ثبت ۲۲۲۳ درخواست بیمه بیکاری از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون در کاشان

حسن اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت دو هزار و ۲۲۳ درخواست بیمه بیکاری از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون در کاشان اظهار کرد: از این مجموع ۸۳۵ نفر مربوط به کارگاه های بالای ۲۰ مفر بوده اند.
وی ابراز کرد: از مجموع ۸۳۵ نفر که مربوط به کارگاه های بالای ۲۰ نفر بوده است، ۶۰۰ نفر با تلاش کارفرمایان و کارگران مجدداً به کار بازگشتهاند که این موضوع نشاندهنده شرایط نسبتاً مناسب اشتغال در کاشان با وجود مشکلات و آسیبهای ناشی از جنگ و شرایط اقتصادی است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان با اشاره به اینکه تعداد افراد بیکار در شهرستان کاشان همچنان کمتر از یکهزار و ۵۰۰ نفر است، تصریح کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و افرادی که به هر دلیل شغل خود را از دست دادهاند، در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه اشتغال بازگردند.
وی همچنین درباره کارگاههایی که در جریان جنگ و شرایط ناشی از آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند، گفت: هیچیک از این واحدها تعطیل نشده و موجب بیکاری نیروهای خود نشدهاند و با استفاده از ظرفیت و اجاره کارگاههای دیگر، فعالیت و تولید خود را ادامه دادهاند.
اربابی خاطرنشان کرد: تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و بازگشت بخش قابل توجهی از متقاضیان بیمه بیکاری به کار، حاصل همکاری و تلاش کارفرمایان و کارگران در شرایط دشوار اقتصادی است.
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