تسامح وتساهل دینی راه جذب جوانان به دین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های عبادی و سیاسی این هفته مشهد مقدس در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر، مراسم اربعین امسال را پاسخگوی چندین شبهه و خرافات دانست و گفت: عده ای انسان های منفی باف در گوشه و کنار معتقدند اسلام ضعیف و ناتوان شده و شیعه از گردونه جهان در حال خارج شدن است، اما اربعین امسال پاسخ تمام این خرافات را داد.

آیت الله علم الهدی ابراز کرد: امسال از چهار طرف و به شعاع ۵۰ کیلومتر، بیش از ۲۵ میلیون یا حسین را فریاد زدنند، آیا این ضعف اسلام است؟

وی بیان کرد: برخی یک منکر کوچک در جامعه را بزرگ کرده و فریاد سر می دهند که دین و اسلام از دست رفت، اما این کنگره عظیم به آنان فهماند که دین اسلام حتی نسبت به قبل نیز فراگیر تر شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: برخی دیگر که در مسئولیت های فرهنگی نظام نیز قرار دارند، معتقدند راه جذب جوانان به دین، تسامح و تساهل دینی است و باید بی بند و باری و عیاشی برای جوان فراهم باشد تا آنان به دین جذب شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه راه جذب جوانان به دین نهادینه سازی فرهنگ حسینی در میان آن ها است ادامه داد: اربعین امسال تو دهنی محکمی به افرادی بود که راه جذب جوانان به دین را تسامح و تساهل دینی می دانند.

امام جمعه مشهد اذعان داشت: هر چند عده ای افراد میانسال و پیر در این راهپیمایی بزرگ شرکت داشتند و عشق خود را به سالار شهیدان نشان دادند اما صفوف راهپیمایی اربعین امسال را جوانان تشکیل داده بودند.

امام جمعه مشهد گفت: عده ای برای عیاشی خود و همچنین راضی نگه داشتن اربابانشان سعی دارند در این مملکت تسامح و تساهل راه بیندازند.

امام جمعه گفت: در گزارش های رسانه ملی آدم هایی را دیدیم که زرق و برق اروپا و آزادی شهوت را چشیده اند اما از آن طرف دنیا برای خدمت رسانی به زائران اباعبداالله به عراق وکربلا آمده اند، این ها همه دارای پیام است.

آیت الله علم الهدی گفت: جوانی که با تسامح و تساهل جذب دین می شود در واقع دین را زیر پای خود نرم کرده است.

آیت الله علم الهدی افزود: جوان اهل دین همان فردی است که پایش آبله زده و در حرم امام حسین سینه می زند.

هیچ مرجعی بالاتر از دین و روحانیت در دنیا وجود ندارد

امام جمعه مشهد در ادامه با بیان پیام های اربعین امسال گفت: برخی از جریانات سیاسی القا می کنند که دین و روحانیت دیگر در دنیا مرجعیت ندارد و امروز مرجعیت در دست هنر و امثال آن است، اما اربعین امسال نشان داد که در روی کره زمین هیچ مقام و مرجعی بالاتر از دین و روحانیت در دنیا نیست.

آیت الله علم الهدی افزود: در پاسخ به آقایانی که خواب سیاسی می بینند که در این مملکت روحانیت نابود شده و اربابان انگلیسی آن ها در راه هستند تا بر کشور حکومت کنند و آن ها نیز به مقامی برسند باید گفت: قدرت گرفتن روحانیت تازه شروع شده است.

امام جمعه مشهد اربعین امسال را مظهر عطوفت و مهربانی اسلام خواند افزود: کنگره عظیم اربعین یک نمایشگاه در برابر اسلام استکباری بود.

وی اظهار کرد: آمریکا چهره زشتی را از اسلام به دنیا نشان می دهد اما اربعین امسال اسلام حسینی را در برابر اسلام آمریکایی نشان داد.

وی گفت: ۱۸ هزار موکب در راه کربلا مظهر مهربانی و رافت اسلام بود و نشان داد اسلام و مسلمان آن چیزی نیست که غرب و استکبار آن را معرفی می کنند.

قیامت، روز ترس و وحشت

آیت الله علم الهدی در بخشی از سخنانش ضمن ادامه تفسیر سوره انسان گفت: خداوند در سوره حمد، از قیامت تعبیر به«یوم الدین» می کند اما در آیه ۷ این سوره، قیامت را روزی می خواند که شر آن روز فراگیر است.

وی ابراز داشت: قیامت روز تولد عمر ابدی انسان است و قرار است انسان ها زندگی دائمی خود را شروع کنند اما چرا خداوند می گوید قیامت روز فراگیر شدن شر است؟ در جواب باید گفت که شر بودن از روز نیست بلکه به خاطر اعمال انسان است که باعث می شود بدی آن روز فراگیر شود.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: این شر و بدی معلول عمل ها و تجسم گناهان انسان ها است و تمام اعمالی که آنان انجام می دهند در عرصه قیامت و محشر تجسم می شود.

تجسم گناهان در قیامت

وی با بیان اینکه خداوند خالق شر نیست عنوان داشت: آن چیزی که در قیامت به عنوان شر و عذاب به انسان وارد می شود، بخشی تجسم گناهان انسان های آلوده و بخشی دیگر مربوط به جریانات طبیعی مانند تاریک شدن خورشید و زلزله است.

خطیب جمعه مشهد ابراز کرد: وحشت و ترس در آن روز به اندازه ای است که هر زن شیرده بچه خودش را به زمین پرت می کند و آن روز آنقدر عذاب و سختی وجود دارد که بچه ها بدون این که دوره جوانی را درک کنند، پیر می شوند.