ورمقانی: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل آینده منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای کارمند شهرستان سنندج اظهار کرد: شهدای کارمند در دوران دفاع از کشور، خدمت به مردم را تا آخرین لحظه رها نکردند و همین روحیه باید در مجموعه‌های اداری و اجرایی امروز نیز استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه افزود: در مقاطعی که بر اساس دستورالعمل‌ها حضور بخشی از کارکنان در محل کار پیش‌بینی شده بود، در بازدیدهای انجام‌شده شاهد حضور گسترده نیروهای اداری بودیم و حتی در برخی دستگاه‌ها، همه کارکنان برای انجام وظایف خود در محل خدمت حاضر بودند.

معاون استاندار کردستان این حضور را نشانه احساس مسئولیت کارکنان نسبت به مردم و کشور دانست و ادامه داد: خدمت‌رسانی نباید در شرایط دشوار متوقف شود و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با الگوگیری از روحیه شهدا، برای رفع مشکلات مردم بیش از گذشته تلاش کنند.

ورمقانی همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی ایجادشده در شرایط سخت کشور تأکید کرد و گفت: وحدت و همدلی مردم از مهم‌ترین دستاوردهای این دوران است و همه باید برای حفظ این انسجام و تقویت آن تلاش کنیم.

وحدت ملی پاسخ به توطئه‌های دشمن

وی با اشاره به صف‌بندی دشمنان جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: زمانی که کشورهای مختلف و جریان‌های گوناگون در برابر ایران در یک جبهه قرار می‌گیرند، اختلاف‌افکنی و طرح موضوعات تفرقه‌برانگیز در داخل کشور معنایی ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: حفظ اتحاد میان اقوام و گروه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قدرت کشور در برابر تهدیدهاست و باید این سرمایه ملی را با جدیت صیانت کرد.

ورمقانی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم اظهار کرد: ملت ایران با وجود تنوع قومی و فرهنگی، در برابر این توطئه‌ها یکپارچه ایستاد و مردم کردستان نیز در این آزمون، نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: سیره پیامبر اسلام(ص) بر خدمت، اخلاق و مردم‌داری استوار بود و باید این الگو در رفتار مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نمود پیدا کند.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: مسئولان و کارکنان باید خدمت صادقانه به مردم را در اولویت قرار دهند و در مسیر حل مسائل و رفع دغدغه‌های شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

بر اساس این گزارش، اجلاسیه شهدای کارمند استان کردستان در چارچوب کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، چهارم شهریور همزمان با روز کارمند در سنندج برگزار خواهد شد.