مسائل عمیق‌تر است.

اختلاف نظرها در برجام تاکتیکی است

لاریجانی با بیان اینکه نباید به دعواهای جناحی دامن زد، اظهار داشت: ممکن است ما به گروه‌های مختلفی تقسیم شویم اما نباید در مورد هر موضوعی خط کشی سیاسی وجود داشته باشد. در برجام شاید اختلاف نظر در تاکتیک وجود داشته باشد اما کسی تردید ندارد که موضوع هسته‌ای باید به گونه‌ای حل شود.

وی افزود: درست است که دیگران در این مسیر سنگ اندازی کرده‌اند اما ما باید با تدبیر سنگ را در جلوی خود آن‌ها بیاندازیم و با برجام قصد چنین کاری داشتیم.

در مسئله اقتصادی بین گروه‌های سیاسی همفکری وجود دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله عبور از رکود در کشور تصریح کرد: آیا جریان سیاسی وجود دارد که معتقد باشد حتما باید رکود در کشور وجود داشته باشد؟ چنین گروهی وجود ندارد زیرا این موضوع یک مسئله ملی است و در مسئله اقتصادی بین گروه‌های سیاسی همفکری وجود دارد، باید از پرداختن به مسائل خرد و حاشیه‌ای پرهیز کرد، در یک گردنه‌ای قرار داریم که مسائل ملی در آن زیاد است و عواملی که می‌تواند مجلس را کارآمد کند این موضوعات است.

همواره معتقد به تشکل ها بوده ام/ باید به حضور افراد کارآمد در مجلس کمک کنیم

لاریجانی در ادامه در پاسخ به این سوال که در مسائل انتخابات باید چگونه عمل کنیم، گفت: اولین نکته مهم تشکل هاست؛ به این معنا که هرچه تشکل ها عمیق تر، ریشه دار تر و در واقع مسلکی تر بوده، دل در گروی مسائل عمده مردم داشته باشند و مردمی باشند، می توانند به انتخابات کمک کنند؛ لذا همیشه از دسته کسانی بودم که طرفدار تشکل بودم و معتقد بودم اول انقلاب که رهبران ما حزب جمهوری را تأسیس کردند کار سنجیده ای انجام دادند که البته بعدها بنا به مشکلاتی این حزب منحل شد لذا اکنون هم اگر افرادی بیایند تشکلی ایجاد کنند باید از آنها قدردانی کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: از این رو حتما اعتقاد دارم اگر جریانی کارآمد به وجود بیاید از آن حمایت می کنیم و تا کنون آنقدری که تلاش کردیم این بود که حداقل از لحاظ فکری این مسأله را به وجود بیاوریم و تلاش کنیم که افراد کارآمد را معرفی کرده و به آنها کمک کنیم تا در مجلس حضور پیدا کنند.

بار زیادی از مدیریت اقتصادی خانواده ما بر عهده همسرم است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که مدیریت اقتصادی خانواده شما چگونه می گذرد، خاطرنشان کرد: همسر من خیلی در اقتصاد خانواده نقش دارد و در واقع مقدار زیادی از بار این موضوع به عهده ایشان است چون بنده از بعد نماز صبح که از خانه خارج شده معمولا کارم تا 10 شب به طول می انجامد اما با هم مشورت داریم و در این مسأله مهم که اقتصاد منزل باید بچرخد با هم همفکری داریم با این حال کار اصلی بر دوش ایشان است.