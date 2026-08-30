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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

کسب رتبه دوم کشوری هلال‌احمر لرستان

کسب رتبه دوم کشوری هلال‌احمر لرستان

خرم‌آباد- معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر لرستان در ارزیابی کشوری عملکرد، ثبت گزارش‌های آموزشی و نوآوری در رسانه موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر لرستان در ارزیابی عملکرد انجام‌شده در سطح کشور، با کسب رتبه دوم کشوری، جایگاه موثری در میان معاونت‌های آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر به دست آورد.

این ارزیابی با محوریت عملکرد مجموعه، نحوه ثبت و ارائه گزارش‌های آموزشی و همچنین نوآوری در حوزه رسانه انجام شده است.

معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر لرستان با توجه به این موفقیت، تداوم مسیر ارتقای کیفیت آموزش‌ها و توانمندسازی نیروها را در دستور کار قرار داده است.

توسعه آموزش‌های امدادی و بشردوستانه، افزایش اثربخشی دوره‌های آموزشی و توجه بیشتر به مستندسازی فعالیت‌ها از جمله محورهایی است که در ادامه فعالیت‌های این معاونت مورد تأکید قرار دارد.

کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی عملکرد، می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی هلال‌احمر لرستان و استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقای آمادگی نیروها و ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه باشد.

کد مطلب 6932369

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