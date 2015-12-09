استفاده از شبکه نظارت ۱۲۰۰۰ نفری برای برگزاری انتخابات در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند ظهر چهارشنبه در همایش توجیهی و آموزشی هیئتهای نظارتی بر انتخابات شهرستانها و بخش های لرستان با بیان اینکه در امر برگزاری انتخابات آتی در استان شبکه ۱۲ هزار نفری نظارت را محیا کرده ایم اظهار داشت: این تعداد برای نظارت بر امر برگزاری ۵ امین دوره انتخابات خبرگان و ۱۱ امین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به کار گرفته می شوند.

وی بیان داشت: این افراد از مجموعه خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان، روحانیون و ... انتخاب شده اند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان با تاکید بر اینکه با استفاده از این ظرفیت قول می دهیم که نظارت مطلوب و دقیقی که وظیفه ما بوده را در برگزاری انتخابات داشته باشیم تصریح کرد: جلسات فراوانی از سوی شورای نگهبان با حضور روسای نظارت استان ها با حضور آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان کشور داشته ایم که ایشان هموراه بر چند اصل در این جلسات تاکید داشتند.

سپهوند رعایت مسائل شرعی در بحث نظارت و رسیدگی به صلاحیت ها از سوی ناظرین و هیئت های اجرایی انتخابات را یکی از مباحث مورد تاکید دبیر شورای نگهبان عنوان کرد و گفت: در این زمینه باید اصول اعتقادی و دینی همواره مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ناظرین انتخابات و هیئت های نظارت مکلف هستند که وظایف شرع مقدس اسلام را رعایت کنند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات لرستان همچنین معیار قرار دادن قانون از سوی هیئت های نظارت را یکی دیگر از تاکیدات دبیر شورای نگهبان برشمرد و گفت: هیئت های نظارت باید همواره مقید به قانون باشند و قانون را در تمام زمینه های کاری خود مدنظر قرار دهند.

سپهوند همچنین رعایت اخلاق از سوی هئیت های نظارت را یکی دیگر از مباحث مورد تاکید دبیر شورای نگهبان عنوان کرد و گفت: ناظرین بر انتخابات مکلف هستند اخلاق اسلامی را در مواجه با مخاطبین خود رعایت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات در استان برنامه ریزی های لازم را از ۱.۵ سال پیش در نظر گرفته ایم گفت: همچنین مهم ترین رویکرد ما در برگزاری انتخابات بوده که کارها و اقدامات را با هماهنگی، تعامل و احساس برادری با مسئولین اجرایی به پیش ببریم.