آثاري از علي موذني و سيد مهدي شجاعي به بازار كتاب مي آيد

به گزارش خبرنگاركتاب مهر، " شعر، به انتظار تو " عنوان مجموعه داستاني از علي موذني است كه به زودي در 328 صفحه، منتشر مي شود. اين كتاب مشتمل بر آثار نه چندان روزآمد اين نويسنده است كه تاريخ نگارش جديدترين آنها متعلق به سال 1374 مي باشد. داستان هاي اين مجموعه با مضاميني مذهبي، اجتماعي و دفاع مقدس همراه است.

مجموعه نمايشنامه هاي سيد مهدي شجاعي نيزكتاب ديگري است كه با نام " سانتاماريا " ( جلد دوم ) در مرحله چاپ به سر مي برد. نمايشنامه هاي " خار و دل " ، " عشق به افق خورشيد " ، " ساحل " ، " مجلس گل " و " رسم بر اين است " با مضامين مذهبي و دفاع مقدس در 184 صفحه در انتظار چاپ و نشر است. گفتني است جلد اول " سانتاماريا " آثار داستاني شجاعي را شامل مي شد.

به گزارش مهر، چاپ دوم كتاب " آسماني ترين مهرباني " از مهدي شجاعي كه سرگذشت نامه امام جواد (ع) را محور روايت مي كند ، همچنين چاپ دوم و تك جلدي رمان " خانه پريان " به قلم تورج زاهدي كه پيشتر در دوجلد منتشر گشته بود ، نيز راهي بازار نشر مي شود.



مديريت نشر نيستان را سيد مهدي شجاعي بر عهده دارد ، پيشتر به همت اين نويسنده معاصر گزيده هايي از ادبيات معاصر ايران در حوزه شعر ، داستان ، نثر ادبي و نمايشنامه منتشر شد كه با استقبال مخاطبان ادبيات مواجه گرديد ، از ويژگي هاي اين مجموعه آثار در مقايسه با كتابهاي مشابه ، گزينش شعرها و داستانها از سوي خالقان و پديد آورندگان آثار ادبي است .