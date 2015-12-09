۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

شهردار اهر در گفتگو با مهر:

ورودی جاده اهر - کلیبر تعریض می شود

اهر - شهردار اهر، از اجرای عملیات آسفالت ریزی و زیر سازی همراه با تعریض مسیر ورودی جاده اهر - کلیبر خبر داد.

اکبر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات آسفالت ریزی و زیر سازی همراه با تعریض مسیر ورودی جاده اهر - کلیبر از انتهای نیروگاه تا قبرستان آیت ا… برقی شهر اهر به طول چهار کیلومتر با مشارکت اداره راه و شهر سازی در حال اجراست.

وی در ادامه افزود: شهرداری اهر در هشت ماه سال جاری فعالیت و خدمات گسترده ای در حوزه ساماندهی و آسفالت ریزی معابر سطح شهر انجام داده و تا جایی که ممکن بوده و وضعیت آب وهوایی اجازه دهد، خدمات خود را در خصوص آسفالت معابر و مسیرهای شهر ادامه خواهد داد.  

شهردار اهر خاطر نشان کرد: متأسفانه بعد از بارندگی های هفته جاری در برخی نقاط شهر آسفالت معابر تخریب شده است که لکه گیری خیابان ها و کوچه های سطح شهر نیز به طور جدی در حال انجام است.

فلاح در پایان گفت: قسمت های محروم شهر در همین راستا مورد توجه جدی هستند و مخلوط ریزی توسط ماشین آلات شهرداری در حاشیه های شهر به طور کامل صورت می گیرد و تا کنون تعداد ۲۱۰ کوچه و مسیر در محدوده شهرداری های منطقه دو و یک اهر شن ریزی و مخلوط ریزی شده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

