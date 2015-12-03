به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکت خبر جمهوری آذربایجان، نيروهاي «قشون داخلی» به همراه شمار زيادي از ماموران وزارت امنيت ملي و نيروهاي پليس و ماموران دادستانی جمهوری آذربايجان درپي يک هفته محاصره منطقه نارداران و قطع آب، برق و گاز، وارد اين منطقه شدند، این در حالی است که درپي حمله خشونت آمیز نيروهاي ویژه به مجلس عزاداری اربعین در نارداران در روز پنج شنبه گذشته، پنج تن از شیعیان شهید و بیش از ده نفر نیز زخمی و بازداشت شده بودند.

پلیس هدف از این حمله را بازداشت حجت الاسلام طالع باقرزاده، رهبر اتحاد مسلمانان جمهوری آذربايجان اعلام کرده بود، روحانی مبارزی که سخنرانی های افشاگرانه اش درباره وهابی ها، تکفیری ها و صهیونیست ها به شدت خشم مقامات دولتی را برانگیخته است.

بنابر این گزارش، منطقه نارداران که در حدود ۳۰ کيلومتري شمال شرق باکو قرار دارد، به خاطر حرم امامزاده بي بي رحيمه، خواهر گرانقدر امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) از شهرت مذهبي در جمهوري آذربايجان برخوردار است و از مهمترین مراکز تشیع در این کشور محسوب می شود.

وزارت کشور جمهوری آذربایجان بدون ارایه مستنداتی و با متهم ساختن جنبش اتحاد مسلمانان به اقدامات افراطی مدعی شده است که در جریان مقاومت اعضای سازمان «جنبش اتحاد مسلمانان» جمهوری آذربایجان در برابر نیروهای ویژه در پنج شنبه گذشته، دو نیروی پلیس نیز کشته شده اند.

این در حالی است که منابع محلی تاکید دارند که دو نیروی پلیس توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند تا با مظلوم نمایی، مرحله جدیدی از وحشیگری و سرکوب علیه شیعیان مظلوم نارداران، آغاز شود.

در چنین شرایطی قشون کشی وزارت کشور جمهوری آذربایجان علیه نارداران و جمع آوری پرچم های اربعین حسینی، ارعاب و آزار و اذیت شیعیان نارداران، ابعاد جدیدی از توطئه باکو برای شیعه ستیزی در این کشور را نشان می دهد.

طی شش روز اخیر و در اعتراض به حمله قشون ویژه به مجلس عزاداري اربعین و نيز درخواست برقراري مجدد برق و گاز و ساير خدمات عمومي به نارداران، اهالي اين منطقه در ميدان امام حسين (ع) نارداران تجمع کرده و خواستار تحويل اجساد افرادي شده بودند که در حمله روز ۲۶ نوامبر به مجلس عزاداري نارداراني ها شهید شده بودند.

درپي موافقت نهادهای ذیربط با تحويل اجساد کشته شدگان نارداراني، شوراي ريش سفيدان نارداران در روز دوشنبه اعلام کرد نارداراني ها تجمع اعتراض آميز خود را پايان داده اند و خواستار پايان داده شدن به محاصره اين منطقه و برقراري خدمات عمومي و جريان گاز و برق و آب هستند.

هنوز چند ساعت از تصميم نارداراني ها به پايان تحصن در ميدان امام حسين (ع) نارداران نگذشته بود که رسانه هاي باکو از شروع عمليات نيروهاي «قشون داخلي» وزارت کشور جمهوري آذربايجان در نارداران از صبح روز سه شنبه، يک روز مانده به اربعين خبر دادند.

رسانه هاي باکو تاکيد کردند اين عمليات ويژه تحت نظارت شخص الهام علي اف، رييس جمهوري آذربايجان انجام شده است.

گفته مي شود شمار نيروهاي اعزامي به نارداران هزاران نفر است و کاربران شبکه هاي اجتماعي، تصاوير منتشر شده از حرکت زره پوش هاي «قشون داخلي» به سمت نارداران را که ابتدا در سايت هاي اينترنتي وابسته به دولت جمهوري آذربايجان منتشر شد، به حرکت تانک هاي ارتش سرخ به سمت باکو در ژانويه سال ۱۹۹۰ تشبيه کرده اند.

