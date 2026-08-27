به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، خواستار تشدید اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز اطراف سدها همزمان با روزهای پایانی تابستان شد.

دادستان سمنان با اشاره به افزایش حضور خانواده‌ها در اطراف سدها در این ایام، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث و ایمن‌سازی نقاط پرخطر را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی ادامه داد: مسیرهای دسترسی به مناطق ممنوع باید مسدود و با نصب فنس، تابلوهای هشدار و علائم بازدارنده، از ورود افراد به این مناطق جلوگیری شود.

گلی همچنین بر ضرورت گشت‌زنی مستمر نیروهای حفاظت سد در ساعات حضور مردم، به‌ویژه روزهای جمعه و تعطیلات، تأکید کرد و افزود: در صورت ضرورت، باید از ظرفیت پلیس برای جلوگیری از حضور افراد در مناطق پرخطر استفاده شود.

دادستان سمنان تجهیز نقاط حادثه‌خیز به امکانات امداد و نجات را نیز ضروری دانست و از مردم خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: مردم باید از شنا و ورود به مناطق ممنوع سدها خودداری کنند، چراکه شنا در سدها با خطرات جدی همراه است.

گلی در ادامه تأکید کرد: راه‌های دسترسی به نقاط ممنوع و مستعد شنا، به‌ویژه مناطقی که سابقه وقوع حادثه دارند، باید به شکل مناسب مسدود و با استفاده از فنس، تابلوهای هشداردهنده و علائم بازدارنده، از ورود افراد به این مناطق جلوگیری شود.