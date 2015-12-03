نمایش «ردای سرخ خورشید»در قزوین اجرا می شود

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به منظور به تصویر کشیدن قیام عاشورا و آشنا کردن جوانان و نوجوانان و خانواده ها با نحوه شهادت سالار شهیدان و یاران باوفای حضرت امام حسین(ع) با همکاری گروه هنری رستا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل ورزش جوانان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و شرکت مخابرات استان نمایش ردای سرخ خورشید در سالن ورزشی شهید بابایی اجرا می شود.

وی افزود: اجرای این نمایش مذهبی از روز گذشته در سالن شهید بابایی قزوین آغاز شده و بیش از۳۰ هنرمند در آن نقش آفرینی می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: این نمایش به مدت شش شب از تاریخ ۱۱ الی ۱۶ آذر ماه از ساعت ۱۹ اجرا می شود و در اولین شب نمایش، زمان و نحوه شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) برای عاشقان و دوستداران این حضرت به نمایش درآمد.

نمایش «ردای سرخ خورشید» به کارگردانی حمیدرضا میرآخوری و طراحی کوروش خزایی اصل با سرپرستی گروه نوازندگان حسام ناصری اجرا می شود.

نمایش ردای سرخ خورشید در شب اول با موضوع شهادت حضرت ابوالفضل العباس، شب دوم شهادت امام حسین(ع) و شب سوم با موضوع اسارت اهل بیت اجرا می شود.

مشاوره مذهبی این نمایش نیز بر عهده حجت الاسلام علی نعمت اللهی است.