۱۷۰ میلیون مترمکعب آب در استان قزوین صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قزوینی در جلسه شورا حفاظت از منابع آب استان قزوین اظهارداشت: با تشکیل ۲۶ جلسه در خصوص بررسی وضعیت آب استان تاکنون مصوبات خوبی داشته ایم که از این پس با تشکیل شورای حفاظت امیدواریم این برنامه ها تداوم یابد.

وی افزود:۱۵ سال است که خشکسالی در استان تداوم دارد ومیانگین بارش از ۲۵۰ میلیمتر به ۲۰۵ میلیمتر کاهش یافته و منابع تجدید شونده از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ۱.۲ درجه هوا که به افزایش تبخیر و کاهش منابع آبی منجر می شود باید از آبهای موجود صیانت کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین بیان کرد: کسری منابع آب زیرزمینی در کشور در حال حاضر بالغ بر شش میلیارد مترمکعب است که موجب کف شکنی ۱۲۰۰ کیلومتر کف شکنی چاهها شده و در استان میزان برداشت از آبها ۱۱۴ میلیارد مترمکعب است.

قزوینی تصریح کرد: از دو سال گذشته برنامه هایی پیش بینی شده که شورای عالی آب بر آنها تاکید دارد و با تشکیل ۱۵ جلسه پیگیر مشکلات هستیم تا امور ساماندهی و مدیریت شود.

انسداد و تقلیل ۱۰۰۴ حلقه چاه در استان

وی بیان کرد: با انسداد ۶۴۳ حلقه چاه غیرمجاز، کنترل اضافه برداشت ۲۰۰ حلقه چاه مجاز، اجرای آیین نامه در ۱۶۱ حلقه چاه زمینه ۱۷۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی آب در استان فراهم شد.

قزوینی یادآورشد: سرانه آب در سالهای گذشته در قزوین ۸۶۰۰ مترمکعب برای هر نفر بودکه امروز به ۱۷۰۰ مترمکعب رسیده و در سال ۲۰۲۵ به ۷۷۵ متر مکعب خواهد رسید که کمتر از دو هزار بحران تلقی می شود.

وی گفت: در استان قزوین تمامی منابع آب شرب از آبهای زیرزمینی است و به همین دلیل در سالهای اخیر با افت ۱.۵ متری آب در دشت مواجه هستیم که نگران کننده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اظهارداشت: از ذخایر استاتیک بیش از هشت میلیارد مترمکعب استفاده کرده ایم که سالانه باید پنج درصد جبران شود و در حال حاضر با اجرای طرح های تعادل بخشی، برای جبران کم آبی اقدام شده است.

قزوینی گفت: با فرهنگ سازی و حمایت از تشکل های آب بران، طرح تعادل بخشی، انسداد چاههای غیرمجاز، کنترل برداشت چاههای مجاز و اجرای ساخت سد برای مدیریت منابع آبی اقدام کرده ایم.

۲.۶ میلیارد مترمکعب مصرف آب استان قزوین

وی افزود: در حال حاضر میزان مصرف آب در استان بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که، ۳۰۰ میلیون مترمکعب از سد طالقان، ۳۰۰ میلیون متر مکعب از رودخانه های مهم استان و مابقی از ۸۲۰۴ حلقه چاه تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین بیان کرد: در سی سال گذشته میزان افت تا ۲۰ سانتیمتر بود و امروز با افت ۱.۵ متری در میزان آب زیرزمینی با کاهش ۳۳۵ میلیون مترمکعب کسری آب مواجهیم که بیسابقه است.

ساخت سدهای نهب و بالاخانلو برای تامین آب استان

قزوینی از اجرای طرح های سدسازی در استان هم خبرداد و گفت: سد مخزنی نهب با ظرفیت ۱۲۰ میلیون مترمکعب تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال آینده قابل آبگیری می شود.

وی گفت: سد بالاخانلو در بوئین زهرا با ظرفیت ۳۸ میلیون مترمکعب آب کشاورزی و ۹ میلیون مترمکعب آب شرب برای تامین آب شرب پنج شهر و ۳۰ روستا با ۴۹۸ میلیارد ریال در دست اجراست که تکمیل آن ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین بیان کرد: از محل اجرای طرح پساب هم ۳۳ میلیون مترمکعب آب تامین خواهد شد که اجرای این طرح ۳۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

وی گفت: اجرای طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی سالانه ۲۰ میلیاردتومان اعتبار لازم دارد که تاکنون هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.