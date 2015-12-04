به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اقتباس جدید از کتاب کلاسیک آنتوان سنت اگزوپری بیش از ۱۲.۵ میلیون تماشاچی در بازار بینالمللی به دست آورد.
«شازده کوچولو» ساخته مارک آزبورن با کسب ۱۲.۵ میلیون تماشاچی در فصل تابستان به پرفروشترین انیمیشن بلند فرانسه در خارج از مرزهای این کشور بدل شد.
این انیمیشن از فیلم لوک بسون با عنوان «آرتو و غیرقابل رویتها» که در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ یعنی در فاصلهای سه ساله بیش از ۱۰.۳ میلیون تماشاچی خارجی به دست آورد هم فراتر رفت.
این فیلم را آزبورن آمریکایی ساخته و اولین انیمیشن بلند او محسوب میشود، البته این کارگردان از سازندگان «پاندای کونگ فو کار» بود که ۶۵۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.
«شازده کوچولو» در فرانسه از ۲۹ جولای اکران و موفق شد تا «قهرمان بزرگ ۶» دیزنی را پشت سر بگذارد و تاکنون ۱.۵ میلیون تماشاچی داشته است.
«شازده کوچولو» اما در عرصه بینالمللی موفقتر ظاهر شده و در برزیل سه هفته در راس باکس آفیس بود و ۲ میلیون بلیت فروخت.
در چین هم این انیمیشن با دوبله به زبان چینی موفق به فروشی ۲۳ میلیون دلاری در سه هفته شد. در مکزیک نیز این انیمیشن ۲ میلیون بلیت در دو هفته فروخت و در کلمبیا و لهستان نیز با همین قدرت پیش رفت.
موفقیت این انیمیشن نشان داد داستان سنت اگزوپری که در سال ۱۹۴۳ نوشته شده و درباره دوستی بین یک خلبان و یک شاهزاده کوچک از جهانی دیگر است، هم جهانی و هم نامیراست.
آزبورن این داستان را با همکاری ایرتا بریگنول فیلمنامهنویس انگلیسی و باب پرسیشتی نوشته و ماجرا را از زبان دختر بچهای روایت میکند که قصه واقعی این دوستی را از همسایه سالخوردهاش میشنود.
این انیمیشن ترکیبی از انیمیشن کامپیوتری و استاپ موشن است و در دو جهان معاصر و جهان کتاب سیر میکند.
