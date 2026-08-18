برپایی کارگاه کنشگران جوانی جمعیت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «کنشگران ازدواج و جوانی جمعیت» ظهر سه شنبه با حضور جمعی از فعالان این عرصه و با همکاری واحد آموزش و شورای راهبری بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و مؤسسه همسانگزینی «هلما» برگزار شد.
در این کارگاه، حجتالاسلام ذاکری، مسئول مؤسسه همسانگزینی «هلما» در مازندران، با تشریح الزامات فعالیت در حوزه ازدواج، بر ضرورت شکلگیری شبکههای فعال اجتماعی برای اثرگذاری بیشتر در این عرصه تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی برای ازدواج بهنگام اظهار کرد: طولانی شدن دوران تجرد میتواند پیامدهای مختلف فردی و اجتماعی به همراه داشته باشد و برخورداری از امکانات اقتصادی و رفاهی به تنهایی نمیتواند جایگزین نیاز انسان به تشکیل خانواده شود.
حجت الاسلام ذاکری یکی از مسائل مهم در مسیر ازدواج را موضوع همسانگزینی دانست و افزود: بسیاری از افرادی که برای ازدواج با چالش مواجه هستند، در یافتن فردی متناسب با ویژگیهای فکری، فرهنگی و خانوادگی خود با مشکل روبهرو میشوند.
مسئول مؤسسه همسانگزینی «هلما» در مازندران ادامه داد: مؤسسات و مجموعههای تخصصی این حوزه میتوانند با فراهم کردن زمینه آشنایی افراد همسان، مسیر شناخت و انتخاب آگاهانه را تسهیل کنند تا افراد پس از بررسی دقیق ویژگیها و شرایط یکدیگر، تصمیم مناسبتری برای تشکیل زندگی مشترک بگیرند.
وی همچنین در بخش دیگری از این کارگاه، سه مؤلفه «دانستن، تحمل کردن و تصمیم گرفتن» را از عوامل مهم موفقیت در زندگی برشمرد و گفت: آگاهی و شناخت، نخستین گام برای انتخاب مسیر درست است؛ صبر و تحمل نیز امکان عبور از دشواریهای مسیر را فراهم میکند و در نهایت تصمیمگیری بهموقع و هوشمندانه، فرصتهای پیشرو را به نتیجه میرساند.
این کارگاه در سالن شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد و از برنامههای آموزشی این مجموعه برای ارتقای توانمندی فعالان و بهروزرسانی شبکه کنشگران حوزه ازدواج و جوانی جمعیت دراستان به شمار میرود.
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