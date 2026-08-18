محمدپور سهمیه حضور در تیم ملی اسکواش بانوان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان با حضور پارمین نکوپایان، باران محمدپور، فاطمه فلاحتی و نازنین تقینژاد برگزار شد و در پایان، باران محمدپور موفق شد با عملکردی برتر، سهمیه حضور در ترکیب تیم ملی را به دست آورد.
در جریان این رقابتها، باران محمدپور با نتیجه ۳ بر ۲ فاطمه فلاحتی را شکست داد و پارمین نکوپایان نیز با نتیجه ۳ بر صفر نازنین تقینژاد را مغلوب کرد. با توجه به نتایج و روند رقابتها، در نهایت باران محمدپور به عنوان بازیکن منتخب این مرحله معرفی و به ترکیب تیم ملی بزرگسالان بانوان ایران اضافه شد.
باران محمدپور که پیش از این نیز با صعود از مرحله نخست انتخابی، جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کرده بود، با ثبت این نتایج توانست حضور خود در جمع ملیپوشان ایران را قطعی کند.
مسابقات قهرمانی تیمی اسکواش آسیا از ۱۲ تا ۱۶ آبان به میزبانی اسلامآباد پاکستان برگزار خواهد شد و باران محمدپور در این رقابتها پیراهن تیم ملی اسکواش بانوان ایران را بر تن خواهد کرد.
نظر شما