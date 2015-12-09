محمود نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر مبنای آخرین مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها که همچنان ساری و جاری است، روغن نباتی، محصولات لبنی و کود شیمیایی از جمله کالاهای اولویت اول هستند که علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری آنها تحت نظارت سازمان حمایت، ستاد هدفمندی و کارگروه کنترل بازار است، موردی هم ندارد که قیمت آنها برای مصرف کنندگان مستتر باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد همه کالاها اعم از آنهایی که مشمول قیمت‌گذاری بوده یا قیمت آنها تابع عرضه و تقاضا است، باید ضوابط قیمت‌گذاری رعایت شود و قیمت‌ها باید در منظر مصرف‌کننده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در مورد کالاهایی که دولت بر روی قیمت آنها حساسیت دارد، قیمت باید بر روی کالا نیز درج شود. البته در قانون تعزیرات هم صراحت دارد که اگر مشتری وارد مغازه ای شد، باید نرخ‌نامه را ملاحظه کند.

به گفته نوابی، حتی در مورد نان هم که کالایی است که نمی‌توان بر روی آن برچسب قیمت زد، باید نرخ‌نامه در نانوایی نصب شود.

وی اظهار داشت: حتی اگر نانوایی های آزادپز هم نرخ‌نامه نصب نکنند، تخلف کرده اند. در کالاهای دیگر هم به این ترتیب است و نباید قیمت از منظر مردم دور باشد.

نوابی گفت: اینکه درج قیمت بر روی کالایی از جمله روغن حذف شده، کذب است و سازمان حمایت و اتاق اصناف بازار را رصد می کنند و اگر نمونه ای مشاهده کنند، تخلف است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم درخواست کرد تخلفات در زمینه حذف برچسب قیمت روغن نباتی را گزارش کنند.