همزمان با این حمله قشون وزارت کشور به نارداران، رسانه های دولتی جمهوری آذربایجان به منظور جلوگیری از همدردی مردم جمهوری آذربایجان با اهالی نارداران، با انتشار اخبار دروغ مبنی بر وجود سلاح های غیر قانونی در این منطقه، شیعیان نارداران را به اقدامات تروریستی متهم و هجمه تبلیغاتی گسترده ای علیه ایران و و حوزه های عملیه به راه انداختند که با واکنش سفارت کشورمان در باکو مواجه شده است.

در ارتباط با عمليات ويژه نيروهاي قشون وزارت کشور جمهوري آذربايجان در نارداران، خبرگزاری ترند گزارش داد: وزارتخانه هاي امنيت ملي و کشور جمهوري آذربايجان و دادستاني کل اين کشور، روز سه شنبه در يک بيانيه مشترک از اعزام زره پوش ها و نيروهاي قشون داخلي و نيروهاي پليس و ماموران امنيتي به نارداران برای آنچه که مقابله با تجمعات غیر قانونی خوانده اند، خبر دادند.

این خبرگزاري همچنین به نقل از وزارت کشور جمهوري آذربايجان از دستگيري چهار عضو «جنبش اتحاد مسلمانان» اين کشور در شهر گنجه خبر داد.

حملات پلیس و وزارت امنیت جمهوری آذربایجان به حجت الاسلام طالع باقرزاده و جنبش اتحاد مسلمانان طی ماه های اخیر در پی آن تشدید شد که وی و چند روحانی دیگر در سفر حضرت آیت الله نوری همدانی مد ظله العالی به باکو به دیدار آن مرجع عالیقدر رفته و به نشانه احترام به مرجعیت بر دست ایشان بوسه زدند.

در پی این اقدام، شبکه های تلویزیونی باکو تبلیغات شدیدی را علیه جنبش اتحاد مسلمانان و مرجعیت شیعه به راه انداختند که در پی آن اداره پلیس یاسامال باکو نیز حجت الاسلام طالع باقرزاده را احضار و ضمن ضرب و شتم فیزیکی وی در هنگام نماز در باره فعالیت هایش هشدار داد و تهدید به حبس مجدد وی کرد.

همزمان با این تحولات «مبارز قربانلی» رییس کمیته امور دینی دولت آذربایجان بدون اشاره به فعالیت های آزادانه وهابی ها و تکفیری ها در این کشور، تهدید کرد که با گروه های دینی که این کمیته به آنها مجوز رسمی نداده است برخورد شدیدی خواهد شد، وی همچنین بر ممنوع المنبر بودن طلاب دینی تحصیل کرده در خارج از جمهوری آذربایجان تاکید کرد.

در پی این تهدید، گروه های شیعی آماج حملات قرار گرفته و همچنین همزمان در باکو «حجت الاسلام حاج ذوالفقار میکاییل زاده» یکی دیگر از روحانیون مبارز جمهوری آذربایجان و حافظ قرآن کریم نیز دستگیر شد. در شهر لنکران نیز پلیس این شهر با محاصره مسجدی که «حجت الاسلام الهام آقایوف» در آنجا سخنرانی مراسم اربعین داشت، عملیات ویژه ای را برای دستگیری وی انجام داده است.

این عملیات ها علیه شیعیان در جمهوری آذربایجان در پی ادعای بهبود مناسبات باکو و تهران توسط برخی از محافل و همچنین در پی سفر اخیر مدیر اتاق ایران در وزارت خارجه آمریکا به باکو و توصیه هایش به مقامات جمهوری آذربایجان در مورد نحوه ارتباط با ایران در دوره پساتحریم شروع شده است.

وزارت کشور جمهوری آذربایجان در شرایطی در بیانیه خود شیعیان نارداران را افراطی خوانده است که طی هفته های اخیر و به دنبال برکناری «الدار محموداف» وزیر امنیت ملی آذربایجان ابعاد تکان دهنده ای از همکاری این وزارتخانه با وهابی ها و تکفیری ها توسط برخی از مطبوعات باکو منتشر شد.

دور اول سرکوب شیعیان در جمهوری آذربایجان در حالی در سال ۲۰۱۰ و همزمان با اعتراض ها به ممنوعیت حجاب و بازداشت رئیس حزب اسلام و ده ها فعال اسلامی آغاز شده بود که ۸۵ درصد از جمعیت بیش از ۹ میلیونی این کشور را شیعیان تشکیل می دهند.