رایزنی نوری المالکی با مقام آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، در دیدار با «جاشوا هریس» سرپرست سفارت آمریکا در بغداد، با تأکید بر مرجعیت نهادهای قانونی و رسمی کشور در مدیریت امور امنیتی و نظامی، از آغاز به‌کار قریب‌الوقوع کمیته ویژه چارچوب هماهنگی با همکاری دولت برای اجرای برنامه انحصار سلاح در دست دولت خبر داد.

دفتر رسانه‌ای رئیس ائتلاف دولت قانون با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دو طرف در این دیدار درباره آینده روابط دوجانبه، راه‌های گسترش همکاری‌ها در راستای توافق‌نامه چارچوب راهبردی و با حفظ حاکمیت و استقلال عراق گفتگو کردند.

المالکی در این در دیدار تاکید کرد: چارچوب هماهنگی کمیته‌ای تشکیل داده است که بزودی با هماهنگی دولت فعالیت خود را آغاز می‌کند تا سازوکارهای مناسب برای اجرای این فرایند را پیدا کند.

وی همچنین بر اهمیت حل‌وفصل این پرونده از طریق گفتگو و تفاهم به‌گونه‌ای که یکپارچگی موضع ملی تضمین و امنیت و ثبات عراق حفظ شود، تاکید کرد.

المالکی تصریح کرد: دولت و نهادهای قانونی آن، مرجع اصلی در مدیریت پرونده‌های امنیتی و نظامی هستند.

در مقابل، سرپرست سفارت آمریکا نیز با تمجید از نقش سیاسی نوری المالکی در پشتیبانی از ثبات و توافق‌های سیاسی، از مواضع وی در حمایت از برنامه‌های دولت برای تقویت نهادهای قانونی کشور قدردانی کرد.