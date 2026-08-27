وزیر علوم: تقویت روستاها مسیر تحقق مهاجرت معکوس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیماییصراف ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح طرحهای ویژه هفته دولت در مشهد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در توسعه روستاها و رساندن خدمات زیرساختی به روستاها، از جمله آب، برق و گاز، پیشرو بوده و از همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب، دولت ارائه این خدمات به روستاها را وظیفه خود دانسته است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از مقطعی به بعد، روستاها با ضعفهایی مواجه شدند؛ این در حالی است که همزمان فناوریها و نوآوریهای جدید وارد عرصه شدهاند و امروز خوشبختانه نگاه و توجه جامعه بار دیگر به سمت روستاها معطوف شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم زیرساختهای روستاها را تکمیل و متناسب با عصر جدید توسعه دهیم و از فناوریها و نوآوریهای روز در این مناطق استفاده کنیم، میتوان امیدوار بود که مهاجرت معکوس به شکل جدیتری محقق شود.
سیماییصراف تأکید کرد: تقویت روستاها یک وظیفه ملی و علمی است و دادههای علمی به ما میگوید که برای تحقق مهاجرت معکوس، باید روستاها هرچه بیشتر تقویت شوند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان حاضر در این برنامه، بهویژه حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، و دهیاران حاضر در مراسم قدردانی کرد و گفت: امروز این مجموعهها دست به دست هم دادهاند تا خدمت جدیدی به روستاها ارائه شود.
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