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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

هشدار دادستان استان سمنان درباره شنا در سدها؛ ایمن‌سازی تشدید شود

هشدار دادستان استان سمنان درباره شنا در سدها؛ ایمن‌سازی تشدید شود

سمنان- دادستان سمنان با اشاره به افزایش حضور خانواده‌ها در اطراف سدها در روزهای پایانی تابستان، بر مسدودسازی مسیرهای پرخطر، نصب علائم هشدار و تشدید گشت‌های حفاظتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، خواستار تشدید اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز اطراف سدها همزمان با روزهای پایانی تابستان شد.

دادستان سمنان با اشاره به افزایش حضور خانواده‌ها در اطراف سدها در این ایام، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید اقدامات لازم برای پیشگیری از حوادث و ایمن‌سازی نقاط پرخطر را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی ادامه داد: مسیرهای دسترسی به مناطق ممنوع باید مسدود و با نصب فنس، تابلوهای هشدار و علائم بازدارنده، از ورود افراد به این مناطق جلوگیری شود.

گلی همچنین بر ضرورت گشت‌زنی مستمر نیروهای حفاظت سد در ساعات حضور مردم، به‌ویژه روزهای جمعه و تعطیلات، تأکید کرد و افزود: در صورت ضرورت، باید از ظرفیت پلیس برای جلوگیری از حضور افراد در مناطق پرخطر استفاده شود.

دادستان سمنان تجهیز نقاط حادثه‌خیز به امکانات امداد و نجات را نیز ضروری دانست و از مردم خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: مردم باید از شنا و ورود به مناطق ممنوع سدها خودداری کنند، چراکه شنا در سدها با خطرات جدی همراه است.

گلی در ادامه تأکید کرد: راه‌های دسترسی به نقاط ممنوع و مستعد شنا، به‌ویژه مناطقی که سابقه وقوع حادثه دارند، باید به شکل مناسب مسدود و با استفاده از فنس، تابلوهای هشداردهنده و علائم بازدارنده، از ورود افراد به این مناطق جلوگیری شود.

کد مطلب 6929432

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