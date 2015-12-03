به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر پنج شنبه در همایش پایان خشونت علیه زنان و دختران، با بیان اینکه از هر ناهنجاری اجتماعی می توان به عنوان خشونت یاد کرد، اظهار داشت: امروز در جامعه بشری شاهد بسیاری از این ناهنجاری ها از جمله ناهنجاری های سیاسی هستیم.

وی با بیان اینکه آنچه که امروز تکفیری ها و داعش در جهان به شکل جنایات راه انداخته اند ناشی از خشونت های سیاسی است، افزود: تعداد بسیار زیادی از زنان نیز در عراق، افغانستان، لیبی و ... در جریان این خشونت ها کشته شده اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به خشونت صدام در هشت سال جنگ، ادامه داد: خشونت های اجتماعی، سیاسی و خشونت علیه زنان به طریق مختلف جهان را در برگرفته و مختص کشور ایران نیست.

خجسته با اشاره به این مطلب که عوامل خشونت مشخص است، گفت: یکی از آسیب های جدی در بروز خشونت ها فضای مجازی بوده که هجمه فرهنگی در این فضا علیه خانواده است.

وی با عنوان این مطلب که تغییر فرهنگ یکی از اهداف پایه گذاران فضای مجازی است، اضافه کرد: فضای مجازی افکار جوانان را مخدوش کرده و آسیب در این حوزه بسیار جدی است.

نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به آمار بالای طلاق در کشور، عنوان کرد: از هر سه ازدواج در تهران یک مورد منجر به طلاق می شود که در سایر استانهای کشور نیز این امر به ازای هر چهار یا پنج مورد رخ می دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اینکه آموزش در حوزه خانواده در کشور بسیار ضعیف است، ادامه داد: طلاق و پیامدهای آن به طور قطع آسیب های جدی به نهاد خانواده وارد می کند.

خجسته با بیان این نکته که جایگاه خانواده و به ویژه نقش زن در اسلام بسیار دیده شده، گفت: اسلام به زن مقام داده و بیشترین توجه به زن در دین اسلام است.

وی با تاکید بر این نکته که آموزش به جوانان در خصوص نهاد خانواده قبل از ازدواج ضروری است، افزود: جوان باید پس از ازدواج جایگاه و نقش خود را در خانواده حفظ کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دخالت های بیجا و کنترل نکردن زبان را مقدمه خشونت دانست که موجب شکسته شدن حرمت ها در خانواده می شود و گفت: باید به داد نهاد خانواده برسیم.

همچنین به آمار بالای کودکان و زنان خیابانی و نیز ازدواج سفید در کشور اشاره کرد و افزود: این مشکلات باید ریشه یابی شود.

رئیس موسسه فرهنگی تندرستی نیز در این همایش عنوان کرد: این موسسه از سال ۸۵ با همکاری سازمان های مختلف آغاز به فعالیت کرده است.

معصومه ملارجبی با اشاره به فعالیت های این موسسه در زمینه های مختلف، گفت: هدف از برگزاری این همایش، بررسی نقش زنان در بروز خشونت علیه آنها است.