اردوی تیم ملی فوتوالی در گرگان برپا می شود

منصور دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین اردوی تیم ملی فوتوالی پس از انتصاب جعفر حاج صفری به عنوان سرمربی، از روز جمعه ۱۳ آذر در مجموعه ورزشی کریم آباد گرگان آغاز می شود.

دمیرچی با بیان اینکه این اردو پنج روز ادامه خواهد داشت، افزود: ۱۵ بازیکن از جمله ۹ گلستانی در این اردو حضور خواهند یافت.

وی اسامی بازیکنان دعوت شده را به شرح زیر اعلام کرد:

ابوذر قربانی، احمد شادان، حامد شادان، عبدالعاطی نظری، وحید ایمری، عثمان سن سبیلی، جمیل کر، حلیم بردی رهبری و فریدون صفایی از گلستان

عباس بنی ظریف و سعید آسیابان از خوزستان

مجید سلمانی و امید تشنه کام از گیلان

حسین جوهری و مصطفی احمدی از خراسان شمالی

۸ گلستانی در اردوی تیم ملی سپک تاکرا

رئیس انجمن های ورزشی گلستان همچنین از حضور هشت گلستانی شامل ۶ بازیکن، یک مربی و یک سرپرست در اردوی تیم ملی سپک تاکرا خبر داد.

دمیرچی اظهار کرد: اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال سپک تاکرا برای حضور در رقابتهای جهانی تایلند از دوشنبه با حضور ۴۰ بازیکن در مجموعه ورزشی یاس تهران آغاز شده است.

وی در مورد بازیکنان گلستانی حاضر در اردو بیان کرد: در این اردو مهران اوستاخ، محمد نیازپور گنبدی، مصطفی بهرآبادی، مهدی نوبری، رشید دیبایی و علی نظری از گلستان شرکت کرده اند.

به گفته وی، جمال ایگدری از شهرستان گنبد به عنوان مربی و جواد آجودانی رئیس کمیته سپک تاکرا گلستان به عنوان سرپرست در اردوی تیم ملی حضور دارند.

گفتنی است رقابتهای جهانی سپک تاکرا اردیبهشت سال آینده در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار خواهد شد.