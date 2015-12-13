شرایط جدید خرید و فروش اوراق مسکن در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرابورس ایران اعلام کرد: براساس دستورالعمل افزایش سقف تسهیلات مسکن و تغییر نرخ سود آن از محل اوراق گواهی حق تقدم، استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس ایران، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن در شهر تهران به ۶۰۰ میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۵۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

بر این اساس، متقاضیان دریافت وام ۶۰۰ میلیون ریالی باید ۱۲۰ ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و متقاضیان دریافت وام ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریالی باید به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را خریداری کنند و سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن مربوط به مهرماه امسال «تسه ۹۴۰۷» و ماه های پیش از آن همچنان ۹۰ ورقه ۵۰۰ هزار تومانی باقی می ماند.

متقاضیان دریافت تسهیلات با سقف های تعیین شده باید توجه داشته باشند که فقط اوراق تسهیلات مسکن مربوط به آبان ماه امسال و بعد از آن را خریداری کنند؛ در غیر این صورت تا سقف گذشته قادر به دریافت تسهیلات خواهند بود؛ همچنین افرادی که هم اکنون اوراق مربوط به ماه های گذشته را در اختیار دارند و هنوز اقدام به دریافت تسهیلات نکرده اند، می توانند با خرید اوراق آبان ۹۴ به بعد، به میزان مابه التفاوت رقم تسهیلات تا سقف های جدید از این امکان بهره مند شوند.

براساس این گزارش، از این پس، سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن در مجموع ۱۴۰ ورقه است که ۲۰ ورقه آن بابت دریافت ۱۰ میلیون تومان تعمیرات مسکن خواهد بود و در صورت عدم رعایت این محدودیت، معاملات فرد در همان روز ابطال خواهد شد؛ از سوی دیگر، ثبت درخواست های خرید بیش از سقف تعیین شده فقط توسط بانک مسکن یا کارگزاری آن قابل انجام است.

به این ترتیب، اگر فردی پیش از این ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن در نماد «تسه ۹۴۰۲» خریداری کرده و می خواهد از سقف ۷۰ میلیون تومانی تسهیلات شامل ۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران و ۱۰ میلیون تومان اوراق مربوط به تعمیرات مسکن استفاده کند، لازم است ۵۰ ورقه جدید در یکی از نمادهای «تسه ۹۴۰۸» به بعد خریداری کند.

محدودیت زمانی دو ماهه برای فروش اوراق تسهیلات برای جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و نوسانات احتمالی در بازار برای نمادهای «تسه ۹۴۰۸» و قبل از آن برای مدت ۲ ماه به قوت خود باقی است؛ البته این محدودیت برای اوراق مربوط به آذرماه ۹۴ و نمادهای بعدی تا چهار ماه در نظر گرفته شده است.

مهلت استفاده از هر ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۲ سال از زمان انتشار مندرج در آن بوده و پس از اتمام مهلت قانونی، غیرقابل استفاده و منقضی خواهد شد.

با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی با سود ۱۸.۵ درصد در تهران و ۵۰ میلیون تومانی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را از اواخر دیماه یا اوایل بهمن ماه امسال آغاز می کند.