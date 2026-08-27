طائب:میدان نبرد امروز از جبهه نظامی به اقتصاد و افکار عمومی کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم کشوری روز بسیج اصناف و گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج مهدی عراقی که در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در تحولات تاریخی کشور اظهار کرد: بازار ایران از دیرباز با ساختار اجتماعی و دینی جامعه پیوند داشته و اصناف همواره در مقاطع مهم کشور نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با تبریک ایام متعلق به امام حسن عسکری(ع)، هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) افزود: حضور در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و در جمع اصناف، بازاریان، تجار، اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و هیئت‌های اندیشه‌ورز فرصت ارزشمندی برای تبیین جایگاه این قشر در عرصه‌های مختلف کشور است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به پیوند تاریخی مسجد و بازار در شهرهای ایران ادامه داد: بررسی معماری ایرانی ـ اسلامی نشان می‌دهد که مسجد و بازار دو رکن اساسی شکل‌گیری شهرها بوده‌اند و تقریباً هر شهر دارای مسجد جامع و بازار بوده است.



طائب خاطرنشان کرد: بازاریان در گذشته برای فراگیری مکاسب و احکام مرتبط با کسب‌وکار به مساجد و حوزه‌های علمیه مراجعه می‌کردند و همین ارتباط موجب شد فعالیت اقتصادی در بازار ایران بر پایه آموزه‌های دینی شکل بگیرد.



وی با اشاره به نقش اصناف در نهضت امام خمینی(ره) گفت: بازاریان مؤمن در کنار روحانیون از نخستین گروه‌هایی بودند که وارد نهضت امام خمینی(ره) شدند و چهره‌هایی همچون شهید مهدی عراقی و شهید لاجوردی نمونه‌هایی از حضور مؤثر نیروهای مؤمن بازار در جریان نهضت بودند.



اصناف در مقاطع حساس کنار مردم ایستادند



رئیس سازمان بسیج مستضعفین نقش اصناف و بازاریان را در دوران دفاع مقدس نیز برجسته دانست و اظهار کرد: این قشر در پشتیبانی از جبهه‌ها، حضور در میدان جنگ و حمایت از دفاع هشت‌ساله کشور مشارکت مؤثری داشت و در جنگ اخیر و حوادث پس از آن نیز بار دیگر نقش خود را نشان داد.



طائب با اشاره به عملکرد اصناف در شرایط جنگ اخیر افزود: همکاری بازاریان با دولت موجب شد در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اختلال گسترده‌ای ایجاد نشود و کشور با شرایطی مواجه نشود که بخشی از مواد غذایی به دلیل نبود مصرف‌کننده از بین برود و در بخش دیگری کمبود جدی کالا شکل بگیرد.



وی ادامه داد: اصناف مؤمن و انقلابی با تعامل با مجموعه دولتمردان توانستند در شرایط دشوار، بخشی از پشتیبانی مورد نیاز کشور را تأمین کنند و در حفظ آرامش اجتماعی نقش داشته باشند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شرایط پس از جنگ اخیر تصریح کرد: اکنون کشور در وضعیت آتش‌بس و شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارد و در چنین وضعیتی باید نقشه و راهبرد دشمن را به‌درستی شناخت.



طائب با اشاره به تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پایان دادن سریع به جنگ افزود: آنها تمام ظرفیت خود را به میدان آوردند و تلاش داشتند طی سه روز یا حداکثر چند هفته به اهداف خود دست پیدا کنند، اما جنگ در شش هفته به پایان نرسید.



جنگ دشمن تنها نظامی نیست



وی با اشاره به بودجه نظامی آمریکا اظهار کرد: بودجه نظامی این کشور در سال گذشته حدود یک تریلیون و ۴۰ میلیون دلار و در سال جدید ۹۰۱ میلیارد دلار بوده است و آمریکایی‌ها برای این تقابل مجموعه‌ای از تجهیزات نظامی شامل هواپیماهای جنگی و ترابری، ناو و بالگرد را به منطقه منتقل کردند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: با وجود به‌کارگیری این ظرفیت گسترده، جنگ در هفته‌های نخست به پایان نرسید و از هفته سوم تلاش‌هایی برای اعزام رایزن و یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ و پذیرش محترمانه شکست آغاز شد.



طائب تأکید کرد: پایان یافتن مرحله نظامی به معنای پایان تقابل نیست و از سال ۲۰۱۵ به بعد، جنگ وارد مرحله‌ای ترکیبی و هیبریدی شده است که در آن دشمن همزمان عرصه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و نرم را دنبال می‌کند.



وی ادامه داد: در عرصه نظامی، زیرساخت‌ها با موشک و بمباران هدف قرار می‌گیرند و در عرصه امنیتی تلاش برای از کار انداختن کارخانه‌ها، ایجاد اخلال و ضربه زدن به اقتصاد دنبال می‌شود و در جنگ نرم نیز هدف، ایجاد دوگانگی و شکاف در جامعه است.



طائب با بیان اینکه هدف دشمن در این عرصه‌ها ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی کشور است گفت: تعطیل کردن کسب‌وکار ایرانی، متوقف کردن تولید و آسیب زدن به تجارت، بخشی از اهدافی است که دشمن در قالب شیوه‌های مختلف دنبال می‌کند.



هر ایرانی در خط مقدم اقتصاد ایستاده است



رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: دشمن ممکن است در یک مقطع با موشک و بمب وارد میدان شود، در مقطعی دیگر با بمب‌گذاری و ایجاد ناامنی و اخلال اقدام کند و در مرحله‌ای نیز با جنگ نرم تلاش داشته باشد جامعه را به سمت تعطیلی و نارضایتی سوق دهد.



وی با تشبیه عرصه اقتصاد به میدان نبرد خاطرنشان کرد: امروز بازار، نظام کسب‌وکار و بخش تولید کشور نیز وارد میدان مقابله شده‌اند و نقش اصناف و فعالان اقتصادی در این شرایط اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.



طائب اظهار کرد: همان‌گونه که نیروهای نظامی در میدان دفاعی پای لانچر ایستاده‌اند، فعال اقتصادی و تولیدکننده نیز در میدان اقتصاد در حال ایفای نقش است و هر ایرانی به نوعی در یکی از این میدان‌ها در برابر دشمن قرار گرفته است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: یک نفر در میدان نظامی پای لانچر موشک قرار دارد و دیگری در عرصه اقتصاد پای لانچر تولید، کسب‌وکار و تجارت ایستاده است و استمرار فعالیت این بخش‌ها در شرایط کنونی اهمیت اساسی دارد.