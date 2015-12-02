ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/محدودیت تردد تا ۱۷ آذر

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان می‌دهد که در حال حاضر واوان - اسلامشهر، تهران - فشم، فشم - تهران و آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) در استان تهران با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

همچنین در استان مازندران محور کرج - مرزن آباد و در استان البرز محورهای آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری)، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری)، آزادراه کرج - تهران کیلومتر۲۵ با ترافیک نیمه سنگین و محور کرج-چالوس(سد کرج) با ترافیک سنگین روبرو است.

کل تردد ثبت‌ شده‌ در شبانه‌روز گذشته‌‌ براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۶۴۱ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

‌پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته

‌آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌ ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌محور‌های ‌تهران-شهریار‌ و شهریار-تهران، آزادراه زنجان-قزوین، محورهای تبریز-ایلخچی و ایلخچی-تبریز و محور کرج-ماهدشت.

محدودیت‌‌ ترافیکی جاده‌های‌ مرزی غرب در ایام‌ اربعین حسینی‌ تا ۱۷ آذر

تردد همه تانکرهای سوخت‌رسان عراقی از ساعت‌ ۷ روز سه‌شنبه مورخ ۱۰ آذر تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ آذر از همه محورهای استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری ممنوع ‌است.

‌تردد همه کامیون و تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۱۵ آذر در محورهای اهواز – سوسنگرد – بستان – چزابه و اهواز – خرمشهر – شلمچه ممنوع ‌است.

‌تردد همه اتوبوس‌ها تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ آذر در محور هفتگل – باغملک – ایذه- دهدز – شهرکرد و بالعکس ممنوع ‌است.

*استان لرستان‌

تردد همه تانکرهای سوخت‌رسان عراقی از ساعت ۷ روز سه شنبه مورخ ۱۰ آذر الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ آذر از همه محورهای استان لرستان ممنوع ‌است.

‌تردد همه تریلرها، کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ آذر در محورهای پلدختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشک و بالعکس ممنوع‌ است.

* استان ایلام‌

‌تردد همه تانکرهای سوخت رسان عراقی از ساعت ۷ روز سه شنبه مورخ ۱۰ آذر الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ آذر از همه محورهای استان ایلام ممنوع ‌است.

‌تردد همه تریلرها‌ و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۱۵ آذر از همه محورهای استان ایلام ممنوع‌ است.

* استان کرمانشاه‌

تردد همه تانکرهای سوخت‌رسان عراقی از ساعت ۷ روز سه شنبه مورخ ۱۰ آذر الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ آذر از همه محورهای استان کرمانشاه ممنوع است.

* محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های منتهی به شمال تا روز شنبه ۱۴ آذر‌ماه‌

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹ آذر الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴ آذر از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع ‌است.

در محور کندوان‌ تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه مورخ ۱۳ آذر الی ساعت ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۱۴ آذر از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است؛ با اعلام مأموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ و ۳۰ الی ۲ بامداد همان روز از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج یک‌طرفه خواهد بود. ‌

در محور کندوان‌ تردد انواع تریلر و کامیون از مسیر کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع‌ است.

در محور هراز‌ تردد همه تریلرها کماکان ممنوع ‌است؛ همچنین تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه پیش‌‌ِ رو ‌ممنوع است.

در محور فیروزکوه‌ تردد همه تریلرها از ساعت ۶ الی ۲۴ روز‌های سه‌شنبه ۱۰ آذر و‌ جمعه ۱۳ آذر‌ از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع ‌است.

در محور اردبیل - آستارا و بالعکس‌ تردد همه تریلرها از ساعت ۱۵ الی ۲۳ روز‌ سه‌شنبه ۱۰ آذر از ساعت ۸ الی ۲۳ روز جمعه ۱۳ آذر ‌از اردبیل به آستارا و بالعکس، ممنوع ‌است.

در ‌محور‌های قدیم قزوین - رشت و بالعکس‌ تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز سه‌شنبه ۱۰ آذر ‌و از ساعت ۸ الی ۲۳ روزهای چهارشنبه و جمعه پیش‌ِ رو‌ در محور قزوین – رشت و بالعکس‌ ممنوع‌ است.

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی‌

محور شمشک - دیزین واقع در استان‌های البرز و تهران‌‌ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش باران و احتمال ریزش کوه‌ مسدود‌ است.

‌محور سروآباد - پاوه ‌واقع در استان کردستان‌ از ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۷ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران‌ ریزش کوه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

محور گنجنامه-تویسرکان ‌واقع در استان همدان‌ از مورخ ۲۰ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به شرایط جوی و صعب العبور بودن مسیر مسدود اعلام می‌شود. ‌

محور سی‌سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود. ‌

محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای در آزادراه تهران-قم

در آزادراه تهران ـ قم و بالعکس تا پایان سال ۹۴ تردد هرگونه وانت بار‌‌ حدفاصل پل شهید کاظمی (آزادگان) تا خروجی حسن‌آباد و بالعکس ممنوع است؛ تردد از محورهای قدیم تهران-قم و احمدآباد مستوفی انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به‌ دلیل مداخله با ترافیک شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت معرفی می‌‌شود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای‌‌

‌محور اندیمشک – دزفول (پل ورودی سد دز) ‌ واقع در استان خوزستان‌ از ۴ آذر تا ۱۰ آذر ماه ۹۴ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات بتن ریزی دال پل‌ حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۵۰۰+۱۰ ‌مسدود بوده و تردد از کمربندی شرق اندیمشک - تقاطع سه راهی دز جنب پلیس راه اندیمشک – خرم‌آباد انجام می‌شود.

در محور کرج - چالوس (کندوان) واقع در استان‌های ‌البرز و مازندران‌‌ تا روز ۳۰ آذر ۹۴ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه غیر از ایام تعطیلات رسمی، هر هفته‌ از ساعت ۷ تا ۱۷ به ‌دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت ‌حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

بزرگراه تهران ـ فیروزکوه واقع در استان تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل آبسرد تا پل شلمبه تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

در ‌محور هراز روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل شهر آبعلی تا رستوران مرمر تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام می‌شود.

محور آزاد‌راه مشهد - باغچه (باند رفت و برگشت) ‌ واقع در استان خراسان رضوی تا روز ۳۰ آذر ۹۴ ساعت ۶ تا ۱۸ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت حفاظتی در کیلومتر صفر تا ۳۹ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

در محور مشهد – فریمان واقع دراستان خراسان رضوی از مورخ ۱۰ مهر تا ۱۰ دی ۹۴ بین ساعات‌ ۷ تا ۱۷ ‌به‌دلیل اجرای عملیات مرمت و اجرای آسفالت حفاظتی‌ حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۲۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

در محور کمربندی نیشابور - مشهد (باند رفت) ‌از ۲۵ مهر تا ۲۵ آذر ۹۴ بین ساعات ۷ تا ۱۷ ‌به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی‌ حدفاصل کیلومتر ۳۰۰+۳ تا ۹۰۰+۷ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.