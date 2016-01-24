سایه ناآرامی در شهرهای جمهوری آذربایجان/ درگیری پلیس با مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، جمهوری آذربایجان این روزها به دلیل رکود اقتصادی حاصل از افت قیمت نفت، شرایط بدی را تجربه می کند تا آنجا که دولت باکو علیرغم همه محدودیت هایی که بر مردم اعمال می کند، مجبور به رویارویی با شدیدترین اعتراضات خیابانی شده است.

در یک هفته گذشته، پلیس ضد شورش آذربایجان به شدت درگیر خاموش کردن شعله خشم مردمی بوده است که در شهرهای سراسر کشور به خیابان ها می آیند تا اعتراض خود را نسبت به ناتوانی دولت در مهار بیکاری و نرخ بالای تورم، علنی کنند.

در برخی شهرها مثل «سیاه زِن»، شدت اعتراضات به حدی است که دولت باکو برای دفاع از خود نیروهای ارتش را به میدان فرستاده تا مردم را به زور تهدید و با توسل به گاز اشک آور، گلوله پلاستیکی و لوله های فشار قوی آب پراکنده کنند.

تا به این جای کار، حزب اپوزیسون «مصوت» از دستگیری ۱۰۰ نفر در ارتباط با ناآرامی های یک هفته گذشته خبر داده است.

دولت باکو مدعی است که افراد وابسته به اپوزیسیون مسئول تحریک مردم هستند حال آنکه به گفته مخالفین، انعطاف ناپذیری و خشونت نیروهای دولتی عامل اصلی نارضایتی های اخیر بوده است.

گفتنی است که سود ناشی از صادرات محصولات هیدروکربنی بیش از سه چهارم درآمدهای دولتی آذربایجان را تشکیل می دهد و این کشور منطقه قفقاز را به طور جدی در برابر نوسانات بازار انرژی آسیب پذیر می سازد.

به این ترتیب، با سقوط قیمت نفت به نازلتیرین مقدار خود در ۱۱ سال گذشته و به همان نسبت کاهش ذخیره دلارهای نفتی، آذربایجان که زمانی یکی از شکوفاترین اقتصادهای جهان به شمار می رفت، با سرعتی باورنکردنی در سراشیبی بحران مالی افتاده است.