خاخامهاي يهودي ضد صهيونيسم تأكيد كردند: صهيونيسم يك حركت كاملاً غير ديني و سكولار است

به گزارش خبرنگار "مهر"، خاخامهاي يهودي ضد آمريكايي و انگليسي كه از سوي مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي حضور در اجلاس دومين نشست منطقه اي بين اديان با عنوان" احترام به مقدسات ديني و انبياء الهي" كه ديروز در تهران برگزار شد به ايران سفر كرده اند.

خاخام آهرون كوهن از انگلستان هدف اين هيئت يهودي ارتدكس كه داراي ديدگاه هاي ضد صهيونيسم هستند را اطمينان حاصل كردن از اين امر عنوان كرد كه همه بدانند صهيونيسم نماينده يهوديت نيست.

وي گفت : هم اكنون در دنيا مخالفتهاي بسياري با اسلام صورت مي گيرد و در شرق نيز موج مخالف با غرب در حال گسترش است، مي توانيم تجلي اين امر را در فلسطين مشاهده كنيم. در چشم مسلمانان اين اقدامات مخاصمه جويان از سوي يهوديان انجام مي شود اما بايد اعلام كنيم كه يهودي با صهيونيست تفاوت دارد.

خاخام كوهن افزود : 100 سال پيش يهوديان در كنار فلسطيني ها در صلح و آرامش زندگي مي كردند، آنها از امپراطوري برخوردار نبودند، اما صلح ميان آنها حاكم بود. در همان زمان در اروپا يهوديان با هدف اشغال سرزمين فلسطين به اين كشور آمده و بي توجه به جمعيت بومي اين كشور نزاع و تنش را توسعه دادند.

وي در اين نشست خبري كه امروز در خبرگزاري فارس برگزار شد تأكيد كرد : رويكرد مشروع يهوديت به هيچ وجه ايده و افكار صهيونيسم را نمي پذيرد. قوم يهود از 2000 سال پيش در كشورهاي مختلف پراكنده شدند و خداوند اين قوم را تبعيد كرد و هرگز دستور اشغال سرزمين فلسطين در آموزه ها و تعاليم دين يهوديت وجود نداشته است. همچنين حمله صهيونيستها به فلسطين به لحاظ ارزشهاي حقوق بشري نيز غير اخلاقي محسوب مي شود، آنها دست كم مي توانستند براي ساكنين فلسطين حقوق مساوي قائل شوند اما نه تنها به چنين امري توجه نكردند بلكه همه ارزشهاي يهوديت را زيرپا گذاشتند. حمله صهيونيست به فلسطين يك حركت كاملاً سكولار بوده و رهبران ديني يهوديت نيز اين اقدام را قبول ندارند.

خاخام كوهن كه رهبر جنبش بين المللي نتوري كارتا(نگهبانان شهر) محسوب مي شود در ادامه اظهار داشت : پس از حمله به فلسطين اين اقدام به عنوان رويارويي مسلمان و يهودي محسوب شد، چرا كه صهيونيستها سعي كردند خود را نماينده يهوديت معرفي كنند، اما تعاليم يهوديت با صهيونيست تفاوت دارند.

وي دومين هدف اين هيئت يهودي ارتدكس را از سفر به ايران علاوه بر ابراز تفاوت ميان يهوديت و صهيونيسم، اعلام اين امر عنوان كرد كه برخلاف تبليغات غربي ها، جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه يهود ستيز نبوده و تنها با ايده صهيونيسم مخالف است و از جامعه يهودي دفاع مي كند.

وي ابراز اميدواري كرد كه دولت صهيونيست اسرائيل به صورت مسالمت آميز ازميان برود، چرا كه صلح واقعي در خاورميانه تنها در گروه از بين رفتن اسرائيل است.

كوهن يادآور شد : خبرهاي جهاني همواره نشان مي دهند كه يهوديان از رژيم صهيونيست حمايت مي كنند و ايده صهيونيست را مبناي اقدامات خود قرار داده اند. ما بايد نشان دهيم كه حركت صهيونيسم مخالف شريعت يهود بوده و رهبران يهودي نيز از آغاز شكل گيري آن در صد سال گذشته با آن به مخالفت پرداختند.

وي گفت : اقليت يهود پس از جنگ جهاني دوم به فلسطين پناهنده شدند و از نام قوم اسرائيل سوء استفاده كردند تا اين باور را ايجاد كننده كه صهيونيست و يهود يكي است. ايده هاي ملي گرايي و مادي گرايي آنها به هيچ عنوان به يهوديت ارتباطي ندارد و هدف آنها با هدف يهوديان واقعي تفاوت دارد.

اليزرهاوچ هوزر از ديگر روحانيون يهودي ارتدكس كه از ايالات متحده به ايران سفر كرده است با قدرداني از فرصتي كه براي بيان ديدگاه هاي خود در اختيار دارد، گفت: رسانه هاي غربي سعي در سانسور كردن ما و اخبار مربوط به ما دارند، دنياي رسانه هاي غرب بسيار دروغين است.

وي با اشاره به تفاوت رژيم صهيونيستي اسرائيل و تعاليم حقيقي تورات گفت: در قانون اساسي اين كشور هيچ نامي از خدا برده نشده است، اسرائيلي كه خود را يهودي مي داند از وارد كردن نام خداوند روي پولها و قانون اساسي امتناع مي كند. حتي نظام نقضايي آنها نيز بر اساس تورات نوشته نشده است و حكومتي كاملاً سكولار دارند، آنها تنها براي تمارد چندين خاخام و خاخام ارشد را در كنيسه ها قرار داده اند در شرايطي كه آنها هيچ دخالتي در امور كشور ندارند.

وي با اشاره به اظهارات خاخام كوهن كه گفت خداوند قوم يهود را تبعيد كرده است گفت اشغال فلسطين از سوي اين افراد نشان دهنده آن است كه به خداوند ايمان ندارند.

اين خاخام آمريكايي گفت: ما آمده ايم تا نشان دهيم يهوديت قداست دارد و ما مي توانيم با برادرانمان به صورت صلح آميز زندگي كنيم. يهوديان بسياري داراي ديدگاه هايي عليه اسرائيل هستند، در اسرائيل نيز يهوديان عليه صهيونيسم تظاهرات مي كنند كه با شكنجه و ضرب و شتم رو به رو مي شود. رسانه هاي غربي اخبار مربوط به ما را سانسور مي كنند. صهيونيستها داراي مرور خبري بوده و در عدم انتشار اخبار ضد صهيونيستي نقش دارند. بسياري از افراد به دليل ارائه نظرات خود عليه صهيونيسم تحت فشار قرار دارند.

خاخام هاوچ هوزر افزود : ما از خداوند مي خواهيم ملت ايران كامروا باشد، چراكه ايراني ها ميان يهوديان و صهيونيستها تفاوت قائل شده اند.

وي گفت: يهوديان 15 ميليون نفر از جمعيت جهان را تشكيل داده اند كه تنها 20 درصد آنها ارتدكس هستند، اما همه ارتدكس ها داراي عقايد ضد يهودي نيستند، اين در شرايطي است كه اكثريت آنها به مشروعيت كشور اسرائيل اعتقادي ندارند.