به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه در حاشیه مراسم ختم مرحوم غضنفر رکنآبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه کشورهایی میخواهند نشستهایی حاشیهای در قبال نشست وین برگزار کنند، اظهار کرد: تلاشهایی را عربستان سعودی انجام داده است تا گروهی از معارضین سوریه را دور هم بیاورد و در ریاض جلسهای را برگزار کند. این درخواست عربستان در نشست «وین ۲» مطرح شد و طرف سعودی اصرار زیادی به این کار داشت، اما ما و برخی کشورها مخالف این هستیم که چنین اقداماتی انجام شود.
وی افزود: طبیعی است که هماهنگی در خصوص جلسه با معارضین سوریه که معتقد به راهکار سیاسی هستند، نه معارضهای که سلاح حمل کنند، باید با نماینده دبیرکل سازمان ملل انجام شود.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه تاکید کرد: در بند دیگری از بیانیه «وین ۲» توافق شد که سازمان ملل تلاش کند که گروههای تروریستی شناخته شوند و مشخص شود که چه گروههایی در سوریه با عنوان تروریست شناخته میشوند. در این راستا کشور اردن هم قرار شد مسئولیتهایی را با برخی از کشورها برای شناسایی و تعیین این لیست انجام دهد، اما نه اینکه نشستی را در اردن برگزار کند.
امیرعبداللهیان افزود: ما این اقدامات شتابزده را مغایر توافق موجود در «وین ۲» میدانیم و معتقدیم که همه چیز باید در چارچوب هماهنگی با سازمان ملل متحد و مشورت با دولت، نظام سوریه و شخص رئیسجمهور این کشور که مشروعیت قانونی دارد، انجام شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست «وین ۳» گفت: قرار است این نشست تا ۱۵ روز آینده برگزار شود. در این نشست جزئیات بیشتری راجع به تقویت روند مبارزه با تروریسم و پیگیری راهکارهای سیاسی مورد توجه قرار میگیرد.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه تصریح کرد: در سفری که اخیراً به همراه آقای ولایتی به سوریه داشتیم و ملاقاتی که با بشاراسد انجام شد، گزارش نشست «وین ۲» را به اطلاع رئیسجمهور سوریه و مقامات مسئول این کشور رساندیم و نسبت به نشست «وین ۳» و نحوه تعاملی که حکومت سوریه و در عین حال بازیگران دیگر و مردم سوریه خواهند داشت، بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
امیرعبداللهیان در پاسخ به سئوالی در خصوص پیگیریها در زمینه مطالبات حقوقی از دولت عربستان درباره حادثه منا، اظهار کرد: پیگیریهای حقوقی درباره حادثه منا در سه سطح دنبال میشود؛ سطح اول در داخل کشور است و خانوادههای جانباختگان حادثه منا میتوانند با مراجعه به بخش ذیربطی که توسط سازمان حج و زیارت به زودی اعلام خواهد شد، شکایتهای خود را برای مطالبات حقوقی از دولت عربستان ارائه بدهند.
وی افزود: به زودی سازمان حج و زیارت با هماهنگیهایی که به عمل آمده است، اطلاعیهای را در این رابطه منتشر میکند.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه گفت: وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم اقداماتی را انجام دادند و تمامی مستندات با هماهنگیهای بخشهای ذیربط از جمله سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری به عمل آمده است و مستندات در ساز و کارهای حقوقی و بینالمللی دنبال میشود.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: برخی موسسات حقوقی و بینالمللی غیرحکومتی هم اقدامات گستردهای را انجام دادند که مجموعه اینها اولاً برای مطالبه حقوق جانباختگان و خانوادههای آنان از دولت عربستان است و ثانیاً برای تضمین هر چه بیشتر در انجام مناسک حج سال آینده با ایمنی بالا خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت عربستان هنوز نسبت به وظایف خود با جدیت عمل نکرده است، گفت: معتقدیم که مسئول اصلی این حادثه، حکومت و مقامات عربستانی هستند و باید تبعات حقوقی اقدامات قانونی خود را پذیرا باشند.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ادامه داد: آنها در ملاقاتهای اخیر دیپلماتیکی که با ما داشتند، کارگزاران حج را به کوتاهی و سهلانگاری متهم میکنند، اما مسئولیت سهلانگاری و کوتاهی کارگزاران حج نیز به دولت عربستان برمیگرد.
امیرعبداللهیان در پایان گفت: ما تا تعیین وظایف یکایک مسئولین حادثه منا و پیگیریهای حقوقی برای جانباختگان، مطالبات خودمان را با همکاری مقامات مسئول با جدیت ادامه خواهیم داد.
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